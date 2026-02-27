Rekordergebnisse für das gesamte Geschäftsjahr

27. Februar 2026: Das in Australien ansässige, international tätige Wasser- und Abwasseraufbereitungsunternehmen De.mem Limited (ASX:DEM) (De.mem oder das Unternehmen) freut sich, seinen Konzernfinanzbericht für die 12 Monate bis zum 31. Dezember 2025 (CY 2025) zu veröffentlichen.

CY 2025 stellt einen strukturellen Meilenstein für das Unternehmen dar, mit Rekordumsatz, Rekordmargen und dem ersten vollständigen Kalenderjahr mit positivem bereinigtem EBITDA.

HIGHLIGHTS

– Rekordumsatz von 29,9 Mio. $, ein Anstieg von 20 % gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum (pcp).

– Rekord-Cash-Eingänge von 32,3 Mio. $, ein Anstieg von 14 % pcp.

– Rekordwachstumsdynamik mit 27 aufeinanderfolgenden Quartalen mit Wachstum der Cash-Eingänge.

– Rekord-Bruttomarge von 43 %, gegenüber 40 % in CY 2024.

– Rekord-bereinigtes EBITDA von 1,6 Mio. $, erstes vollständiges Kalenderjahr mit positivem bereinigtem EBITDA.

– Positive operative Cashflows von 318 Tsd. $, zweites aufeinanderfolgendes vollständiges Kalenderjahr mit positivem operativem Cashflow.

– Mehr als 90 % wiederkehrende Umsätze, die eine hohe Cashflow-Visibilität bieten.

– Die Akquisition von Core Chemicals vollständig integriert, bereit, in CY 2026 ihren ersten vollen Jahresumsatz- und Gewinnbeitrag zu liefern.

– Starke Bilanz mit 4,0 Mio. $ an liquiden Mitteln und Termineinlagen zum 31. Dezember 2025.

– Auf Kurs für Rekordergebnisse im gesamten CY 2026.

Rekordumsatz und Cash-Eingänge

De.mem freut sich, Rekordumsätze und Rekord-Cash-Eingänge für CY 2025 zu berichten – die höchsten, die jemals in der Unternehmensgeschichte verzeichnet wurden.

Der Umsatz stieg um 20 % auf 29,9 Mio. $, und die Cash-Eingänge erhöhten sich um 14 % auf 32,3 Mio. $ (Diagramm 1), was das anhaltende Wachstum in den Bereichen wiederkehrende Dienstleistungen, Spezialchemikalien und Cross-Selling bei Industriekunden widerspiegelt.

Seit 2019 hat De.mem ein durchschnittliches jährliches Wachstum (CAGR) der Cash-Eingänge von etwa 24 % erzielt, was die disziplinierte Umsetzung seiner Strategie zur Ausweitung wiederkehrender Umsätze widerspiegelt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83189/2026_02_27_REKORDERGEBNISSEDE.mem.001.png

De.mem erzielte weiterhin eine starke Wachstumsdynamik mit 27 aufeinanderfolgenden Quartalen mit Wachstum der Cash-Eingänge gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum (pcp). Das Unternehmen erwartet, diese Wachstumskurve in CY 2026 fortzusetzen (Diagramm 2).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83189/2026_02_27_REKORDERGEBNISSEDE.mem.002.png

Erstes vollständiges Jahr mit positivem EBITDA

CY 2025 markiert das erste vollständige Kalenderjahr, in dem De.mem ein positives bereinigtes EBITDA ausgewiesen hat.

Das bereinigte EBITDA stieg auf 1,6 Mio. $, eine deutliche Verbesserung gegenüber -60 Tsd. $ in CY 2024 (Diagramm 3).

Die Verbesserung spiegelt wider:

– Höherer Anteil wiederkehrender Umsätze

– Margenausweitung

– Operative Skaleneffekte über die Plattform hinweg

– Fortgesetzte Integrationsvorteile aus früheren Akquisitionen

Das bereinigte EBITDA schließt aktienbasierte Vergütungen, Kosten für Unternehmensakquisitionen sowie andere einmalige Posten aus.

Wichtig ist, dass das Ergebnis weiterhin Investitionen in die Membran-F&E-Aktivitäten des Unternehmens in Singapur sowie in die frühe Markteinführung seiner Produkte zur Wasserfiltration für Privathaushalte (siehe Abschnitt unten) beinhaltet, was die proprietäre Technologieplattform des Unternehmens und das zukünftige Umsatzpotenzial untermauert.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83189/2026_02_27_REKORDERGEBNISSEDE.mem.003.png

Rekord-Margenausweitung

Das Unternehmen erreichte einen weiteren bedeutenden Meilenstein und berichtete für CY 2025 eine Rekord-Bruttomarge von 43 %, gegenüber 41 % in CY 2024.

Dies setzt die strategische Entwicklung seit 18 % Bruttomarge im Jahr 2017 fort und demonstriert den Erfolg des Fokus von De.mem auf margenstarke, wiederkehrende Umsatzsegmente (Diagramm 4).

Die Bruttomarge ist definiert als Bruttoertrag geteilt durch Umsatzerlöse.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83189/2026_02_27_REKORDERGEBNISSEDE.mem.004.png

Disziplin beim operativen Cashflow

De.mem erzielte in CY 2025 einen positiven operativen Cashflow von 318 Tsd. $, nach 115 Tsd. $ in CY 2024.

Der operative Cashflow hat sich seit CY 2022 kontinuierlich verbessert.

Die Veränderungen im Working Capital während CY 2025 umfassten:

– ~250 Tsd. Vorfinanzierung von Working Capital in Core Chemicals nach der Übernahme.

– Projektbezogene Komponentenbeschaffungen (~250 Tsd.) für ein kürzlich vergebenes Projekt in Deutschland.

Diese Investitionen werden voraussichtlich in CY 2026 als Umsatz realisiert.

CEO-Kommentar

Der Chief Executive Officer von De.mem, Andreas Kroell, sagte:

2025 stellt einen Wendepunkt für De.mem dar.

Wir haben Rekordumsätze, Rekordmargen und unser erstes vollständiges Jahr mit positivem EBITDA erzielt. Unser Anteil wiederkehrender Umsätze übersteigt 90 %, die Margen weiten sich weiter aus, und operative Skaleneffekte werden über die gesamte Plattform hinweg zunehmend sichtbar.

Mit dem Ganzjahresbeitrag von Core Chemicals und der fortgesetzten Entwicklung im heimischen Wassermarkt sind wir der Ansicht, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um das Gewinnwachstum weiter zu steigern und 2026 neue Rekorde zu erreichen.

Diese Mitteilung wurde vom Chief Executive Officer des Unternehmens, Herrn Andreas Kroell, genehmigt.

De.mem Limited (ASX:DEM) ist ein dezentral aufgestelltes Wasser- und Abwasseraufbereitungsunternehmen, das schlüsselfertige Wasser- und Abwasseraufbereitungssysteme für einige der weltweit größten Unternehmen in den Branchen Bergbau, Elektronik, Chemie, Öl & Gas sowie Lebensmittel & Getränke entwirft, baut, besitzt und betreibt. Seine Systeme versorgen zudem Kommunen, Wohnanlagen und Hotels/Resorts im asiatisch-pazifischen Raum mit einer zuverlässigen Versorgung mit sauberem Trinkwasser.

Die Technologie von De.mem zur Aufbereitung von Wasser und Abwasser zählt weltweit zu den fortschrittlichsten. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Australien und verfügt über internationale Standorte in Singapur und Deutschland. Es vermarktet eine Reihe innovativer proprietärer Membrantechnologien.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.demembranes.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen, insbesondere solche hinsichtlich möglicher oder angenommener zukünftiger Leistungen, Umsätze, Kosten, Dividenden, Produktionsmengen oder -raten, Preise oder potenziellen Wachstums von De.mem Limited, sind oder können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Solche Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Erwartungen und beinhalten daher bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können je nach einer Vielzahl von Faktoren erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit dargestellten abweichen.

