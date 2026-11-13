Redwood AI kündigt chemisches Risikoanalyseupdate für seine KI-gestützte Reactosphere-Plattform an, um eine schnellere Sicherheitsbewertung chemischer Reaktionen zu ermöglichen

Vancouver, Kanada – 12. November 2026 / IRW-Press / Redwood AI Corp. (CSE: AIRX) (OTCQB: RDWCF) (FWB: Y0N, WKN: A422EZ) (Redwood oder das Unternehmen) freut sich, die Einführung von Chemical AI Risk Evaluator (CARE) bekannt zu geben. CARE ist eine maßgeschneiderte Funktion zur Überprüfung der Reaktionssicherheit und zur Entscheidungsunterstützung innerhalb der KI-gestützten Plattform des Unternehmens für chemische Synthese, Reactosphere. Die neue Funktion soll Chemikern dabei helfen, potenzielle Sicherheitsrisiken bereits in einer frühen Phase der Syntheseplanung zu erkennen, indem sie mit Sicherheitsdatenblättern (SDB) verknüpfte Gefahreninformationen, Gefahrenpiktogramme des Global Harmonisierten Systems (GHS), Strukturwarnungen, Regelbeurteilungen auf Reaktionsebene und praktische Überprüfungsempfehlungen in einem einzigen reaktionszentrierten Profil zusammenführt. Durch die Bündelung dieser Informationen an einem Ort soll CARE den Zeitaufwand für Nutzer verringern, der durch das Hin- und Herwechseln zwischen verschiedenen Sicherheitsdokumenten, manuellen Regelprüfungen und Gefahrenhinweisen entsteht, und ihnen gleichzeitig dabei helfen, zu priorisieren, welche Reaktionen oder Routen möglicherweise einer eingehenderen Prüfung bedürfen.

CARE soll die frühzeitige Sensibilisierung für Sicherheitsaspekte fördern, indem es Nutzern ermöglicht, mithilfe des integrierten Moleküleditors eine Reaktion zu zeichnen oder einen über den Retrosynthese-Workflow von Reactosphere generierten möglichen Reaktionsweg zu überprüfen. Die Funktion erstellt anschließend ein CARE-Profil, das wichtige Sicherheitsindikatoren rund um das Reaktionsschema zusammenfasst, darunter Bedenken auf Molekülebene, kombinierte chemische Risiken und allgemeinere Probleme auf Reaktionsebene. Da CARE die Möglichkeit bietet, diese Ergebnisse direkt neben den zu prüfenden chemischen Stoffen darzustellen, soll das System den Nutzern die Notwendigkeit ersparen, während der frühen Routenbewertung zwischen separaten SDS-Suchen, manuellen Regelwerken und verstreuten Gefahrenhinweisen hin- und herzuwechseln.

Ein wesentliches Merkmal von CARE ist das von Redwood speziell entwickelte und von Chemikern ausgearbeitete Regelwerk zur Reaktionssicherheit. Anstatt lediglich öffentlich zugängliche Gefahreninformationen anzuzeigen, ist CARE darauf ausgelegt, plattformspezifische Sicherheitslogik anzuwenden, mit der chemische Bezeichnungen, Kombinationen von Reagenzien oder Bedingungen, Warnmeldungen zu Reaktionsklassen sowie konfigurierbare Gefahrenkategorien ausgewertet werden können. Ein Reagenz ist eine Substanz oder Verbindung, die einem System zugesetzt wird, um eine chemische Reaktion auszulösen oder zu prüfen, ob eine solche stattfindet.

Jede Regel kann eine eigene Schweregradstufe, eine Evidenzgrundlage, eine Problembeschreibung, einen Kontext und eine Empfehlung enthalten, sodass die Plattform Sicherheitsbefunde in einer Weise darstellen kann, die die eigene Überprüfungslogik von Reactosphere widerspiegelt und so konzipiert ist, dass sie sich im Zuge der Weiterentwicklung der Plattform weiterentwickelt.

CARE dient außerdem dazu, den Vergleich von Reaktionswegen innerhalb des Retrosynthese-Workflows von Reactosphere zu unterstützen. Wenn mehrere prognostizierte Synthesewege generiert werden, können CARE-Profile eine zusätzliche Entscheidungshilfe bieten, indem sie den Anwendern helfen, die Synthesewege hinsichtlich der Sicherheitsbelastung, der markierten Chemikalien, der Bedenken auf Reaktionsebene und des für jeden Syntheseweg möglicherweise erforderlichen Prüfungsaufwands zu vergleichen. Dies bietet Anwendern eine umfassendere Möglichkeit zur Bewertung potenzieller Synthesewege, wobei nicht nur die synthetische Machbarkeit berücksichtigt wird, sondern auch der Umfang der Sicherheitsprüfung, der möglicherweise erforderlich ist, bevor ein vorgeschlagener Syntheseweg weiterverfolgt wird. CARE-Profile können zudem als PDF exportiert werden, sodass die Ergebnisse der Sicherheitsprüfung an Dokumente angehängt, zur weiteren Überprüfung weitergegeben oder in nachfolgende Dokumentationen übernommen werden können.

Redwood ist überzeugt, dass die Integration von CARE Reactosphere als integrierte Plattform für die Chemieplanung, die Entscheidungsunterstützung bei der Synthese und die sicherheitsorientierte Überprüfung in verschiedenen Branchen weiter stärkt. CARE soll als erste Screening-Ebene dienen, die dazu beiträgt, potenzielle Bedenken bereits in einer frühen Phase des Planungsprozesses aufzudecken, wobei jedoch die Notwendigkeit einer Begutachtung durch qualifizierte Chemiker sowie einer Überprüfung durch die Abteilung für Umwelt, Gesundheit und Sicherheit (Environmental, Health, and Safety, EHS) vor jeglicher operativen Nutzung gewahrt bleibt.

Bei CARE geht es darum, die Reaktionssicherheit bereits in der Planungsphase leichter zu erkennen, zu vergleichen und zu dokumentieren. Wir bieten Anwendern eine praxisnahe Möglichkeit, potenzielle Risiken zu bewerten, bevor ein Verfahren in die nächste Prüfungsphase übergeht. Dieses Update verbessert zudem die Retrosynthese-Fähigkeiten der Plattform, indem es ermöglicht, dass Risikobewertungen in den Prozess der Routenauswahl einfließen, so Louis Dron, CEO von Redwood AI.

Über Redwood AI Corp.

Redwood AI ist ein Technologieunternehmen, das fortschrittliche Lösungen in den Bereichen künstliche Intelligenz und Cybersicherheit für die Verteidigung, die öffentliche Sicherheit und die Biowissenschaften entwickelt. Das Unternehmen setzt künstliche Intelligenz in den Bereichen Quanten-Cybersicherheit, wissenschaftliche Forschung und fortschrittliche chemische Anwendungen ein. Die Technologie von Redwood AI soll Organisationen dabei unterstützen, sich auf quantenbasierte Cybersicherheitsbedrohungen vorzubereiten, und gleichzeitig eine schnellere und effizientere Entwicklung neuer Therapien und chemiebasierter Anwendungen ermöglichen.

IM NAMEN VON REDWOOD AI CORP.,

Louis Dron

Chief Executive Officer

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Louis Dron

Chief Executive Officer

Tel: +1 888 530 8488

investors@redwoodai.com

Die CSE und ihr Information Service Provider haben diese Pressemitteilung nicht geprüft und übernehmen keine Verantwortung für deren Genauigkeit oder Angemessenheit.

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält Aussagen und Informationen, die, soweit sie keine historischen Fakten enthalten, zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Zukunftsgerichtete Informationen sind in der Regel durch Wörter wie glauben, erwarten, voraussehen, schätzen, beabsichtigen, planen, könnte, sollte, wird, potenziell, konzipiert, beabsichtigt und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen bezüglich: der Entwicklung, Funktionalität, Leistung, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Verbesserung, Bereitstellung und potenziellen Kommerzialisierung von Reactosphere und CARE; der Fähigkeit von CARE, potenzielle chemische und reaktionssicherheitsrelevante Bedenken zu identifizieren, zu organisieren, zu vergleichen und zu dokumentieren, von Chemikern kuratierte Sicherheitsregeln anzuwenden, den Vergleich von Reaktionswegen zu unterstützen und CARE-Profile zu exportieren; der erwarteten Vorteile von CARE, darunter die Reduzierung des Zeitaufwands für die Konsultation separater Sicherheitsquellen, die Förderung eines frühzeitigeren Sicherheitsbewusstseins und die Unterstützung der Nutzer bei der Priorisierung von Reaktionen oder Reaktionswegen für eine weitere Überprüfung; der fortlaufenden Entwicklung und Erweiterung der Plattform, der Funktionen, der Anwendungsfälle und des Geschäfts des Unternehmens; sowie der Pläne und Erwartungen des Unternehmens im Allgemeinen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Annahmen und Überzeugungen des Managements, einschließlich Annahmen hinsichtlich der Verfügbarkeit, Qualität und Vollständigkeit von Sicherheitsdatenblättern (SDS), GHS-Daten und anderen Daten von Dritten; der Fähigkeit des Unternehmens, CARE und Reactosphere wie vorgesehen zu entwickeln, zu testen, zu validieren, zu integrieren, zu warten und zu vermarkten; der Leistung und Zuverlässigkeit der Modelle, Regeln und Technologien des Unternehmens; der Kundennachfrage und -akzeptanz; der Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal, Finanzmitteln und anderen Ressourcen; sowie des Ausbleibens wesentlicher nachteiliger Änderungen der geltenden Gesetze, Marktbedingungen oder Wettbewerbsbedingungen. Obwohl das Unternehmen diese Erwartungen und Annahmen für angemessen hält, können sie sich als unrichtig erweisen, und es sollte kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen gesetzt werden. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten abweichen, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung, Prüfung, Validierung, Integration, Skalierbarkeit, Wartung und Vermarktung; technischer Einschränkungen, Fehler, falsch-positiver oder falsch-negativer Ergebnisse; unvollständiger, ungenauer, veralteter oder nicht verfügbarer Quelldaten; des sich ständig weiterentwickelnden Stands des Wissens über Chemikaliensicherheit und der regulatorischen Anforderungen; der Akzeptanz durch die Nutzer und den Markt; des Wettbewerbs; geistigen Eigentums; Cybersicherheit und Datensicherheit; der Abhängigkeit von Daten, Software und Dienstleistern Dritter; der Verfügbarkeit von Finanzmitteln und qualifiziertem Personal; sowie der allgemeinen Wirtschafts-, Markt- und Geschäftslage. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Redwood AI Corp.

Investor Relations

1309-7th Street SW

T2R 1A5 Calgary, Alberta

Kanada

email : investors@redwoodai.com

Pressekontakt:

Redwood AI Corp.

Investor Relations

1309-7th Street SW

T2R 1A5 Calgary, Alberta

email : investors@redwoodai.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.