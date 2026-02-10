RE Royalties meldet zweite Tranche einer Investition in Höhe von 800.000 $ in das US-Portfolio von Solarprojekten zur dezentralen Energieerzeugung von Solaris Energy

Alle Beträge sind, sofern nicht anders angegeben, in US-Dollar ausgewiesen.

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 9. Februar 2026 / RE Royalties Ltd. (TSX.V:RE)(OTCQX:RROYF) (RE Royalties oder das Unternehmen) freut sich, eine weitere Investition in Höhe von 800.000 USD für den Erwerb von Royalties auf zwei Portfolios von Solarprojekten zur dezentralen Energieerzeugung (DG) in den Vereinigten Staaten bekannt zu geben, die von Solaris Energy Inc. (Solaris) entwickelt werden.

Der Preis für den Erwerb der Royalty an Portfolio 1 beläuft sich auf insgesamt 4,8 Millionen USD, wobei 3 Millionen USD bei Abschluss finanziert wurden, wie am 7. Januar 2026 bekannt gegeben. Das Unternehmen geht davon aus, dass die verbleibende Summe von 1 Million USD bis zum zweiten Quartal 2026 finanziert sein wird, sofern die entsprechenden Bedingungen erfüllt sind. Der Erwerb der Royalty an Portfolio 2 steht noch unter dem Vorbehalt des Abschlusses einer Due-Diligence-Prüfung zur Zufriedenheit des Unternehmens sowie weiteren üblichen Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich im weiteren Jahresverlauf erfolgen. Damit würde sich die Royalty-Investition auf Portfolioebene auf insgesamt 9 Millionen USD belaufen.

Die Rate der Royalty wird bei jeder Vorauszahlung angepasst, um eine im Voraus vereinbarte Mindestrendite auf Basis eines Zeitraums von 25 Jahren zu erzielen. Die Royalty hat über 25 Jahre hinaus für die verbleibende Laufzeit der Projekte des Portfolios 1 Bestand. Das erste Portfolio umfasst 15 Projekte in Kalifornien, Maine, Delaware, New Hampshire und Colorado, darunter 9 im Bau befindliche Projekte, von denen mehrere kurz vor der Inbetriebnahme stehen, sowie 6 in der Entwicklung befindliche Projekte.

Unsere fortgesetzte Investition in Solaris Energy spiegelt die Strategie von RE Royalties wider, Partnerschaften mit hochkarätigen Entwicklern einzugehen, sodass wir uns langfristige Royalties für vertraglich vereinbarte Projekte zur Erzeugung sauberer Energie sichern können, sagte Peter Leighton, COO von RE Royalties. Der Markt für die dezentrale Energieerzeugung im Gewerbe und in der Industrie bietet attraktive Wachstumschancen, und wir freuen uns, gemeinsam mit Solaris Energy und vertrauenswürdigen Branchenberatern wie CG/CRC-IB die Erweiterung des Portfolios zu unterstützen und gleichzeitig den Übergang zu einem kohlenstoffarmen Energiesystem voranzutreiben.

Diese zweite Finanzierungstranche von RE Royalties ist ein starker Vertrauensbeweis für die Umsetzung und den Wachstumskurs von Solaris Energy, sagte Nick Perugini, CEO von Solaris Energy. Mit diesem zusätzlichen Kapital beschleunigen wir den Ausbau unseres wachsenden Portfolios und können Projekte von der Entwicklung bis zur Fertigstellung effizienter vorantreiben. RE Royalties ist ein geschätzter Partner, während wir unsere Plattform für dezentrale Energieerzeugungs- und Solar-plus-Speicher-Projekte ausbauen und die von uns versorgten Gemeinden mit zuverlässiger sauberer Energie beliefern.

Über Solaris Energy Inc.

Solaris Energy Inc. ist ein US-Entwickler von Solarprojekten und Vermögensverwalter mit Hauptsitz in Fort Collins, Colorado. Solaris wurde 2008 gegründet und war ursprünglich als gemeinnützige Organisation namens The Atmosphere Conservancy tätig, deren Ziel es war, gemeinnützigen Organisationen bei der Einführung von Solarenergielösungen zu helfen. Im Jahr 2010 wurde Solaris Energy, Inc. gegründet und ist als zertifiziertes B Corporation- und Public-Benefit-Unternehmen tätig, das bewährte wertorientierte kommerzielle und kommunale Solar- und Speicherentwicklungs-, Finanzierungs- und langfristige Vermögensverwaltungsdienstleistungen in den gesamten Vereinigten Staaten anbietet.

Über CG/ CRC-IB

CG/ CRC-IB ist eine Full-Service-Investmentbank, die branchenführende Finanzdienstleistungen im Bereich Energiewende anbietet. Im Januar 2026 wurde CRC-IB von der Canaccord Genuity Group übernommen, um M&A-, Projektfinanzierungs-, Kapitalbeschaffungs- und strategische Beratungsdienstleistungen für börsennotierte und private Unternehmen sowie Finanzsponsoren in den Bereichen erneuerbare Energien, Gewerbe und Industrie anzubieten, wobei die global integrierten M&A-Beratungs- und ECM-gesteuerten Kapitalmarktkompetenzen von Canaccord Genuity genutzt werden. Canaccord Genuity Capital Markets ist die globale Kapitalmarktabteilung der Canaccord Genuity Group Inc. (TSX: CF) und bietet institutionellen und Unternehmenskunden ideengetriebene Investmentbanking-, M&A-, Research-, Verkaufs- und Handelsdienstleistungen mit Kompetenzen in Nordamerika, dem Vereinigten Königreich und Europa sowie Asien und Australien.

Über RE Royalties Ltd.

RE Royalties Ltd. erwirbt umsatzabhängige Royalties für Anlagen und Technologien im Bereich erneuerbare Energien, indem es privaten und börsennotierten Unternehmen in diesem Sektor nicht verwässernde Finanzierungslösungen anbietet. RE Royalties ist das erste Unternehmen, das dieses bewährte Geschäftsmodell auf den Sektor der erneuerbaren Energien anwendet. Das Unternehmen besitzt derzeit über 100 Royalties an Solar-, Wind-, Wasser-, Batteriespeicher-, Energieeffizienz- und erneuerbaren Erdgasprojekten in Nordamerika, Südamerika und Asien. Die Geschäftsziele des Unternehmens bestehen darin, den Aktionären eine starke Rendite, einen robusten Kapitalschutz, eine hohe Wachstumsrate durch Reinvestitionen und einen nachhaltigen Investitionsfokus zu bieten.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Mediensprecher:

RE Royalties Ltd.

Talia Beckett, VP of Communications and Sustainability

T: (778) 3742000

E: investor@reroyalties.com

www.reroyalties.com

Solaris Energy, Inc.

Shaun Laughlin, VP, Strategic Partnerships

T: (303) 883-9003

E: shaun.laughlin@solarisenergy.com

www.solarisenergy.com

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) noch eine andere Aufsichtsbehörde oder Wertpapierbörse übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung dar, noch darf ein Angebot oder Verkauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Die angebotenen Wertpapiere wurden von keiner Aufsichtsbehörde genehmigt oder abgelehnt, noch hat eine solche Behörde die Richtigkeit oder Angemessenheit des Kurzprospekts oder des Prospektnachtrags geprüft. Das Angebot und der Verkauf der Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen einzelner Bundesstaaten registriert und dürfen ohne Registrierung oder eine geltende Befreiung von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und der geltenden Wertpapiergesetze einzelner Bundesstaaten nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen angeboten oder verkauft werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Informationen bezeichnet) im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze in Bezug auf das Unternehmen. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen den Abschluss des Darlehens und sind in der Regel durch Wörter wie glauben, erwarten, voraussehen, beabsichtigen, schätzen, postulieren und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder sind solche, die sich zwangsläufig auf zukünftige Ereignisse beziehen. Diese Informationen stellen Vorhersagen dar, und die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Zukunftsgerichtete Informationen können sich auf die Zukunftsaussichten des Unternehmens und erwartete Ereignisse oder Ergebnisse beziehen und können Aussagen über die Finanzergebnisse des Unternehmens, die zukünftige Finanzlage, das erwartete Wachstum der Cashflows, die Geschäftsstrategie, Budgets, prognostizierte Kosten, prognostizierte Kapitalausgaben, Steuern, Pläne, Ziele, Branchentrends und Wachstumschancen einschließlich Finanzierungen enthalten. Für eine ausführlichere Darstellung aller anwendbaren Risikofaktoren und ihrer potenziellen Auswirkungen wird der Leser auf die jüngsten Einreichungen des Unternehmens bei SEDAR sowie auf andere bei OTC Markets eingereichte Informationen verwiesen, die über die Profilseite des Unternehmens unter www.sedar.com abgerufen werden können.

QUELLE: RE Royalties Ltd.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

RE Royalties Ltd.

Bernard Tan

14th Floor, 1040 W Georgia St

V6E 4H1 Vancouver, BC

Kanada

email : bernardtan@reroyalties.com

Pressekontakt:

RE Royalties Ltd.

Bernard Tan

14th Floor, 1040 W Georgia St

V6E 4H1 Vancouver, BC

email : bernardtan@reroyalties.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.