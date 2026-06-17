ISX Vision 2026: Nikogiannis Karantzis erläutert den Banktech-Ansatz von ISX Financial

Der europäische Zahlungsmarkt tritt in eine neue Phase der Reife ein. Während Instant Payments und kontobasierte Methoden traditionelle Kartenmodelle zunehmend unter Druck setzen, positioniert CEO Nikogiannis Karantzis ISX Financial mit proprietärer Infrastruktur und direktem Zugang zu Zentralbanken im Markt. Inmitten von Marktkonsolidierung und der bevorstehenden PSD3-Regulierung kombiniert der Banktech-Ansatz des Unternehmens die Agilität von Fintechs mit bankähnlicher Infrastruktur und einem breiten Multi-Produkt-Angebot für Zahlungen.

Die Retail Payments Market Study 2025 von BearingPoint zeigt, dass Instant Payments und kontobasierte Zahlungsmethoden zu den am schnellsten wachsenden Zahlungsarten in Europa gehören. Gleichzeitig verlieren traditionelle Kartenmodelle an Bedeutung, während regulatorische Stabilität, Abwicklungsgeschwindigkeit, operative Resilienz und infrastrukturelle Unabhängigkeit sowohl für Kunden als auch für Anbieter wichtiger werden. In diesem Finanzumfeld setzt ISX Financial auf eigene Infrastruktur und einen starken Fokus auf Echtzeit-Zahlungsabwicklung.

In einem früheren Interview betonte der CFO des Unternehmens, Ajay Treon, dass Margendruck, steigende regulatorische Anforderungen und technologische Unabhängigkeit die strategischen Eckpfeiler des heutigen Zahlungsmarktes definieren. In der aktuellen Diskussion ordnet CEO Nikogiannis Karantzis diese Entwicklungen aus struktureller Perspektive ein und erläutert zugleich die Reifung des Electronic-Money-Institution-Modells (EMI), das sich zunehmend als integraler Bestandteil des Finanzökosystems etabliert – und nicht mehr nur als periphere Alternative zum traditionellen Bankwesen.

Infrastruktur und Skalierung als neue Maßstäbe im EMI-Markt

Obwohl der EMI-Markt in den vergangenen Jahren gewachsen ist, bleibt er fragmentiert. Viele Anbieter verfügen über eine begrenzte Produktbreite, einen regionalen Fokus oder eine starke Abhängigkeit von Sponsorbanken. Mit steigender regulatorischer Komplexität und wachsenden Kundenanforderungen geraten solche Modelle zunehmend unter Wettbewerbsdruck. Karantzis sieht darin eine natürliche Marktkorrektur und geht davon aus, dass Skalierung, Infrastruktur und operative Tiefe zu entscheidenden Kriterien für die langfristige Relevanz von Marktteilnehmern werden.

ISX Financial hat diesen strukturellen Wandel frühzeitig adressiert und verfolgt einen sogenannten Banktech-Ansatz. Dieses Modell verbindet die Agilität von Fintechs mit bankähnlicher Infrastruktur. Zu den Kernelementen zählen die Kontrolle über den Technologie-Stack, direkte Anbindungen an Zahlungssysteme sowie ein integriertes Produktangebot, das Kontoeröffnung, Open-Banking-Zahlungen, Massenauszahlungen, Devisenabwicklung, Settlement und SWIFT umfasst – im Rahmen eines One-Stop-Shop-Konzepts.

Regulatorische Entwicklungen und nachhaltige Marktpositionierung

Die Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB), regulierten Nichtbanken einen direkten Zugang zu den Zahlungssystemen des Eurosystems zu gewähren, gilt als eine bedeutende strukturelle Veränderung im europäischen Zahlungsverkehr. ISX gehört zu den Nichtbanken, die Zugang zum T2-Real-Time-Gross-Settlement-System (RTGS) erhalten haben. Dadurch kann das Unternehmen Euro-Zahlungen in Zentralbankgeld ohne zwischengeschaltete Sponsorbanken abwickeln, was das Settlement-Risiko reduzieren, die Transparenz erhöhen und die operative Resilienz stärken kann. Die Entscheidung der EZB zeigt, dass bestimmte regulierte Nichtbanken inzwischen in der Lage sind, RTGS-Dienstleistungen auf einem Niveau anzubieten, das bislang vor allem Banken vorbehalten war. Langfristig könnte dies Innovationen beschleunigen, den Wettbewerb stärken und neue Standards im europäischen Zahlungsökosystem unterstützen.

Mit Blick auf die kommende PSD3-Regulierung ist Karantzis überzeugt, dass sich die Branche damit in Richtung Reife und Nachhaltigkeit bewegt – statt in eine Richtung unkontrollierten Wachstums. ISX erwartet klarere Regeln, stärkere technische Standards und einen harmonisierten regulatorischen Rahmen. Während PSD2 die Grundlagen gelegt hat, blieb die Umsetzung uneinheitlich, da sie stark auf Sponsorbanken und die Kooperation anderer Banken angewiesen war. Die anfänglich fragmentierten API-Standards und die uneinheitliche Durchsetzung in verschiedenen Ländern begrenzten die Wirksamkeit. PSD3 dürfte Anbieter begünstigen, die Regulierung als Kernkompetenz betrachten und frühzeitig in skalierbare, compliance-fähige Infrastruktur investiert haben. Marktteilnehmer mit begrenzter technischer Tiefe oder hoher regulatorischer Abhängigkeit könnten dagegen an Wettbewerbsfähigkeit verlieren.

Was der nächste Entwicklungsschritt für ISX und den EMI-Markt bedeutet

Echtzeit-Zahlungen werden zunehmend zum Standard und zur grundlegenden Erwartung. Abwicklungsgeschwindigkeit ist damit weniger ein Differenzierungsmerkmal als eine Baseline-Anforderung. Institutionen, die nicht rund um die Uhr in Echtzeit operieren können, dürften es schwerer haben, langfristig relevant zu bleiben. Gleichzeitig ist eine weitere Konsolidierung wahrscheinlich. Der Markt kann nicht dauerhaft Hunderte kleiner EMIs mit ähnlichen Dienstleistungen tragen. Skalierung, Effizienz und operative Tiefe werden Fusionen, Marktaustritte und strategische Partnerschaften voraussichtlich weiter antreiben. Schließlich wird Technologie – insbesondere tiefgehende Infrastruktur in Kombination mit Automatisierung und künstlicher Intelligenz – das Risikomanagement, die Compliance und die Kundenerfahrung weiter verändern. KI wird Governance nicht ersetzen, aber zunehmend beeinflussen, wie Finanzinstitutionen im großen Maßstab operieren.

ISX Financial verfügt über regulatorische Erfahrung, eigene Infrastruktur und Angebote im Bereich Echtzeit-Zahlungen. Das Unternehmen ist im europäischen Zahlungsverkehr aktiv und bewegt sich in einem Marktumfeld, das von regulatorischen und strukturellen Veränderungen geprägt ist.

Quellen:

www.isx.financial/hubfs/AGM%202025.pdf

ISX Financial und der Banktech-Ansatz

www.bearingpoint.com/de-de/publikationen-and-events/publikationen/retail-payments-studie/

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