Critical Infrastructure Technologies erhält US-Patent

Vancouver, British Columbia – 27. Februar 2026 / IRW-Press / Critical Infrastructure Technologies Ltd. (CSE: CTTT) (OTC: CITLF) (FRA: X9V) (CiTech oder das Unternehmen), ein Entwickler von autonomen, mobilen Kommunikations- und Sicherheitsplattformen mit hoher Kapazität, freut sich bekannt zu geben, dass sein US-Patentantrag mit dem Titel A Mobile Radio Station nun offiziell erteilt wurde.

Das Patent mit der US-Patentnummer US 12,555,886 wurde erteilt. Die Anmeldung (Nr. 18/558043) ist auf den Namen Critical Infrastructure Technologies Pty Ltd registriert und bezieht sich auf die Kerntechnologie, die der Nexus-Plattformarchitektur des Unternehmens zugrunde liegt.

STÄRKUNG DER GLOBALEN POSITION IM BEREICH GEISTIGES EIGENTUM

Die Erteilung des US-Patents stellt einen bedeutenden Meilenstein in der globalen Strategie von CiTech zum Schutz geistigen Eigentums dar und sichert den Schutz in einem der weltweit größten Märkte für Verteidigung, Telekommunikation und innere Sicherheit.

Die patentierte Erfindung umfasst das einsetzbare, autonome mobile Funkstationssystem von CiTech – eine integrierte, containerisierte Kommunikationsplattform, die für den schnellen Aufbau sicherer Verbindungen in abgelegenen, von Katastrophen betroffenen und hochgefährdeten Umgebungen entwickelt wurde.

Das System umfasst:

– Einen transportablen Kommunikationsknotenpunkt auf Basis eines ISO-Containers

– Einen hydraulisch einsetzbaren, starren Scherenhubmast

– Hybride Energiesysteme mit Batteriespeicher und erneuerbaren Energiequellen

– Automatisierte Bereitstellungsfunktionalität

– Eine klimatisierte, einsatzbereite Kommunikationsarchitektur

STRATEGISCHE BEDEUTUNG AUF DEM US-MARKT

Die Vereinigten Staaten sind für CiTech ein wichtiger strategischer Markt in den Bereichen Verteidigung, Notfallmaßnahmen, Grenzsicherheit, Energie, Bergbau und Luft- und Raumfahrt.

Die Erteilung des US-Patents stärkt die Fähigkeit von CiTech:

– Seine starre Mast- und autonome Bereitstellungstechnologie zu schützen

– Mit US-Verteidigungs- und Bundesbehörden zusammenzuarbeiten

– Lizenz- und Partnerschaftsmöglichkeiten auszubauen

– Langfristige wirtschaftliche Vorteile im Bereich der missionskritischen Kommunikation zu sichern

Das Patent stärkt die Wettbewerbsposition von CiTech weiter, da das Unternehmen seine internationale Präsenz in Nordamerika, Europa und verbündeten Märkten weiter ausbaut.

ÜBERBLICK ÜBER DAS PATENT

Die Erfindung von CiTech definiert eine einsetzbare, autonome mobile Funkstation, die für den schnellen Aufbau sicherer Kommunikationsverbindungen in abgelegenen oder hochgefährlichen Umgebungen konzipiert ist. Das System überwindet die Einschränkungen herkömmlicher mobiler LTE- und Funkinfrastruktur durch die Integration von Transportfähigkeit, Energieautonomie und intelligenter Automatisierung.

Das patentierte Design erweitert den gesamten adressierbaren Markt von CiTech erheblich und geht über die traditionelle Telekommunikationsinfrastruktur hinaus bis hin zu Verteidigung, Katastrophenschutz, abgelegenen Industriebetrieben, Bergbau und neuen Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt sowie im Satellitenbereich.

GLOBALE PATENTABDECKUNG

CiTech hat Patentanträge für A Mobile Radio Station gestellt in:

Australien, Kanada, China, Europa, Indien, Japan, Republik Korea, Südafrika, Thailand, Vietnam und den Vereinigten Staaten.

Neben den Vereinigten Staaten hat auch Südafrika ein Patent erteilt. In allen anderen Ländern wurden Anträge gestellt, die derzeit geprüft werden oder auf ihre Prüfung warten. Diese umfassende globale IP-Abdeckung gewährleistet einen breiten Schutz der Nexus 20-Technologie von CiTech in allen wichtigen Verteidigungs- und Kommunikationsmärkten.

WETTBEWERBSVORTEIL IM VERTEIDIGUNGSBEREICH

Die Nexus 20-Plattform von CiTech bietet einen vollständig in sich geschlossenen, lufttransportfähigen Kommunikationsknoten, der für den autonomen Feldeinsatz geeignet ist und sich ideal für den schnellen Aufbau von Netzwerken bei Verteidigungsoperationen, Katastrophenhilfe und Fernunterstützung von Missionen eignet.

Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal des Designs von CiTech ist sein extrem stabiler, präzisionsgefertigter Mast, der auch unter extremen Windbedingungen vollständige Stabilität gewährleistet. Im Gegensatz zu Konkurrenzsystemen, die während des Betriebs Vibrationen und Bewegungen ausgesetzt sind, gewährleistet das Mastdesign von CiTech eine konsistente, unterbrechungsfreie Signalübertragung – eine entscheidende Voraussetzung für missionskritische Verteidigungs- und Kommunikationsumgebungen.

Seine Energieunabhängigkeit, Automatisierung und strukturelle Integrität reduzieren die Gefährdung des Personals und den Logistikaufwand erheblich und verbessern so die Zuverlässigkeit und Einsatzbereitschaft unter anspruchsvollen Feldbedingungen.

Die modulare und KI-fähige Architektur des Systems positioniert CiTech auch für Anwendungen der nächsten Generation, darunter:

– Schnell einsetzbare Satellitenbodenstationen und mobile Telemetrie für Luft- und Raumfahrt sowie UAS-Testgelände.

– Counter-UAS und elektronische Perimeterverteidigung, Bereiche, die in NATO- und europäischen Verteidigungsprogrammen zunehmend im Fokus stehen.

– Schutz kritischer Infrastrukturen und Sicherheit in Smart Cities, wodurch eine mobile Überwachung von Häfen, Flughäfen und großen öffentlichen Veranstaltungen ermöglicht wird.

KOMMENTAR DES CEO

Brenton Scott, Chief Executive Officer von CiTech, kommentierte:

Die Erteilung unseres US-Patents ist ein wichtiger Meilenstein für CiTech. Der US-Markt ist von zentraler Bedeutung für die globale Verteidigung und fortschrittliche Kommunikationsinnovationen, und dieses Patent stärkt unsere Fähigkeit, die Nexus-Plattform international zu vermarkten. Der Schutz unseres geistigen Eigentums in den Vereinigten Staaten untermauert unsere langfristige Strategie, souveräne, autonome Kommunikationsfähigkeiten für verbündete Nationen aufzubauen.

Im Namen des Board of Directors:

Brenton Scott

Direktor & Chief Executive Officer

Critical Infrastructure Technologies Ltd.

Brenton.s@citech.com.au

+61 411 751 191

Über Critical Infrastructure Technologies Ltd.

CiTech notiert an der CSE und ist in Perth, Western Australia, tätig. CiTech entwickelt autonome, leistungsstarke und schnell einsetzbare Technologien, die wichtige Dienste dort bereitstellen, wo sie am dringendsten benötigt werden. CiTech richtet sich mit seinem ersten Produkt, der Nexus 16-Einheit, an die Bereiche Bergbau, Verteidigung, Grenzsicherheit/-überwachung und Rettungsdienste, um diese Sektoren mit kritischer mobiler Telekommunikation zu versorgen. Dank patentierter Technologien bietet die selbstbereitstellende Plattform (SDP) von CiTech eine Lösung für zwei der größten Einschränkungen aktueller, schnell einsetzbarer Kommunikationslösungen: die Stärke des Turms und die Fähigkeit, sich in zahlreichen Situationen schnell selbst einzusetzen und zu betreiben. Die SDP wurde entwickelt, um Funkgeräte, einschließlich LTE (Long Term Evolution), und mehrere andere technologische Nutzlasten wie Überwachungs- und Anti-Drohnen-Systeme zu unterstützen. CiTech hat die Forschungs- und Entwicklungsphase abgeschlossen und ist im Begriff, das erste von zahlreichen Produkten, die auf den Markt kommen werden, zu kommerzialisieren. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.citech.com.au.

Die CSE und ihr Regulierungsorgan (in den Richtlinien der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Informationen bezeichnet) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind im Allgemeinen an Begriffen wie glaubt, kann, plant, wird, erwartet, beabsichtigt, könnte, schätzt, geht davon aus, prognostiziert und ähnlichen Ausdrücken sowie deren Verneinungen zu erkennen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den angemessenen Annahmen, Schätzungen, Analysen und Meinungen des Managements unter Berücksichtigung seiner Erfahrungen und seiner Einschätzung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die das Management unter den gegebenen Umständen zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen für relevant und angemessen hält. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Alle zukunftsgerichteten Informationen in dieser Mitteilung sind in ihrer Gesamtheit durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Informationen zu revidieren oder zu aktualisieren oder das Ergebnis einer Revision der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftigen Ergebnissen, Ereignissen oder Entwicklungen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Critical Infrastructure Technologies

Brenton Scott

2600,1066 West Hastings Street

V6E 3X1 Vancouver, BC

Kanada

email : brenton.s@citech.com.au

Pressekontakt:

Critical Infrastructure Technologies

Brenton Scott

2600,1066 West Hastings Street

V6E 3X1 Vancouver, BC

email : brenton.s@citech.com.au

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.