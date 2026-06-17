Qualitest wird zu QualityAI: Der zuverlässige Partner für Qualitätssicherung und -engineering in jeder Phase der KI-Einführung in Unternehmen

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Während Unternehmen verstärkt auf den Einsatz von KI setzen, unterstützt QualityAI Führungskräfte dabei, über bloße KI-Versprechen hinauszugehen und die Technologie sicher in Betrieb zu nehmen.

LONDON, VEREINIGTES KÖNIGREICH / ACCESS Newswire / 17. Juni 2026 / Qualitest, der führende Anbieter von AI-First-Lösungen für Qualitätsengineering und -sicherung, gibt heute seine Umfirmierung in QualityAI bekannt. Die neue Marke spiegelt die Entwicklung des Unternehmens vom Spezialisten für Softwaretests hin zu einem AI-First-Partner für Qualitätsengineering wider, der Unternehmen dabei unterstützt, Qualität von Anfang an in komplexe Systeme zu integrieren.

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In allen Branchen wetteifern Unternehmen um die Einführung von KI und der Druck, Fortschritte nachzuweisen, steigt. Laut dem Deloitte-Bericht State of AI in the Enterprise aus dem Jahr 2026 wird sich der Anteil der Unternehmen, die davon ausgehen, dass mindestens 40 % ihrer KI-Experimente die Produktionsreife erreichen, innerhalb von sechs Monaten voraussichtlich mehr als verdoppeln. Während KI den Schritt von der Vision zur Umsetzung vollzieht, müssen Führungskräfte beweisen, dass diese Transformation real, zuverlässig und effektiv ist. In einem Markt, der von KI-Behauptungen überschwemmt ist, wird die Qualitätssicherung zum entscheidenden Unterschied zwischen echtem KI-Schwung und AI-Washing.

Jedes Unternehmen möchte zeigen, dass es bei der KI schnell vorankommt, aber Geschwindigkeit allein reicht nicht aus, sagte Andrew Duncan, CEO von QualityAI. Führungskräfte benötigen Belege dafür, dass KI in der Praxis sicher, zuverlässig und effektiv funktioniert. QualityAI ist dafür da, um ihnen diese Gewissheit zu geben und Unternehmen dabei zu helfen, über bloße KI-Behauptungen hinauszugehen und die Lösungen mit Zuversicht in Betrieb zu nehmen.

In regulierten und vertrauensintensiven Branchen, darunter Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Energie, Versorgungsunternehmen und der öffentliche Sektor, steht noch mehr auf dem Spiel. Ein KI-Ausfall kann zu Betriebsstörungen, Reputationsschäden und Vertrauensverlust führen. Da KI die Softwareentwicklung und Entscheidungsfindung beschleunigt, benötigen Unternehmen eine unabhängige Qualitätsüberwachung, die nachweist, dass die Systeme für den Einsatz in der Praxis bereit sind. Dieser Nachweis wird sowohl zu einer unverzichtbaren Compliance-Anforderung als auch zu einem Wettbewerbsvorteil.

Aufbauend auf fast 30 Jahren Erfahrung im Bereich Softwaretests deckt QualityAI den gesamten Lebenszyklus der Qualitätssicherung ab – von der frühen Transformationsplanung über die Inbetriebnahme bis hin zur Optimierung nach der Markteinführung.

Unsere Wurzeln liegen in der Qualitätssicherung, aber unsere Rolle ist heute viel umfassender, sagte Duncan. Wir arbeiten mit Unternehmen bereits in den frühesten Phasen der Transformation zusammen und helfen ihnen dabei, komplexe Systeme mit größerer Sicherheit zu definieren, zu entwerfen, zu entwickeln, zu testen und zu betreiben. Das bedeutet, dass wir unsere Kunden vor der Markteinführung, bei der Inbetriebnahme und noch lange nach der Bereitstellung unterstützen.

QualityAI arbeitet mit einigen der weltweit größten Technologieunternehmen bei der Entwicklung von KI-Modellen zusammen und hilft Unternehmen dabei, KI mit größerer Sicherheit in geschäftskritische Systeme zu integrieren. Seit 2019 implementiert das Unternehmen eigene KI-Lösungen, die das Softwaretesten um das bis zu Sechsfache beschleunigen können und so den Zeitaufwand für die Validierung und Integration von Technologien in komplexen Unternehmensumgebungen reduzieren.

Duncan meinte abschließend: Der Weg zur Einführung von KI mag wie Neuland erscheinen, doch für QualityAI ist dies vertrautes Terrain. Seit fast 30 Jahren helfen wir Unternehmen dabei, Vertrauen in die Technologie zu gewinnen, auf die sie angewiesen sind. Mit Blick auf die Zukunft ist unsere Rolle klar: Wir wollen Organisationen dabei unterstützen, Qualität in die KI-gestützten Systeme zu integrieren, die ihre Zukunft prägen werden.

ENDE

Der Deloitte-Bericht State of AI in the Enterprise ist hier verfügbar: www.deloitte.com/uk/en/issues/generative-ai/state-of-ai-in-enterprise.html

Über QualityAI

QualityAI ist ein auf KI spezialisiertes Qualitätsengineering-Unternehmen, das Unternehmen dabei unterstützt, komplexe Systeme mit größerer Zuversicht einzuführen und zu skalieren. Das Unternehmen ist in den Bereichen Daten, Modelle, Plattformen, Infrastruktur und Betriebsumgebungen tätig und bietet Qualitätssicherung- und Engineering-Know-how, das Organisationen dabei hilft, sicherzustellen, dass Systeme unter realen Bedingungen zuverlässig funktionieren.

QualityAI, das zuvor unter dem Namen Qualitest firmierte, unterstützt globale Unternehmen in regulierten und technologiegestützten Branchen und kombiniert dabei eine lange Tradition im Engineering mit KI-gestützter Projektumsetzung, operativer Qualitätssicherung und Lebenszyklus-Expertise, um Kunden bei der Erreichung von Sicherheit zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme zu unterstützen.

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QUELLE: QualityAI

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