Robin Walczak wird Partner bei Höchsmann & Company

Robin Walczak verstärkt seit dem 1. August 2025 das Team von Höchsmann & Company – Manufaktur für Personalberatung, Executive & Board Search, Nachfolgeplanung und Management-Diagnostik.

Als Personalberater liegt sein Schwerpunkt auf der Besetzung von Führungspositionen im Mittelstand, Familienunternehmen und internationalen Firmengruppen.

Vor seinem Start bei Höchsmann & Company war er mehr als acht Jahre im Executive Search tätig – zunächst in zwei international führenden Personalberatungen, zuletzt in einer spezialisierten Boutique. In dieser Zeit hat Robin Walczack mehr als 100 Positionen erfolgreich besetzt, vom Teamleiter bis zur C-Level-Führungskraft. Sein Branchenfokus liegt auf Maschinen- und Anlagenbau, Automobilindustrie und Zulieferer, Automatisierung, Immobilienwirtschaft, Beratung und Private Equity.

In seiner neuen Position bei Höchsmann & Company wird Robin Walczak insbesondere Mandate in Veränderungs- und Nachfolge-Situationen begleiten. Seine Erfahrung sowie sein tiefes Verständnis für komplexe Unternehmensphasen und seine analytische Stärke machen ihn zu einem wertvollen Impulsgeber für Mandantinnen und Mandanten.

„Wir stellen Höchsmann & Company zukunftsfest auf – mit einem Team, das Erfahrung und unterschiedliche Perspektiven verbindet. Robin Walczak steht für eine neue Generation von Beratern, mit der wir jüngere Führungskräfte auf Kunden- und Kandidatenseite noch gezielter erreichen. Gleichzeitig setzen wir auf das Wissen und die Erfahrung unseres langjährigen Teams – diese Kombination bietet einen Mehrwert für unsere Kunden“, sagt Thorsten Amend-Schnaar, geschäftsführender Gesellschafter von Höchsmann & Company.

Höchsmann & Company begleitet seit 25 Jahren Familienunternehmen, Mittelstand und internationale Unternehmensgruppen bei der Besetzung von Führungspositionen und Nachfolgelösungen. Die inhabergeführte Personalberatung mit Standorten in Frankfurt und Düsseldorf verbindet Executive Search, Board Search, Nachfolgeplanung, Management-Diagnostik und Leadership Coaching mit hoher Professionalität, Integrität und individueller Beratung. Im Fokus stehen Persönlichkeit, Werteorientierung und langfristige Passung. Höchsmann & Company ist zertifiziertes Mitglied im AESC (Internationale Vereinigung der Executive-Search-Consulting-Unternehmen) und BDU (Bundesverband deutscher Unternehmensberatungen). www.hoechsmann.de

