Brutus Mining Inc. gibt technische Daten zum Kupferprojekt CW im südlichen Zentral-British Columbia bekannt

19. Oktober 2026, Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Brutus Mining Inc. (Brutus oder das Unternehmen) (CSE: BRU) (FWB: ZI3) freut sich, historische technische Daten für das Kupferprojekt CW (CW oder das Projekt) bekannt zu geben, das sich etwa einhundert (100) Kilometer nördlich von Kamloops in British Columbia befindet. Brutus verfügt über eine Option zum Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung an fünf (5) zusammenhängenden Schürfrechten (Mineral Claims) bei CW mit einer Gesamtfläche von 2.894,56 Hektar, die historische, noch in einem frühen Erkundungsstadium befindliche schichtförmige Massivsulfidvorkommen abdecken.

Highlights des Kupferprojekts CW

· Projekt beherbergt fünf (5) historische Kupfer-Gold-±-Silber-Blei-Zink-Mineralvorkommen: McCarthy (halbmassives Sulfid), Honeymoon und die ehemals produzierende Mine Queen Bess (polymetallische Gänge) sowie Axel 1 und 2 (disseminierte bis massive Sulfide).

· Hervorragende ganzjährige Erreichbarkeit über den Highway 5 und bestehende Forststraßen. Kamloops (BC) ist ein regional gut etabliertes Bergbauzentrum, das eine große Auswahl an Explorationsdienstleistungen und erfahrene Auftragnehmer bietet.

· Derzeit wird eine projektweite Bodenuntersuchung zu Erkundungszwecken durchgeführt, die etwa 1.500 Bodenproben umfasst, um weitere Gebiete bei CW zu identifizieren, die möglicherweise Anomalien in Bezug auf Kupfer, Gold, Silber und Blei aufweisen. Die Arbeiten begannen Ende September 2026 und werden voraussichtlich bis Oktober 2026 abgeschlossen sein.

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Abbildung 1 – Lageplan des Kupferprojekts CW3

Mineralvorkommen auf dem Kupferprojekt CW

Das Projekt befindet sich in paläozoischen metasedimentären und metavulkanischen Gesteinen des Eagle Bay Assemblage und der Fennell-Formation – einem Mineralgürtel, der sowohl für vulkanogene Massivsulfide (VMS) als auch für strukturgesteuerte goldhaltige Ganglagerstätten höffig ist.

Im Projektgebiet sind fünf (5) in British Columbia MINFILE gemeldete Vorkommen verzeichnet: McCarthy, Axel 1, Axel 2, Honeymoon und Queen Bess. Die Mineralisierung besteht hauptsächlich aus Kupfer-Gold ± Silber-Blei-Zink und tritt in verschiedenen Formen auf: halbmassive Pyrit-Pyrrhotin-Chalkopyrit-Linsen und -Scherzonen (McCarthy), polymetallische Quarzgänge (Honeymoon und Queen Bess), durch Fe-Oxide zementiertes Konglomerat (Axel 2) sowie durchgehend beobachtete, disseminiert auftretende Sulfide sowie Sulfide in feinen mineralisierten Gangadern (Stringern). Zu den sichtbaren Sulfidmineralien zählen Pyrit, Pyrrhotin, Chalkopyrit und Bleiglanz, seltener auch Sphalerit.

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Abbildung 2 – Mineralvorkommen auf dem Kupferprojekt CW

Historische Exploration und Bergbau auf dem Kupferprojekt CW

Aufzeichnungen des British Columbia Geological Survey zeigen, dass das Projekt seit 1916 wiederholt Gegenstand von Bergbaurechten und Explorationsarbeiten war. Von 1917 bis 1919 wurden Berichten zufolge dreiundsiebzig (73) Tonnen Erz abgebaut und vom Vorkommen Queen Bess abtransportiert, woraus 52.222 Gramm Silber, 13.789 Kilogramm Blei und 12.503 Kilogramm Zink gewonnen wurden.1

Noranda Exploration führte im Jahr 1972 ein Programm mit Bodenprobenahmen und einer VLF-EM-Untersuchung über dem Vorkommen Axel 1 durch, wodurch mehrere anomale Bereiche identifiziert wurden. Im Jahr 1979 führte Craigmont Mines Limited eine regionale luftgestützte DIGHEM-Untersuchung durch, die auch das Gebiet der CW-Schürfrechte umfasste. Im Jahr 1983 führte Barrier Reef Resources Limited ein Erkundungsprogramm mit Prospektionsarbeiten und geochemischen Bodenuntersuchungen über den mittels der luftgestützten Untersuchung festgestellten Anomalien durch. Im Laufe des Jahres 1988 führte Kerr Addison Mines Limited Prospektions- und Probenahmearbeiten bei CW durch, was zur Entdeckung eines Vorkommens von in Erzgängchen und Kluftfüllungen vorkommendem Pyrit-Pyrrhotit-Chalkopyrit führte, das später als Vorkommen McCarthy bekannt wurde.

Teck Exploration (Teck) erwarb 1992 eine Option auf die Schürfrechtegruppe CW und führte ein Programm mit Magnetometer- und Bodenuntersuchungen sowie geologischen Kartierungen und Schürfgrabenarbeiten durch. Im Jahr 1992 wurden Proben aus dem von Hand ausgehobenen Entdeckungsschürfgraben am Vorkommen McCarthy entnommen. Die besten Ergebnisse waren 6,6 Meter mit 1,1 % Kupfer, darunter 1,0 Meter mit 2,24 % Kupfer und 0,315 Gramm Gold pro Tonne (g/t). Eine Stichprobe des massiven Sulfids aus Graben C, nördlich des ursprünglichen Vorkommens, ergab 9,35 % Kupfer und 0,411 g/t Gold. Im Jahr 1993 setzte Teck die magnetischen Untersuchungen und Schürfgrabenarbeiten südlich des ursprünglichen Vorkommens fort. Die Kartierung des Entdeckungsgebiets sowie der neuen Gräben ergab, dass die massive Sulfidmineralisierung als brekziöse Fragmente innerhalb einer großen Verwerfungszone vorkommt. Die massiven Sulfide sind stellenweise sehr kupferreich und mit Gold angereichert.

In den Jahren 2008 und 2009 führte Vendetta Mining Gesteins- und Bodenprobenahmen in dem als Projekt Honeymoon bekannten Gebiet durch. Von 2010 bis 2012 führte Black Mountain Mining Prospektionsarbeiten und Bodenprobenahmen im Konzessionsgebiet CW durch.2

CW-Explorationsprogramm 2025

Das Unternehmen führte im Jahr 2025 ein Explorationsprogramm bei CW durch (das Programm), das 785 Bodenproben, 35 Gesteinsproben, Prospektionsarbeiten, geologische Kartierungen sowie geophysikalische Messungen mit einem tragbaren Magnetometer über eine Strecke von 11,116 Linienkilometern umfasste. Das Programm von 2025 stellte eine erste Explorationsphase des Unternehmens dar, um historische Ergebnisse, die in verschiedenen Explorationsphasen gesammelt wurden, mithilfe moderner Kartierungstechniken und geophysikalischer Methoden sowie unter Verwendung geochemischer Analysen auf mehrere Elemente zu verifizieren.

Insgesamt wurden 16.250 Meter eines mittels GPS festgelegten Rasters in fünf (5) Rastergebieten namens North, Tower, East, McCarthy und Axel abgemessen. Die Rasterlinien waren zwischen 200 und 500 Meter lang und lagen in Abständen von 50 Metern zueinander, wobei entlang der Rasterlinien Stationen im Abstand von 25 Metern angelegt wurden.

Insgesamt wurden 35 Gesteinsproben an verschiedenen Standorten innerhalb der Projektgrenzen entnommen, die sichtbare Anzeichen einer Alteration und/oder Mineralisierung aufwiesen.

Bei den Gesteinsproben handelte es sich um Stichproben und Gesteinssplitterproben mit einer Länge von bis zu fünfzig (50) Zentimetern. Die Gesteinsproben lieferten Gehalte im Bereich von Spuren bis zu 4,91 % Kupfer (siehe Abbildung 3).

In bekannten und potenziell mineralisierten Gebieten innerhalb der Projektgrenzen wurden geologische Kartierungen vor Ort durchgeführt. Die Feldmagnetometer-Untersuchungen über eine Gesamtlänge von 11,116 Linienkilometern wurden im McCarthy-Raster von Scott Geophysics aus Vancouver, BC, durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen einen Nord-Süd-Verlauf mit vermuteten Querstrukturen, die möglicherweise mit bestimmten Trends der Bodenanomalien zusammenfallen.

Die entnommenen Bodenproben ergaben zahlreiche Metallanomalien im Boden, wobei die höchsten übereinstimmenden Werte für Kupfer, Gold, Nickel und Zink im Tower-Raster auftraten: Kupfergehalte von bis zu 408 parts per million (ppm), Nickelgehalte von bis zu 308 ppm, Goldgehalte von 80 parts per billion (ppb) und Zinkgehalte von 840 ppm; im McCarthy-Raster: die Zinkgehalte im Boden weisen einen Nord-Süd-Verlauf auf, mit hohen Gehalten zwischen 171 ppm und 359 ppm, Nickelgehalten zwischen 81,2 ppm und 217 ppm, acht Goldanomalien zwischen 43 ppb und 155 ppb sowie Kupfergehalten mit Spitzenwerten von 407 ppm, 543 ppm und 1.230 ppm.2

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Abbildung 3 – Lage der Gesteinsproben auf CW und Analyseergebnisse für 2025

Über Brutus Mining Inc.

Brutus Mining Inc. (CSE: BRU) (FSE: ZI3) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Weiterentwicklung vielversprechender Kupfer-Gold-Projekte in erstklassigen Bergbaujurisdiktionen konzentriert. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das Kupferprojekt CW, ein 2.894 Hektar großes Kupfer-Gold-Projekt, das sich etwa 100 Kilometer nördlich von Kamloops (British Columbia) befindet, wie hierin beschrieben. Brutus ist bestrebt, durch die systematische Exploration von Projekten in Distriktgröße, die von der wachsenden weltweiten Nachfrage nach kritischen Mineralien profitieren können, Wert für seine Aktionäre zu schaffen. Das Unternehmen bewertet weiterhin andere Konzessionsgebiete mit kritischen Mineralien in Kanada, um ein gut strukturiertes Portfolio an Konzessionsgebieten aufzubauen und Anlegern somit vielfältige Chancen auf neue Mineralentdeckungen zu bieten.

Erklärung einer qualifizierten Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Luke van der Meer, P. Geo., einem geologischen Berater des Unternehmens und einer qualifizierten Person für Brutus im Sinne von National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt. Herr van der Meer hat Informationen bezüglich der historischen und aktuellen Exploration bei CW geprüft, was eine überblicksartige Prüfung der historischen Probenahmen, Analysen und Verfahren umfasst, die den hierin enthaltenen Informationen und Meinungen zugrunde liegen.

Alle hierin beschriebenen Boden- und Gesteinsproben, die das Unternehmen im Jahr 2025 entnommen hat, wurden an Activation Laboratories in Kamloops, BC (ein nach ISO/IEC 17025 akkreditiertes Labor) geschickt und mittels 1A2-ICP-30-g-Brandprobe auf Gold sowie mittels UT-1M-0,5-g-ICP-Analyse auf 36 Elemente analysiert.

Die Unternehmensleitung weist darauf hin, dass historische Ergebnisse, die von Betreibern erhoben und veröffentlicht wurden, die in keiner Verbindung zu Brutus stehen, von der qualifizierten Person des Unternehmens weder überprüft noch bestätigt wurden; die historischen Ergebnisse bilden jedoch eine wissenschaftliche Grundlage für die laufenden Arbeiten bei CW. Das Management weist ferner darauf hin, dass Verweise auf historische Ergebnisse, Entdeckungen und veröffentlichte Ressourcenschätzungen zu angrenzenden oder nahegelegenen Mineralkonzessionsgebieten oder anderen Konzessionsgebieten innerhalb des Eagle Bay-Komplexes und der Fennell-Formation – unabhängig davon, ob sie sich auf angegebene aktuelle oder historische Ressourcenschätzungen beziehen – nicht unbedingt auf die Mineralisierung im Konzessionsgebiet hindeuten, das Gegenstand dieser Offenlegung ist.

Quellenangaben

1 – MINFILE-Nummer 092P 042, British Columbia Geological Survey, Ministerium für Bergbau und kritische Mineralien.

2 – Technischer Bericht gemäß NI 43-101 zum CW-Grundstück in British Columbia, mit Stichtag 6. Januar 2026, verfasst von Strickland, D., P.Geo.

3 – Technischer Bericht gemäß NI 43-101 zum Chu Chua-Grundstück in British Columbia, mit Stichtag 1. September 2021, verfasst von Raffel, J., et al.

Im Namen des Board of Directors

Christos Doulis

Chief Executive Officer, Direktor

+1 (604) 636-7335

info@brutusmining.com

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