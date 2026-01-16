LIR Life Sciences startet vergleichende Tierstudie zur Weiterentwicklung der transdermalen Verabreichung von GLP/GIP-basierten Therapien der zweiten Generation gegen Adipositas

Vancouver, Kanada – 15. Januar 2026 / IRW-Press / LIR Life Sciences Corp. (CSE: SKNY) (OTCPK: BBCMF) (FWB: N790, WKN: A41QA9) (LIR oder das Unternehmen) freut sich, den Start einer kontrollierten vergleichenden Tierstudie bekannt zu geben, die darauf abzielt, die nadelfreie transdermale Verabreichung von GLP/GIP-basierten Adipositas-Therapien der zweiten Generation mittels zelldurchdringender Peptide (CPP) zu evaluieren. Diese In-vivo-Studie stellt einen wichtigen nächsten Schritt dar, um die transdermale Plattform von LIR von der Planungsphase in die Funktionsprüfung an einem Kleintiermodell zu überführen.

In Zusammenarbeit mit seinen wissenschaftlichen Partnern wird LIR untersuchen, ob eine CPP-basierte, auf die Haut aufzutragende Formulierung eines repräsentativen GLP/GIP-basierten Medikaments der zweiten Generation zur Behandlung von Adipositas eine signifikante biologische Aktivität entfalten kann, wenn sie über die Haut verabreicht wird. Die Tiere in der Studie erhalten entweder eine topische CPP-Formulierung oder eine standardmäßige subkutane Injektion, gefolgt von einem kontrollierten Glukosetoleranztest. Die Blutzuckerwerte werden über einen bestimmten Zeitraum gemessen, um zu vergleichen, wie effektiv die einzelnen Verabreichungswege die Blutzuckerkontrolle unterstützen.

Die Studie wird einen Standard-Glukosetoleranztest verwenden, eine bewährte Methode in der Stoffwechselforschung und klinischen Praxis. American Diabetes Association. Classification and Diagnosis of Diabetes: Standards of Medical Care in Diabetes. Diabetes Care.

Inkretin-basierte Therapien, die wie vorgesehen funktionieren, tragen nachweislich dazu bei, die Blutzuckerkurve nach der Glukosebelastung niedriger und flacher zu halten. Nauck MA, Meier JJ. Incretin hormones: Their role in health and disease. Diabetes Obes. Metabol. 2018 Feb:20 Suppl 1:5-21.

Wenn sich herausstellt, dass die CPP-basierte transdermale Formulierung ausreichend Wirkstoff in den Kreislauf abgibt, geht LIR davon aus, dass Tiere, die über die Haut behandelt werden, stabilere Glukoseprofile aufweisen sollten.

Durch die Konzentration auf GLP/GIP-basierte Inkretin-Therapien als Klasse und nicht auf ein einzelnes Markenprodukt soll die Studie die breitere Anwendbarkeit der CPP-basierten transdermalen Plattform untersuchen. Die resultierenden Daten sollen dabei helfen, festzustellen, wo die nadelfreie Verabreichung die Leistung von Injektionen erreichen oder sich ihr annähern kann, und als Leitfaden für die Auswahl der vielversprechendsten Moleküle für die weitere Entwicklung und mögliche Arbeiten zur Zulassung als neues Prüfpräparat (Investigational New Drug, IND) dienen.

Diese Bemühungen stehen im Einklang mit dem Ziel von LIR, patientenfreundliche und skalierbare Alternativen zu injizierbaren Inkretin-Therapien zur Behandlung von Adipositas und damit verbundenen Stoffwechselerkrankungen zu entwickeln. Nadelfreie, auf die Haut aufgebrachte Behandlungen könnten die Anwendung vereinfachen, die Therapietreue verbessern und die Behandlungsbelastung für Patienten reduzieren, die andernfalls für ein langfristiges Gewichts- und Glukosemanagement häufige Injektionen benötigen würden.

Was an dieser Studie am wichtigsten ist, ist die Möglichkeit, einen Verabreichungsweg zu untersuchen, der potenziell für eine gesamte Klasse von Inkretin-Therapien relevant ist, anstatt sich nur auf ein einzelnes Molekül zu konzentrieren. Der Nachweis einer Glukosekontrolle durch eine auf die Haut aufgebrachte Formulierung würde einen greifbaren therapeutischen Ansatz validieren, der das Potenzial hat, die Entwicklung über mehrere GLP-/GIP-basierte Wirkstoffe hinweg zu vereinfachen, so Edward Mills, CEO von LIR Life Sciences.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es ICP Securities Inc. (ICP) (Geschäftsadresse: 251 Queens Quay East, Suite 204, Toronto, ON, M5A 0X3; E-Mail: david@icpartners.ca; Telefon: +16478738519; Kontaktperson: David Campbell) mit der Erbringung automatisierter Marketmaking-Dienstleistungen, einschließlich der Nutzung seines proprietären Algorithmus ICP Premium, in Übereinstimmung mit den Richtlinien und Vorgaben der CSE Exchange sowie sonstiger anwendbarer gesetzlicher Bestimmungen, beauftragt hat. ICP erhält eine monatliche Zahlung von 7.500 C$ zzgl. anfallender Steuern. Die Vereinbarung zwischen dem Unternehmen und ICP wurde mit Beginn zum 13. Januar 2026 abgeschlossen und hat eine Laufzeit von vier (4) Monaten (die Anfangslaufzeit). Sie verlängert sich anschließend automatisch um jeweils einen (1) Monat (jeder Monat eine Verlängerungslaufzeit), sofern nicht eine der Parteien mindestens dreißig (30) Tage vor Ablauf der Anfangslaufzeit bzw. der jeweiligen Verlängerungslaufzeit schriftlich kündigt. Die Vereinbarung enthält keine leistungsabhängigen Faktoren, und im Zusammenhang mit der Beauftragung werden weder Aktienoptionen noch sonstige Vergütungen gewährt. ICP und seine Kunden können in Zukunft Anteile an den Wertpapieren des Unternehmens erwerben.

ICP steht in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen. Die Marketmaking-Aktivitäten von ICP dienen in erster Linie dazu, vorübergehende Ungleichgewichte zwischen Angebot und Nachfrage der Aktien des Unternehmens auszugleichen. ICP trägt die Kosten, die beim Kauf und Verkauf der Aktien des Unternehmens anfallen, und keine dritte Partei wird Gelder oder Wertpapiere für die Marketmaking-Aktivitäten zur Verfügung stellen.

Über LIR Life Sciences Corp.

Der Fokus von LIR Life Sciences liegt auf der Erforschung und Entwicklung skalierbarer und erschwinglicher Therapien zur Behandlung der Fettleibigkeit (Adipositas) unter Verwendung neuartiger Methoden der Wirkstoffverabreichung. Das Unternehmen entwickelt aktuell ein transdermales Pflaster sowie andere neuartige Verabreichungssysteme, die GLP-1 nachahmen. GLP-1 ist ein natürlich vorkommendes Hormon, das zur Regulierung des Appetits und des Blutzuckerspiegels beiträgt. Diese Therapien könnten möglicherweise eine Alternative zu injizierbaren Medikamenten darstellen. Ziel ist es, den Zugang, die Therapietreue und die Kosteneffizienz sowohl in Industrieländern als auch in Schwellenmärkten zu verbessern. LIR Life Sciences ist es ein Anliegen, die weltweite Belastung durch Adipositas mit praktischen Lösungen auf Grundlage bewährter Wirkstoffe und fundierter wissenschaftlicher Erkenntnisse zu bekämpfen.

FüR LIR LIFE SCIENCES CORP.

Dr. Edward Mills

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Dr. Edward Mills

Chief Executive Officer

Tel: +1 888 436 7772

E-Mail: investors@lirlife.com

Die CSE und ihr Regulierungsorgan übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder sonstige Aufsichtsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder missbilligt.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen und Informationen, die, soweit sie keine historischen Fakten darstellen, als zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze gelten können, die auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Annahmen und Überzeugungen des Managements des Unternehmens basieren. Zukunftsgerichtete Informationen sind in der Regel durch Wörter wie glauben, prognostizieren, anstreben, erwarten, vorhersehen, schätzen, beabsichtigen, Strategie, Zukunft, Chance, planen, könnte, sollte, wird, würde und ähnlichen Ausdrücken gekennzeichnet und umfassen in dieser Pressemitteilung Aussagen zu den Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten des Unternehmens, den finanziellen und geschäftlichen Aussichten des Unternehmens, seinen Vermögenswerten und anderen Angelegenheiten. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen insbesondere Aussagen zu den F&E-Plänen des Unternehmens zur transdermalen Verabreichungsplattform des Unternehmens, zur potenziellen Kompatibilität der Plattform mit GLP/GIP-basierten Arzneimitteln, zu den erwarteten Ergebnissen präklinischer Studien und zur potenziellen Entwicklung zukünftiger nadelfreier Therapien für Stoffwechselerkrankungen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen diese zukunftsgerichteten Informationen basieren, angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf diese zukunftsgerichteten Informationen verlassen, da das Unternehmen keine Gewähr dafür übernehmen kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Informationen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ereignisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lir Life Sciences Corp.

Edward Mills

1505 West 2nd Avenue

V6J 1H2 Vancouver

Kanada

email : investors@lirlife.com

Pressekontakt:

Lir Life Sciences Corp.

Edward Mills

1505 West 2nd Avenue

V6J 1H2 Vancouver

email : investors@lirlife.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.