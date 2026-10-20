RE Royalties erweitert sein internationales Portfolio durch den Erwerb einer Royalty im Wert von 1,5 Millionen US$ auf den Philippinen; OCEP-Darlehen vollständig zurückgezahlt und Royalty-Umsätze fließen ein

Alle Beträge sind in US-Dollar ausgewiesen, sofern nicht anders angegeben.

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 19. Oktober 2026 / RE Royalties Ltd. (TSX.V:RE)(OTCQB:RROYF)(FWB:Y2V) (RE Royalties oder das Unternehmen) freut sich, eine Investition in Höhe von 1,5 Millionen US$ zum Erwerb einer Brutto-Umsatz-Royalty auf ein 14,2-MW-Portfolio mit neun in operativem Betrieb befindlichen gewerblichen und industriellen Dachsolarprojekten auf den Philippinen (die Projekte) bekannt zu geben. Die Transaktion erweitert umgehend das Portfolio des Unternehmens an zahlungsmittelgenerierenden Royalties im Bereich der erneuerbaren Energien, begründet eine strategische Partnerschaft mit einem Entwickler, der über eine umfangreiche Pipeline in Südostasien verfügt (Singapore Solar), und treibt die Strategie von RE Royalties zum Aufbau eines global diversifizierten Portfolios aus Assets mit langfristigen wiederkehrenden Umsätzen weiter voran.

Singapore Solar ist ein Entwickler im Bereich der erneuerbaren Energien, der sich auf Solar-, Wind- und Batteriespeicherprojekte im Groß- sowie im gewerblichen und industriellen Maßstab in Südostasien konzentriert, wobei der aktuelle Schwerpunkt auf den Philippinen liegt. Bei den Projekten handelt es sich um in Betrieb befindliche Dachsolaranlagen auf Einkaufszentren, die durch langfristige Abnahmevereinbarungen mit den Betreibern der Einkaufszentren abgesichert sind.

Als Gegenleistung für den Erwerb der Royalty in Höhe von 1,5 Millionen US$ (der Royalty-Erwerb) erhält RE Royalties eine Brutto-Umsatz-Royalty aus den Projekten, die vierteljährlich über die gesamte Betriebsdauer der Projekte zu zahlen ist. Der Royalty-Erwerb verschafft RE Royalties Zugang zu einem im operativen Betrieb befindlichen Portfolio im Bereich der erneuerbaren Energien in einer neuen, schnell wachsenden Region und ermöglicht gleichzeitig den Aufbau einer Beziehung zu einem potenziellen langfristigen Plattformkunden, der eine größere Pipeline an Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien auf den Philippinen anstrebt. Die Projekte stützen sich auf eine Betriebshistorie, eine gesicherte Projektfinanzierung, langfristige kommerzielle Abnahmevereinbarungen sowie eine technische Due-Diligence-Prüfung durch Dritte.

Diese Transaktion unterstreicht die Skalierbarkeit unseres Royalty-Modells und unsere Fähigkeit, attraktive Investitionsmöglichkeiten außerhalb Nordamerikas zu erschließen, sagte Peter Leighton, Chief Operating Officer von RE Royalties. Das Portfolio befindet sich bereits im Betrieb und erwirtschaftet Umsatz. Damit erhalten wir sofortigen Zugang zu Anlagen mit Cashflow im Bereich der erneuerbaren Energien und bauen gleichzeitig eine strategische Beziehung zu einem bewährten Entwickler auf, der über eine bedeutende Pipeline an zukünftigen Projekten verfügt. Wir sind davon überzeugt, dass diese Investition einen wichtigen Schritt beim Aufbau eines diversifizierten globalen Royalty-Portfolios darstellt, das den Aktionären langfristigen Wert verschaffen kann.

Für RE Royalties bedeutet die Transaktion den Einstieg in einen schnell wachsenden Markt für erneuerbare Energien durch Projekte, die sich bereits im Betrieb befinden und Umsätze generieren. Über das operative Portfolio hinaus bieten die rund 138 MW an Projekten in fortgeschrittener Phase sowie die identifizierte Pipeline des Entwicklers mit über 700 MW an Projekten RE Royalties eine bedeutende Gelegenheit, weitere Royalty-Investitionen zu tätigen, sobald diese Projekte in den Bau und schließlich in den Betrieb übergehen.

OCEP-Darlehen zurückgezahlt und Royalty-Zahlungen beginnen

RE Royalties freut sich zudem bekannt zu geben, dass Outagamie Clean Energy Partners (OCEP) das besicherte Darlehen des Unternehmens in Höhe von 4,6 Millionen US$ im Zusammenhang mit einem Projekt für erneuerbares Erdgas in Wisconsin vollständig zurückgezahlt hat. Das Unternehmen erhielt kürzlich die letzte Darlehensrückzahlung in Höhe von rund 938.000 US$, womit die Rückzahlung des ursprünglichen Darlehens von 4,6 Millionen US$ abgeschlossen ist – ein Beleg für die Stärke des Modells des Unternehmens zur Kapitalerhaltung und Royalty-Finanzierung.

Nach der erfolgreichen Rückzahlung des Darlehens hat RE Royalties zudem die erste Royalty-Zahlung aus dem Projekt erhalten. Gemäß der ursprünglichen Finanzierungsvereinbarung erhält RE Royalties über einen Zeitraum von 10 Jahren nach Rückzahlung des Darlehens eine feste jährliche Royalty in Höhe von 4 % des ursprünglich investierten Kapitals.

Die erfolgreiche Rückzahlung bestätigt die differenzierte Finanzierungsstrategie von RE Royalties. Das Unternehmen hat 100 % seiner ursprünglichen Kapitalinvestition zurückerhalten und behält gleichzeitig einen vertraglich vereinbarten Royalty-Anteil, der voraussichtlich in den nächsten zehn Jahren wiederkehrende Umsätze generieren wird. Dieses Ergebnis belegt die Fähigkeit des Modells von RE Royalties, Kapital zu erhalten, Erträge zu erzielen und Mittel in neue Investitionsmöglichkeiten zu reinvestieren.

RE Royalties hatte das besicherte Darlehen in Höhe von 4,6 Millionen US$ ursprünglich bereitgestellt, um Modernisierungsmaßnahmen an einer bestehenden anaeroben Vergärungsanlage auf einem Milchviehbetrieb in der Nähe von Green Bay, Wisconsin, zu unterstützen. Das Projekt wandelt aus tierischen Abfällen erzeugtes Biogas in erneuerbares Erdgas in Netzqualität um, das in das regionale Erdgasnetz eingespeist wird, und soll die Treibhausgasemissionen jährlich um mehr als 20.000 Tonnen CO-Äquivalent reduzieren.

Insgesamt belegen der Erwerb der philippinischen Royalty und der erfolgreiche Meilenstein bei der OCEP-Investition die Fähigkeit von RE Royalties, Kapital sowohl in neue, zahlungsmittelgenerierende Assets im Bereich der erneuerbaren Energien zu investieren als auch Wert aus bestehenden Investitionen zu realisieren. Diese Entwicklungen stärken das Portfolio, das Cashflow-Profil und die Fähigkeit des Unternehmens, weltweit weitere Royalty-Chancen zu verfolgen, weiter.

Aktueller Stand der strategischen Überprüfung

Wie am 27. März 2026 bekannt gegeben, hat RE Royalties eine formelle Überprüfung strategischer Alternativen (die strategische Überprüfung) eingeleitet, um Möglichkeiten zur Wertmaximierung für die Aktionäre zu identifizieren und Optionen zur Finanzierung seiner umfangreichen Pipeline an Investitionschancen zu bewerten. Seit der Ankündigung der strategischen Überprüfung bestärken die wachsende Pipeline an Royalty-Chancen und die sich ausweitenden internationalen Beziehungen des Unternehmens das Vertrauen des Managements in den langfristigen Wert und die Skalierbarkeit der Plattform von RE Royalties.

Die strategische Überprüfung zielt darauf ab, Alternativen zu bewerten, die die Fähigkeit des Unternehmens verbessern könnten, ähnliche langfristige Royalty-Investitionsmöglichkeiten zu nutzen und gleichzeitig den Wert für die Aktionäre zu maximieren.

Das Unternehmen hat sich im Rahmen dieser strategischen Überprüfung mit verschiedenen interessierten Parteien getroffen und setzt die Gespräche fort. Es gibt jedoch weder Gewähr dafür, dass die strategische Überprüfung zu einer Transaktion oder einem anderen strategischen Ergebnis führen wird, noch Gewähr hinsichtlich des Zeitpunkts, der Bedingungen oder des Abschlusses eines solchen Ergebnisses.

Bevorstehende Konferenzen

RE Royalties wird vom 19. bis 21. Oktober 2026 auf der Electricity Transformation Canada im Enercare Centre in Toronto, einer der führenden Konferenzen Kanadas für erneuerbare Energien und saubere Technologien, die Branchenführer, Entwickler, Investoren und andere Teilnehmer aus dem gesamten Stromsektor zusammenbringt, ausstellen. Besuchen Sie das Team von RE Royalties am Stand Nr. 1330.

RE Royalties wird außerdem auf der RE+ 2026 vom 16. bis 19. November 2026 im Las Vegas Convention Centre, einer der größten Veranstaltungen der nordamerikanischen Branche für saubere Energie, vertreten sein. Die Konferenz bringt Fachleute aus den Bereichen Solarenergie, Energiespeicherung und dem breiteren Sektor der sauberen Energie zusammen; es werden mehr als 1.300 Aussteller erwartet. Besuchen Sie das Team von RE Royalties am Stand Nr. W16017.

RE Royalties wird beide Konferenzen nutzen, um mit potenziellen Entwicklern, Finanzierungspartnern und Investoren in Kontakt zu treten, während das Unternehmen seine Royalty-Investitionsplattform weltweit weiter ausbaut.

Über RE Royalties Ltd.

RE Royalties Ltd. erwirbt umsatzabhängige Royalties für Anlagen und Technologien im Bereich der erneuerbaren Energien, indem es privaten und börsennotierten Unternehmen in diesem Sektor nicht verwässernde Finanzierungslösungen anbietet. RE Royalties ist das erste Unternehmen, das dieses bewährte Geschäftsmodell auf den Sektor der erneuerbaren Energien anwendet.

Das Unternehmen besitzt derzeit über 100 Royalties an Solar-, Wind-, Wasser-, Batteriespeicher-, Energieeffizienz- und erneuerbaren Erdgasprojekten in Nordamerika, Südamerika und Asien. Die Geschäftsziele des Unternehmens bestehen darin, den Aktionären eine starke und wachsende Rendite, einen robusten Kapitalschutz, eine hohe Wachstumsrate durch Reinvestitionen und einen nachhaltigen Investitionsfokus zu bieten.

Für weitere Informationen

RE Royalties Ltd.

Talia Beckett

VP, Communications and Sustainability

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E: investor@reroyalties.com

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QUELLE: RE Royalties Ltd.

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