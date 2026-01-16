Projekt AZUWA startet in der Region Karlsruhe durch

Ziel ist es, junge Menschen für eine Ausbildung zu gewinnen, langfristig zu binden und die Sichtbarkeit von Betrieben als moderne Arbeitgeber zu stärken.

Mit AZUWA geht ein neues, praxisnahes Projekt an den Start, das Unternehmen in der Region Karlsruhe fit macht für den Wettbewerb um Auszubildende. Unter dem Motto „Azubis gewinnen. Zukunft sichern.“ unterstützt AZUWA kleine und mittlere Unternehmen (KMU), ihre Ausbildungsplätze sichtbarer zu machen, junge Talente passgenau anzusprechen und langfristig zu binden. Das Projekt wird vom Netzwerk fokus.energie e.V. umgesetzt und als Teil der bundesweiten Initiative „JOBvision“ aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.

Regionale Betriebe im Blick

AZUWA richtet sich an Geschäftsführende, Personalverantwortliche und Ausbildungsbeauftragte aus regionalen Betrieben. In einem kostenfreien viermonatigen Accelerator-Programm lernen Teilnehmende, wie sie ihre Stärken als Ausbildungsbetrieb klar kommunizieren, moderne Ausbildungsmarketing-Strategien entwickeln und digitale wie klassische Kanäle effektiv nutzen. Praxisnahe Seminare, Workshops, Roundtables mit Expertinnen und Experten sowie Netzwerk-Events geben Impulse, bieten Raum für Austausch sowie direkte Umsetzung und bieten konkrete Hilfen zur Besetzung technischer, kaufmännischer und administrativer Ausbildungsplätze. Die Teilnehmenden erhalten dadurch konkrete „Werkzeuge“, um ihre Ausbildungsangebote sichtbarer zu machen – und damit ihre Fachkräfte von morgen zu sichern.

Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ist die gezielte Ansprache und Gewinnung geeigneter Azubis für viele Unternehmen zu einer zentralen Herausforderung geworden. AZUWA, unterstützt durch die assoziierten Partner – Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt, Handwerkskammer Karlsruhe, IHK Karlsruhe und Welcome Center der TRK – begegnet dieser Situation mit einem klar strukturierten Programm, das strategisches Know-how und praktische Umsetzung verbindet, ergänzt durch ein Netzwerk aus Akteuren, Akteurinnen, erfahrenen Experten und Expertinnen.

Infoveranstaltungen im Januar und Februar

Interessierte Betriebe und Verantwortliche können sich in zwei kostenfreien Online-Infoveranstaltungen ein umfassendes Bild von AZUWA machen – am Mittwoch, 28. Januar 2026, 16 bis 17.30 Uhr (Anmeldung unter www.eveeno.com/318283845), und am Dienstag, 11. Februar 2026, 16 bis 17.30 Uhr (Anmeldung unter www.eveeno.com/661234950).

AZUWA auf der „Einstieg Beruf“

AZUWA wird zudem auf der branchenübergreifenden Messe „Einstieg Beruf“, am Samstag, 24. Januar 2026, von 10 bis 15.30 Uhr in der Messe Karlsruhe präsent sein. Die kostenfreie „Einstieg Beruf“ ist eine der größten regionalen Berufswahl- und Ausbildungs-Messen, bietet jährlich mit über 150 Ausstellenden aus Unternehmen, Hochschulen, Schulen und Auslands-Anbietern einen direkten Dialog mit jungen Menschen und ihren Eltern. AZUWA nimmt am Vortragsprogramm teil und steht natürlich auch messebesuchenden Unternehmen für Fragen rund um das Thema Ausbildung und Fachkräftesicherung zur Verfügung.

Mit AZUWA entsteht ein starker und nachhaltiger Impuls für Ausbildungsmarketing in der Region Karlsruhe: praxisbezogen, vernetzt und zukunftsorientiert. Unternehmen, die ihre Rolle als attraktiver Ausbildungsbetrieb stärken möchten, erhalten mit AZUWA konkrete Unterstützung – und tragen zugleich zur Fachkräftesicherung in der Region bei.

Mehr Informationen unter www.azuwa.org

Die Energie-Welt befindet sich in einem dynamischen Umbruch – und es gibt gute Gründe, die Energiewende zu unterstützen. Neue Technologien im Bereich der Energie zu entwickeln, ist meist kapitalintensiv und erfordert fachliches Know-how. Kernthemen sowie das Umfeld der Energie sind technisch komplex, und eng verknüpft mit Anforderungen aus Wirtschaft und Politik. 2014 wurde das Energie-Netzwerk durch engagierte Unternehmer gegründet.

Mit Aktionen werden neue Impulse für eine nachhaltige Energie-Zukunft gesetzt, dabei auch Menschen zusammengebracht und durch Weiterbildung Wissen und Kompetenz aufgebaut. fokus.energie ist das Netzwerk für den Energiebereich in der Technologieregion Karlsruhe, unabhängig und offen für jede nachhaltige Technologie zur Erzeugung, Speicherung, Verteilung und effiziente Nutzung von Energie. fokus.energie unterstützt den Austausch von Erfahrungen und Wissen, vermittelt Kontakte und fördert neue Ideen – bietet dabei Gründern, Innovatoren, Unternehmern und Investoren eine vertrauensvolle Plattform für den Austausch von Visionen und Talenten. fokus.energie verknüpft dabei die starken Player in Forschung, Bildung, Mittelstand und Großunternehmen mit der Kreativität engagierter Start-ups.

Mehr dazu unter www.fokusenergie.net



