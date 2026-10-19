Heliostar meldet 52,4 m mit 5,84 g/t Gold aus High Grade Panel und baut Expansion Zone bei Ana Paula weiter aus

HÖHEPUNKTE:

· High Grade Panel

o 52,4 m mit einem Gehalt von 5,84 g/t Gold ab 46,9 m, einschließlich 12,6 m mit einem Gehalt von 17,8 g/t Gold

o 24,8 m mit einem Gehalt von 5,14 g/t Gold ab 43,0 m

· Expansion Zone

o 8,0 m mit einem Gehalt von 6,88 g/t Gold ab 469,0 m

o 3,4 m mit einem Gehalt von 10,64 g/t Gold ab 604,9 m

o 5,5 m mit einem Gehalt von 4,53 g/t Gold ab 434,0 m

o 6,4 m mit einem Gehalt von 5,19 g/t Gold ab 565,3 m

o 6,7 m mit einem Gehalt von 3,07 g/t Gold ab 639,0 m

· Ergänzungsbohrungen im High Grade Panel verdeutlichen weiterhin die Kontinuität der Mineralisierung

· Expansion Zone ist in Richtung Süden, Westen und in der Tiefe weiterhin offen

Vancouver, Kanada / 19. Oktober 2026 / IRW-Press / Heliostar Metals Ltd. (TSX: HSTR, OTCQX: HSTXF, FWB: RGG1) (Heliostar oder das Unternehmen) freut sich, zusätzliche Bohrergebnisse vom zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Ana Paula in Guerrero, Mexiko, bekannt zu geben. Die Analyseergebnisse in dieser Pressemitteilung stammen sowohl vom Ergänzungsbohrprogramm aus High Grade Panel als auch von Explorationsbohrungen in Einfallsrichtung in der Expansion Zone.

Charles Funk, CEO von Heliostar, sagte: Wir haben das Konversionsbohrprogramm bei Ana Paula abgeschlossen, das unsere bevorstehende Machbarkeitsstudie vorantreiben wird. Die Ergebnisse dieses Programms zeigen weiterhin einen bemerkenswert gleichmäßigen Goldmineralisierungskörper im High Grade Panel, der die Wirtschaftlichkeit der Mine Ana Paula bestimmen wird. Wir sind nach wie vor zuversichtlich, dass wir unser Ziel für die Machbarkeitsstudie einer Lebensdauer der Mine von zunächst zehn Jahren mit einer durchschnittlichen Jahresproduktion von 100.000 Unzen erreichen können. Ebenfalls aufregend sind die kontinuierlichen Treffer bei beeindruckenden Erweiterungsbohrungen in der Expansion Zone. Diese zeigen, dass die Mineralisierung über die bis dato tiefsten gebohrten Bohrlöcher hinaus in mehrere Richtungen weiterhin offen ist. Die Lagerstätte weist das Potenzial auf, über ihre aktuelle Größe hinaus beträchtlich zu wachsen, während wir Gold in größerer Tiefe zu einer Quellintrusion und Skarnzielen verfolgen, die in benachbarten Minen Ressourcen mit mehreren Millionen Unzen beherbergen.

Bohrprogramm

Heliostar hat das in den Jahren 2025/26 durchgeführte Ergänzungsbohrprogramm zur Unterstützung der bevorstehenden Machbarkeitsstudie abgeschlossen. Im Rahmen dieses Programms wurden insgesamt 122 Bohrlöcher auf 35.121 m bei der Lagerstätte gebohrt. Etwa 25.000 m peilten eine Mineralisierung der Kategorie vermutet im PEA-Minenplan an, um diese Bereiche hochzustufen und die Reservenschätzungen in einer Machbarkeitsstudie zu unterstützen. Ein aktuelles Update hinsichtlich des Fortschritts der Machbarkeitsstudie finden Sie hier.

Etwa 10.000 m wurden erfolgreich auf Erweiterungen der Mineralisierung in Abtauchrichtung in der Expansion Zone außerhalb des Rahmens des PEA-Minenplans erkundet.

Das Explorationsbohrprogramm wird fortgesetzt, der Schwerpunkt der Bohraktivitäten am Standort hat sich in der zweiten Jahreshälfte 2026 jedoch vorwiegend auf infrastrukturbezogene Absicherungsbohrungen (Condemnation Drilling) und geotechnische Bohrungen verlagert.

Zusammenfassung der Bohrergebnisse beim High Grade Panel

Die heute gemeldeten Ergebnisse, einschließlich der Bohrlöcher AP-26-405, AP-26-407 und AP-26-409, wurden als Ressourcenkonversionsbohrlöcher im zentralen Teil des High Grade Panel gebohrt. Diese Ergebnisse bestätigen die Kontinuität der hochgradigen Mineralisierung innerhalb des in der Brekzie enthaltenen Kerns des High Grade Panel und unterstützen die Umwandlung der vermuteten Mineralisierung in diesem Bereich in Kategorien mit höherer Konfidenz für eine mögliche Aufnahme als Reserven in der Machbarkeitsstudie.

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Abbildung 1: Querschnitt durch das Bohrloch AP-26-405 im High Grade Panel

Zusammenfassung der Bohrergebnisse der Expansion Zone

Die Bohrlöcher AP-26-314A und AP-26-411 peilten die Expansion Zone an, um einen großen, bislang nur unzureichend erprobten Bereich oberhalb und südlich der zuvor vorgefundenen Mineralisierung zu ergänzen. Diese Ergebnisse bestätigen die Kontinuität der hochgradigen Mineralisierung in diesem Gebiet. Von besonderer Bedeutung ist der Abschnitt von 3,4 m mit 10,64 g/t Gold in AP-26-314A, der sich etwa 45 m vom nächsten Abschnitt auf dieser Höhe und 100 m südwestlich von AP-25-374 (101,0 m mit 5,43 g/t Gold) befindet.

Bohrloch AP-26-412 wurde als Folgebohrloch zu Bohrloch AP-26-314A gebohrt und ergab eine Reihe gut mineralisierter Abschnitte. Diese umfassen 18,85 m mit 2,05 g/t Gold, einschließlich 6,4 m mit 5,19 g/t Gold ab 565,3 m und 6,7 m mit 3,07 g/t Gold ab 639,0 m. Dieses Bohrloch wurde als Erweiterungsbohrung in einem Abstand von 75 Metern zum nächstgelegenen Bohrloch niedergebracht. Die genannten mineralisierten Abschnitte liegen 110 m nordwestlich des Abschnitts in Bohrloch AP-26-314A.

Die wahren Mächtigkeiten sind nicht bekannt. Die Mineralisierung bei Ana Paula tritt in Form von disseminierten Mineralisierungen oder Erzgang-Stockworks auf und wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter Gesteinsporosität, Lithologie und Verwerfungsnetzwerke.

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Abbildung 2: Querschnitt mit den wichtigsten Abschnitten der Expansion Zone

Der Erfolg dieser Bohrlöcher verdeutlicht, dass die Mineralisierung unterhalb, südlich und westlich der Expansion Zone offen ist, und das Unternehmen plant zusätzliche Erweiterungsbohrungen, um diese Mineralisierung zu definieren.

Es ist davon auszugehen, dass nur ein Teil der jüngsten Explorationsbohrungen in die Machbarkeitsstudie integriert werden wird. Die Ergebnisse von Bohrlöchern, die nicht in die bevorstehende Studie integriert werden, weisen das Potenzial auf, eine Verlängerung der Lebensdauer der Mine zu unterstützen.

Ana Paula ist in Gesteinen enthalten, die Interpretationen zufolge oberflächennäher vorkommen als die benachbarten Lagerstätten der Mine Morelos Complex von Torex Gold Resources und der Mine Los Filos von Equinox Gold. Die Expansion Zone stellt ein Ressourcenwachstumsziel dar, dessen Mineralisierung Interpretationen zufolge von einer tieferen Intrusion mit einem damit in Zusammenhang stehenden Kontaktskarn stammt (Abbildung 3). Genau diese Kontaktskarn-Umgebung beherbergt die Mineralisierung, die die Ressourcen mit mehreren Millionen Unzen im Morelos Complex und bei Los Filos unterstützt. Das Skarnziel bei Ana Paula stellt eine vielversprechende Explorationsmöglichkeit dar und Heliostar beabsichtigt, die Mineralisierung neigungsabwärts unterhalb der aktuellen Ausdehnung der Bohrungen nachzuverfolgen.

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Abbildung 3: Stilisierter Querschnitt von Ana Paula, der den oberen Bereich des High Grade Panel, der die bestehende Ressource unterstützt, die Expansion Zone und das darunter liegende Zielgebiet Contact Zone zeigt

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Abbildung 4: Planansicht des aktuellen Bohrprogramms bei Ana Paula

Tabellen mit den Bohranalyseergebnissen

Bohrlochname Von Bis Abschnitt Au Top-Cut Abschnittszone

(Meter) (Meter) (Meter) (g/t) Au (g/t)

AP-26-314A 450,5 454,0 3,5 3,86 Expansion Zone

und 598,6 608,25 9,65 4,33

einschließlich 604,85 608,25 3,4 10,64

AP-26-405 32,0 44,65 12,65 6,89 High Grade Panel 1

und 218,45 235,0 16,55 5,73 5,39 1

einschließlich 227,45 235,0 7,55 10,73 9,97 1

AP-26-406 29,15 32,35 3,2 4,32 High Grade Panel

und 163,65 174,0 10,35 2,03

und 192,8 197,0 4,2 2,99

AP-26-407 103,5 108,4 4,9 10,07 High Grade Panel 1

und 119,9 124,9 5,0 5,29

und 134,8 135,6 0,8 75,80 38,00 1

und 204,4 205,1 0,7 22,70

AP-26-409 46,85 99,2 52,35 5,83 5,64 High Grade Panel 1

einschließlich 76,4 88,95 12,55 17,75 16,94 1

und 123,5 143,25 19,75 6,14

AP-26-410 43,0 67,75 24,75 5,14 High Grade Panel

einschließlich 59,15 67,75 8,6 11,28

und 101,3 122,0 20,7 3,51

AP-26-411 213,15 216,1 2,95 3,58 Expansion Zone 1

und 390,3 395,5 5,2 2,29

und 469,0 477,0 8,0 6,88 5,64 1

einschließlich 648,4 656,55 8,15 3,19

AP-26-412 434,0 439,5 5,5 4,53 Expansion Zone 1

und 565,3 584,15 18,85 2,05 1,99 1

einschließlich 565,3 571,7 6,4 5,19 5,02 1

und 639,0 645,7 6,7 3,07

Tabelle 1: Hervorgehobene Bohrabschnitte

1-Top-Cut-Wert von 38 oder 64 ppm Au, basierend auf den Domänen des Ressourcenmodells

Tabelle zu Bohransatzpunkten und Ausrichtung

Bohrloch-Nr. Easting Northing Höhenlage Azimut Neigung Länge

(WGS84 Zone 14N) (WGS84 Zone 14N) (Meter) (°) (°) (Meter)

AP-26-314A 410.031 1.998.160 958,2 180 -56 785,0

AP-26-405 410.130 1.997.994 930,7 180 -55 276,0

AP-26-406 410.125 1.998.160 928,4 090 -60 258,0

AP-26-407 410.154 1.997.994 933,8 180 -63 258,0

AP-26-408 410.174 1.998.002 937,5 180 -55 180,0

AP-26-409 410.177 1.998.035 916,3 180 -55,5 216,0

AP-26-410 410.177 1.998.035 916,4 180 -48 150,0

AP-26-411 410.055 1.998.155 954,1 180 -62 690,4

AP-26-412 409.980 1.998.159 966,5 180 -65 822,0

Tabelle 2: Bohrlochdaten

Anmerkung zur vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung von Ana Paula

Heliostar gab am 6. November 2025 die Ergebnisse einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung bekannt. Verweise auf die Ergebnisse in dieser Pressemitteilung sind hier ausführlicher dargestellt.

Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle (QA/QC)

Die Bohrkerne weisen PQ- und HQ-Durchmesser auf und werden der Länge nach halbiert, wobei eine Hälfte zur Analyse eingesandt wird. Die Bohrkernproben wurden zur Probenaufbereitung an ALS Limited in Zacatecas, Zacatecas, Mexiko, versandt. Die Analyse erfolgte im ALS-Labor in North Vancouver. Die ALS-Einrichtungen in Zacatecas und North Vancouver sind nach ISO/IEC 17025 zertifiziert. Die Goldgehalte wurden mittels einer 30-Gramm-Brandprobe und abschließender Atomabsorptionsspektroskopie bestimmt. Proben mit Gehalten oberhalb der oberen Bestimmungsgrenze wurden mittels einer 30-Gramm-Brandprobe und abschließender gravimetrischer Bestimmung analysiert.

Im Rahmen des Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprotokolls (QA/QC) des Unternehmens wurden systematisch Kontrollproben, bestehend aus zertifizierten Referenzproben und Blindproben, in den Probenstrom eingefügt und mitanalysiert.

Erklärung der qualifizierten Person

Stewart Harris, P.Geo., ist eine qualifizierte Person im Sinne der Definition in National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects und hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen, die die Grundlage für diese Pressemitteilung bilden, geprüft und die darin enthaltenen Angaben genehmigt. Herr Harris ist als Explorationsleiter des Unternehmens tätig.

Marketingvereinbarung

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es eine Vereinbarung (die Vereinbarung) mit Native Ads Inc. (Native Ads) zur Erbringung von Investor-Awareness- und Werbedienstleistungen unterzeichnet hat. Dies erfolgt im Einklang mit den Richtlinien und Leitlinien der TSX Exchange (TSX), der OTC Markets (OTC) und den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Gemäß der Vereinbarung wird Native Ads Dienstleistungen in den Bereichen Content-Entwicklung, Webentwicklung, Medieneinkauf und -distribution sowie Kampagnenberichterstattung und -optimierung erbringen. Native Ads wurde für eine Laufzeit von bis zu zwölf Monaten zu Gesamtkosten von bis zu 200.000 $ beauftragt, einschließlich Einrichtungskosten, Content-Entwicklung, Managementdiensten, Suchmaschinenmarketing, nativer Anzeigenplatzierung, Display-Anzeigenplatzierung, Content-Distribution und Content-Platzierungen, die das Unternehmen aus seinem allgemeinen Betriebskapitalkonto zu bezahlen beabsichtigt. Gemäß der Vereinbarung wird das Unternehmen 100.000 $ im Voraus zahlen. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Vereinbarung für Folgelaufzeiten mit einem nach eigenem Ermessen festgelegten Budgetniveau zu verlängern und die Vereinbarung jederzeit ohne Vertragsstrafe zu kündigen.

Native Ads und dessen Geschäftsinhaber Jon Malach sind vom Unternehmen unabhängige Parteien. Native Ads ist im Bereich der Bereitstellung strategischer digitaler Mediendienste, Marketing- und Datenanalysedienste tätig. Weder Native Ads noch dessen Geschäftsinhaber haben direkte oder indirekte Beteiligungen am Unternehmen oder dessen Wertpapieren. Der Sitz von Native Ads befindet sich in der 244 Fifth Avenue, Suite N-249, New York, NY, 10001.

Über Heliostar Metals Ltd.

Heliostar ist ein aufstrebender Goldproduzent, der sich zum Ziel gesetzt hat, bis zum Ende des Jahrzehnts 500.000 Unzen pro Jahr zu fördern. Der Cashflow aus der unternehmenseigenen Mine La Colorada in Sonora und der Mine San Agustin in Durango unterstützt die Entwicklung der zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen Pipeline von Wachstumsprojekten in Mexiko und den USA. Dazu gehören das Vorzeige-Entwicklungsprojekt Ana Paula in Guerrero, das Projekt Cerro del Gallo in Guanajuato, das Projekt San Antonio in Baja Sur, das Projekt Goldstrike in Utah und das Projekt Unga in Alaska.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE:

Charles Funk

President und Chief Executive Officer

Heliostar Metals Limited

E-Mail: info@heliostarmetals.com

Tel.: +1 844-753-0045

Rob Grey

Investor Relations Manager

Heliostar Metals Limited

E-Mail: rob.grey@heliostarmetals.com

Tel.: +1 844-753-0045

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