BFSG scharfgeschaltet: 94,8 % der Homepages fallen noch durch – Unternehmen müssen jetzt liefern

[Mainaschaff], 13. August 2025. Seit dem 28. Juni 2025 ist das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) in Deutschland wirksam.

Es verpflichtet erstmals breite Teile der Privatwirtschaft, digitale Produkte und Dienstleistungen barrierefrei anzubieten – darunter Websites, Apps und Online-Shops, die sich an Verbraucher richten. Für viele Firmen endet damit die Zeit des Aufschiebens: Barrierefreiheit ist keine Kür mehr, sondern Pflicht.

Status quo im Netz: viel Wille, wenig Konformität

Die jährliche WebAIM-Analyse von einer Million Startseiten zeigt 2025 zwar kleine Fortschritte, aber ein großes Defizit: 94,8 % der untersuchten Homepages weisen weiterhin WCAG-Fehler auf; im Schnitt werden 51 Fehler pro Seite erkannt. Am häufigsten sind zu geringe Kontraste (79,1 %), fehlende Alternativtexte (55,5 %) und nicht beschriftete Formulareingaben (48,2 %) – genau die Hürden, die Nutzer mit Seh- oder Motorik­einschränkungen ausbremsen.

Was das BFSG konkret verlangt

Das BFSG zieht die Linie dort, wo Verbraucherinnen und Verbraucher digitale Angebote nutzen: Online-Banking, Buchungs- und Ticketportale, Messenger-Dienste, Online-Shops und weitere Services müssen barrierefrei gestaltet sein. Für die Nachweisführung verweist der Gesetzgeber auf die BFSG-Verordnung (BFSGV) und die harmonisierte Norm EN 301 549, die auf den WCAG-Kriterien (AA-Niveau) basiert. Wer diese Norm erfüllt, kann seine Konformität belastbar belegen.

Ausnahmen – aber nur eng begrenzt

Kleinstunternehmen, die Dienstleistungen erbringen (weniger als 10 Mitarbeitende und <= 2 Mio. EUR Umsatz/Bilanzsumme), sind von den BFSG-Pflichten für Services ausgenommen. Für Produkte gilt diese Erleichterung nicht; zudem greift die Ausnahme nicht, wenn sich ein Angebot faktisch an Verbraucher richtet. Reine B2B-Services fallen nicht in den Anwendungsbereich. Unternehmen sollten Ausnahmen stets sauber dokumentieren. Sanktionen bei Verstößen

Wer die Anforderungen missachtet, riskiert Bußgelder bis zu 100.000 Euro – je nach Verstoß auch Untersagungen oder weitere Maßnahmen der Marktüberwachung. Spätestens seit Inkrafttreten des Gesetzes sollte jedes verbraucherorientierte Digitalangebot ein Accessibility-Konzept haben.

„Von der Pflicht zur Chance“ – warum sich Barrierefreiheit im Web rechnet

Barrierefreiheit senkt Absprungraten, erhöht Conversion und Reputation – und erschließt eine wachsende Zielgruppe: Menschen mit Behinderungen, ältere Nutzerinnen und Nutzer sowie alle, die auf gut bedienbare Interfaces angewiesen sind. „Barrierefreiheit ist der schnellste Weg zu besserer Usability – für alle. Wer jetzt handelt, minimiert Risiken und gewinnt Marktanteile“, sagt Stefan Straßburg, COO von https://aktion-barrierefrei.org/.

Typische Schwachstellen und schnelle Lösungen

Kontraste & Lesbarkeit: Mindestkontraste nach WCAG umsetzen; Schriftgrößen und Zeilenabstände prüfen; Fokus sichtbar machen. (Viele Verstöße sind hier verortet.)

Alternativtexte & Semantik: Sinnvolle Alt-Texte für Bilder, korrekte Überschriften­hierarchie, Landmark-Regionen und sprechende Linktexte.

Formulare & Interaktion: Eindeutige Labels, klare Fehlermeldungen, Tastatur­bedienbarkeit, verständliche Captcha-Alternativen.

Nachweis & Standard: Audit gegen EN 301 549/WCAG, Maßnahmenplan, Regression-Tests vor Livegang; Dokumentation für die Marktüberwachung.

Roadmap für die nächsten 30 Tage

48-Stunden-Audit: Automatisierte und manuelle Prüfungen der wichtigsten Seiten, Templates und Prozesse (Suche, Produkt, Checkout, Login). Ergebnis: Prioritätenliste A/B/C.

Quick-Fix-Sprint (2 Wochen): Kontraste, Fokus-Stile, Alt-Texte, Labels, semantische Struktur, Tastatur-Flows.

PDF-Pipeline: Exposés, AGB, Formulare in PDF/UA-fähige Vorlagen überführen; finale Prüfung vor Veröffentlichung.

Barrierefrei by Design: Komponentenbibliothek (Buttons, Formulare, Modale) auf WCAG-AA härten und als Teamstandard etablieren.

Monitoring: CI-Checks, regelmäßige Re-Audits und Schulung des Content-Teams.

Über Aktion-Barrierefrei.org

Aktion-Barrierefrei.org unterstützt Unternehmen seit Jahren bei der Einführung digitaler Barrierefreiheit – von Express-Audits über Umsetzung nach EN 301 549/WCAG bis zur rechtssicheren Dokumentation. Mehr Informationen: aktion-barrierefrei.org/handlungsfelder/barrierefreie-webseiten-fur-unternehmen.

Pressekontakt

Aktion-Barrierefrei.org

E-Mail: presse@aktion-barrierefrei.org · Tel.: +49 60 21 13 07 128

_Hinweis für Redaktionen:_

Rechtslage: BFSG in Kraft; Verbraucher-Websites und Apps müssen barrierefrei sein. Ausnahmen nur für Kleinstunternehmen bei Services. Bußgelder bis 100.000 EUR möglich.

Faktenlage Web: 94,8 % der Homepages mit erkannten WCAG-Fehlern; häufigste Probleme: Kontrast, Alt-Texte, Labels.

Wenn Sie möchten, erstelle ich Ihnen zusätzlich eine 16:10-Pressegrafik (JPG/PNG, <= 3 MB) mit Kernaussagen und Datum - bereit für openPR.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

aktion-barrierefrei.de ist eine Initiative der camindu GmbH

Herr Stefan Straßburg

Behringstraße 13

63814 Mainaschaff

Deutschland

fon ..: 06021-130 712-8

web ..: https://aktion-barrierefrei.org/

email : s.strassburg@aktion-barrierefrei.org

Unterstützung durch Aktion-Barrierefrei.org

Express-Audit & Maßnahmen­plan speziell für Makler-CMS und Verwalter­portale

Umsetzung durch zertifizierte Accessibility-Entwickler*innen

Rechtssichere BFSG-Dokumentation für die Markt­überwachung

Pressekontakt

Aktion-Barrierefrei.org – Task-Force Immobilien

E-Mail: presse@aktion-barrierefrei.org · Tel.: +49 60 21 13 07 128

Pressekontakt:

aktion-barrierefrei.de ist eine Initiative der camindu GmbH

Herr Stefan Straßburg

Behringstraße 13

63814 Mainaschaff

fon ..: 06021-130 712-8

email : s.strassburg@aktion-barrierefrei.org

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.