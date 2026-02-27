IsoEnergy erzielt hervorragende Platzierungen in der jährlichen Umfrage des Fraser Institute unter Bergbauunternehmen für das Jahr 2026 und legt den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025 vor

Toronto, ON, 27. Februar 2026 / IRW-Press / IsoEnergy Ltd. (IsoEnergy oder das Unternehmen) (NYSE American: ISOU; TSX: ISO) (- www.commodity-tv.com/play/isoenergy-exciting-ceo-insights-on-the-world-nuclear-association-meeting-and-corporate-update/ -) freut sich, die Ergebnisse der vom Fraser Institute veröffentlichten jährlichen Umfrage unter Bergbauunternehmen für das Jahr 2026 (die Umfrage) hervorzuheben, die die Stärke der erstklassigen Rechtsordnungen unterstreicht, auf denen das global diversifizierte Uranportfolio des Unternehmens basiert, sowie die Einreichung seines Jahresberichts auf Formular 40-F für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr.

Highlights

– Die Umfrage des Fraser Institute für 2026 unterstreicht die Stärke der Tier-1-Länderpräsenz von IsoEnergy, wobei Kanada, die Vereinigten Staaten und Australien jeweils mehrere Länder unter den weltweit führenden Ländern in Bezug auf die Wettbewerbsfähigkeit im Bergbau platzieren.

– Kanada zeigt weiterhin globale Führungsstärke, angeführt von Saskatchewan, das im Investment Attractiveness Index (IAI) weltweit den 3. Platz belegt und damit zum sechsten Mal in sieben Jahren unter den Top 10 rangiert.

– Die Vereinigten Staaten bleiben weltweit bedeutend, wobei Utah auf dem Policy Perception Index (PPI) den 12. Platz einnimmt, was die Verbesserung der regulatorischen Stimmung widerspiegelt, während IsoEnergy sein Portfolio an ehemals produzierenden Anlagen in Richtung einer möglichen Wiederinbetriebnahme vorantreibt.

– Australien zeigte in der diesjährigen Umfrage eine bemerkenswerte Aufwärtsdynamik, wobei drei Jurisdiktionen, in denen IsoEnergy Projekte unterhält, stark abschnitten: South Australia (4. Platz im IAI), Western Australia (6. Platz im IAI; 3. Platz im Best Practices Mineral Potential Index (BPMPI)) und Queensland (13. Platz im IAI), was die überzeugende Kombination aus Mineralpotenzial und günstiger Bergbaupolitik des Landes unterstreicht.

Die vollständige Umfrage finden Sie unter:

www.fraserinstitute.org/sites/default/files/2026-02/annual-survey-of-mining-companies-2025.pdf

Philip Williams, CEO und Direktor von IsoEnergy, kommentierte

Wir sind erfreut, dass mehrere Gebiete im Portfolio von IsoEnergy in der Umfrage des Fraser Institute für 2026 erneut zu den weltweit führenden Regionen in der Kategorie zählen. Die anhaltend hervorragende Leistung von Saskatchewan sowie die bedeutenden Fortschritte von Westaustralien in diesem Jahr unterstreichen die geologische Qualität und politische Stabilität, die unsere Vermögensbasis stützen und unsere M&A-Strategie leiten. Diese Ergebnisse bestätigen unseren konsequenten Fokus auf die Förderung hochwertiger Projekte in erstklassigen Rechtsgebieten, in denen wir davon überzeugt sind, dass institutionelles Kapital mit Zuversicht investiert und langfristig verantwortungsvoll Wert geschaffen werden kann.

Zusammenfassung der Umfrageergebnisse

In Kanada spiegelt der dritte Platz von Saskatchewan im globalen Ranking die anhaltend starke Unterstützung der Befragten aus der Industrie sowohl für das Mineralpotenzial als auch für den politischen Rahmen wider. Die Provinz ist international als eine der weltweit führenden Uranregionen anerkannt und beherbergt das Larocque East-Projekt von IsoEnergy, in dem sich die Hurricane-Lagerstätte befindet, die weltweit höchste veröffentlichte angezeigte Uranmineralressource (48,6 Mio. lb U3 O8 mit 34,5 % U3 O8 angezeigt und 2,7 Mio. lb U3 O8 mit 2,2 % U3 O8 abgeleitet) Siehe Erklärung der qualifizierten Person.

.

In den Vereinigten Staaten, insbesondere in Utah, wo IsoEnergy ein Portfolio an ehemals produzierenden Minen besitzt, belegte der Bundesstaat insgesamt den 38. Platz. Der Rückgang war in erster Linie auf eine Verringerung des wahrgenommenen Mineralpotenzials zurückzuführen; es wird jedoch erwartet, dass etablierte und historisch produzierende Vermögenswerte von Utahs anhaltender Stärke bei den politischen Wahrnehmungsmetriken profitieren werden.

In Australien unterstreicht der Aufstieg Westaustraliens auf Platz 6 des globalen Investitionsattraktivitätsindex und Platz 3 des Best Practices Mineral Potential Index sowohl sein starkes politisches Rahmenwerk als auch sein bedeutendes geologisches Potenzial. Die verbesserten Platzierungen stehen im Einklang mit der strategischen Expansion von IsoEnergy nach Westaustralien, wo das Unternehmen am 12. Oktober 2025 die geplante Übernahme von Toro Energy Limited bekannt gegeben hat. Darüber hinaus unterhält IsoEnergy Explorationsprojekte in Südaustralien und Queensland, die auf Platz 4 bzw. 13 rangieren.

Die jährliche Umfrage des Fraser Institute unter Bergbauunternehmen gilt weithin als Maßstab für die Bewertung der globalen Wettbewerbsfähigkeit von Bergbauinvestitionen. Der Index für Investitionsattraktivität kombiniert mineralisches Potenzial und politische Faktoren, während der Index für bewährte Verfahren im Bereich des mineralischen Potenzials die geologische Aussichtsbarkeit unter idealen politischen Bedingungen bewertet.

Die hierin enthaltene Zusammenfassung der Umfrage unterliegt allen in der Umfrage dargelegten Annahmen, Einschränkungen und Verfahren und ist in ihrer Gesamtheit durch Verweis auf den vollständigen Text der Umfrage zu verstehen.

Einreichung des Jahresberichts auf Formular 40-F

IsoEnergy hat seinen Jahresbericht auf Formular 40-F für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr gemäß den Anforderungen der NYSE American bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, SEC) eingereicht. Das Formular 40-F enthält das jährliche Informationsformular des Unternehmens, den geprüften Konzernabschluss, die dazugehörigen Anhangangaben sowie die Erläuterungen und Analysen der Geschäftsleitung.

Das Formular 40-F kann auf der Website der SEC unter www.sec.gov/edgar.shtml und auf der Website des Unternehmens unter www.isoenergy.ca eingesehen werden.

Inhaber von Wertpapieren von IsoEnergy können eine kostenlose gedruckte Ausgabe des aktuellen Jahresberichts des Unternehmens auf Formular 40-F, einschließlich des geprüften Jahresabschlusses, erhalten, indem sie eine E-Mail-Anfrage an info@isoenergy.ca senden oder sich schriftlich an IsoEnergy Ltd., 401 – 217 Queen Street West, Toronto, Ontario, Kanada M5V 0R2 wenden.

Erklärung einer qualifizierten Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Dr. Dan Brisbin, P.Geo., Vice President Exploration von IsoEnergy, einer qualifizierten Person (gemäß der Definition in NI 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects) geprüft und genehmigt.

Weitere Informationen zum Larocque East-Projekt des Unternehmens, einschließlich der aktuellen Mineralressourcenschätzung für die Hurricane-Lagerstätte von IsoEnergy, finden Sie im technischen Bericht mit dem Titel Technical Report on the Larocque East Project, Northern Saskatchewan, Canada vom 4. August 2022, der im Unternehmensprofil unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar ist.

Über IsoEnergy Ltd.

IsoEnergy (NYSE American: ISOU; TSX: ISO) ist ein führendes, global diversifiziertes Uranunternehmen mit umfangreichen aktuellen und historischen Mineralressourcen in den wichtigsten Uranabbaugebieten Kanadas, der USA und Australiens, die sich in verschiedenen Entwicklungsstadien befinden und kurz-, mittel- und langfristige Hebelwirkungen auf steigende Uranpreise bieten. IsoEnergy treibt derzeit sein Projekt Larocque East im Athabasca-Becken in Kanada voran, wo sich die Lagerstätte Hurricane befindet, die über die weltweit hochwertigsten angezeigten Uranmineralressourcen verfügt. IsoEnergy verfügt außerdem über ein Portfolio an genehmigten, ehemals produzierenden konventionellen Uran- und Vanadiumminen in Utah, für die eine Lohnverarbeitungsvereinbarung mit Energy Fuels besteht. Diese Minen befinden sich derzeit in Bereitschaft und können bei entsprechenden Marktbedingungen schnell wieder in Betrieb genommen werden, wodurch IsoEnergy als kurzfristiger Uranproduzent positioniert ist.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet). Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, erwartet oder erwartet nicht oder glaubt oder Variationen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse können, könnten, würden, könnten oder werden, eintreten oder erreicht werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können sich auf Details zum Fortschritt der Projekte des Unternehmens beziehen, auf Erwartungen hinsichtlich einer möglichen Entscheidung zur Wiederaufnahme der Projekte des Unternehmens in den USA und den voraussichtlichen Zeitpunkt dafür, auf die geplante Übernahme von Toro Energy Limited durch das Unternehmen, auf erwartete Steigerungen der Uranpreise und auf alle anderen Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, die das Unternehmen für die Zukunft erwartet oder vorhersieht.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen, die zwar zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von der Unternehmensleitung als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß geschäftlichen, marktbezogenen und wirtschaftlichen Risiken, Ungewissheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Annahmen gehören unter anderem Annahmen, dass die Ergebnisse der geplanten Explorations- und Erschließungsaktivitäten wie erwartet ausfallen, dass die Ergebnisse der geplanten technischen Arbeitsprogramme und technischen und wirtschaftlichen Bewertungen wie erwartet ausfallen, dass die erwartete Mineralisierung der Projekte von IsoEnergy den Erwartungen entspricht und dass sich aus diesen Projekten potenzielle Vorteile und Aufwärtspotenzial ergeben, den Uranpreis; Annahmen hinsichtlich der Marktbedingungen für Uran und politischer Veränderungen; dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen in n nicht wesentlich nachteilig verändern werden; dass Finanzierungen bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen verfügbar sein werden; und dass Drittunternehmer, Ausrüstung und Lieferungen sowie behördliche und andere Genehmigungen, die für die Durchführung der geplanten Aktivitäten des Unternehmens erforderlich sind, zu angemessenen Bedingungen und rechtzeitig verfügbar sein werden. Obwohl IsoEnergy versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen geben die aktuellen Ansichten von IsoEnergy in Bezug auf zukünftige Ereignisse wieder und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von IsoEnergy als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Risiken, Unwägbarkeiten und Unsicherheiten unterliegen. Zu den Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: negativer operativer Cashflow und Abhängigkeit von Fremdfinanzierung; Ungewissheit hinsichtlich zusätzlicher Finanzierungen; keine bekannten Mineralreserven; Fragen des Eigentumsrechts und der Konsultation der Ureinwohner; Abhängigkeit von Führungskräften und anderen Mitarbeitern; tatsächliche Ergebnisse von technischen Arbeitsprogrammen und technischen und wirtschaftlichen Bewertungen, die von den Erwartungen abweichen; Änderungen der Entwicklungs- und Produktionspläne aufgrund der Ergebnisse; Verfügbarkeit von Drittunternehmern; Verfügbarkeit von Ausrüstung und Material; Ausfall von Ausrüstung; Unfälle, Auswirkungen von Wetter und anderen Naturphänomenen; sonstige Umweltrisiken; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften; behördliche Entscheidungen und Verzögerungen; allgemeine Börsenbedingungen; Nachfrage, Angebot und Preisgestaltung für Uran; sonstige Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexplorationsbranche; sowie allgemeine wirtschaftliche und politische Bedingungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und anderen Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist. Weitere Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Aussagen wesentlich beeinflussen könnten, sind in den Risikofaktoren im jüngsten Jahresbericht und Jahresinformationsformular von IsoEnergy sowie in anderen Unterlagen von IsoEnergy beschrieben, die bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden und unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar sind. IsoEnergy verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Warnhinweis für US-amerikanische Anleger bezüglich der Darstellung von Mineralressourcenschätzungen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Mineralressourcenschätzungen wurden gemäß den Anforderungen der in Kanada geltenden Wertpapiergesetze erstellt, die sich in bestimmten wesentlichen Punkten von den Offenlegungsanforderungen der SEC unterscheiden. Dementsprechend sind die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden, die gemäß den Offenlegungsanforderungen der SEC berichten.

