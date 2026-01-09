LIR Life engagiert Neuland Labs, um die Entwicklung zelldurchdringender Peptide für die transdermale GLP-1/GIP-Plattform voranzutreiben

Vancouver, Kanada – 8. Januar 2026 / IRW-Press / LIR Life Sciences Corp. (CSE: SKNY) (OTCPK:s BBCMF) (FWB: N790, WKN: A41QA9) (LIR oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Dienstleistungsvereinbarung (F&E-Vereinbarung) mit Neuland Laboratories Limited (Neuland Labs), einer globalen Auftragsentwicklungs- und Auftragsherstellungsorganisation (CDMO), abgeschlossen hat, wonach Neuland Labs F&E-Dienstleistungen zur Prüfung und Weiterentwicklung neuartiger Peptidformulierungen erbringen wird, die der transdermalen GLP-1/GIP-Plattform von LIR zugrunde liegen.

Neuland Labs ist eine etablierte CDMO mit mehr als vier Jahrzehnten Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung pharmazeutischer Wirkstoffe (Active Pharmaceutical Ingredients, API) und unterstützt globale Partner aus der Pharma- und Biotechnologiebranche. Neuland Labs hat ein spezialisiertes Peptidgeschäft aufgebaut, das kundenspezifische Peptidsynthesen vom Milligrammmaßstab bis hin zur Produktion im Multi-Kilogramm-Bereich anbietet, einschließlich sowohl kleiner Mengen für klinische Studien als auch vollständiger kommerzieller Herstellung. Die Peptidanlagen von Neuland arbeiten gemäß den aktuellen Guten Herstellungspraxen (cGMP) und verfügen über zahlreiche internationale behördliche Zulassungen, darunter von der U.S. Food and Drug Administration (FDA) und anderen führenden Aufsichtsbehörden, wodurch sich Neuland als verlässlicher langfristiger Partner für komplexe Peptidprogramme positioniert. www.neulandlabs.com/sites/neulandlabs/files/neuland-labs/Investors/financials-and-reports/annual-report/NLL_AnnualReport2024-25.pdf

Im Rahmen der F&E-Vereinbarung wird Neuland Labs zunächst neuartige CPPs entwickeln und testen, die anschließend sowohl für die Entwicklung neuartiger Peptidformulierungen als auch für pharmakokinetische (PK) und pharmakodynamische (PD) Studien eingesetzt werden sollen. Pharmakokinetische (PK) Studien untersuchen, wie ein Arzneimittel in den Körper gelangt, sich im Laufe der Zeit darin verteilt, metabolisiert und wieder ausgeschieden wird, einschließlich seiner Absorption, Verteilung, Metabolisierung und Exkretion (ADME). Pharmakodynamische (PD) Studien untersuchen, welche Wirkungen das Arzneimittel im Körper entfaltet, einschließlich seiner biologischen Effekte sowie des Zusammenhangs zwischen Arzneimittelexposition (Konzentration) und Wirkung. (Weitere Informationen finden Sie unter www.merckmanuals.com/professional/clinical-pharmacology/pharmacokinetics/overview-of-pharmacokinetics)

Die F&E-Vereinbarung sieht weitere zukünftige Phasen der Leistungserbringung durch Neuland Labs vor, vorbehaltlich der Einigung der Parteien über die jeweiligen spezifischen kommerziellen Bedingungen. Eine weitere potenzielle Entwicklung, Skalierung und Ausweitung der Zusammenarbeit mit Neuland soll im Verlauf des Programms geprüft werden.

Für LIR soll die Zusammenarbeit mit Neuland dazu dienen, die präklinische Evaluierung weiter voranzutreiben und die Grundlage für zukünftige klinische und kommerzielle Planungen zu schaffen. LIR freut sich darauf, die umfassende Expertise von Neuland in der Peptidherstellung sowohl im kleinen als auch im großen Maßstab zu nutzen, und ist überzeugt, dass dies einen wichtigen Schritt zur Positionierung seiner CPP-Technologie für weitere Kooperationen und Studien darstellt.

Die Beauftragung von Neuland Labs zur Durchführung wesentlicher anfänglicher Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten ermöglicht es uns, unsere CPP-Plattform mit der für die frühe Entwicklung erforderlichen Präzision und Konsistenz voranzutreiben, sagte Edward Mills, CEO von LIR Life Sciences.

Die Parteien haben einen Dienstleistungsvereinbarung über bestimmte Entwicklungsaktivitäten der Phase 1 mit einem Gesamtbudget von 230.000 US$ abgeschlossen, das je nach der Materialmenge angepasst werden kann, die letztlich produziert werden muss. Wie oben erwähnt, kann nach gegenseitiger Vereinbarung eine Ausweitung auf nachfolgende Phasen geprüft werden.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es Fairfax Partners Inc. (Name des Vertreters: Daniel Southan-Dwyer; E-Mail: connect@fairfax.partners; Adresse: 1238 Seymour St., Vancouver, BC, V6B 6J3; Telefon: +1 604 366 6277), eine in Vancouver ansässige Investor-Relations- und Digital-Kommunikationsagentur, mit der Durchführung eines dreimonatigen Fairfax+-Digitalmarketingprogramms mit einem Gesamtbudget von 150.000 US$ beauftragt hat. Das Programm konzentriert sich auf konforme Multi-Channel-Initiativen für digitales Marketing, einschließlich digitaler Werbung über große Plattformen, Influencer-Marketing, Medienplatzierungen und Leistungsberichte. Fairfax Partners besitzt keine Wertpapiere von LIR Life Sciences Corp. und handelt ausschließlich als unabhängiger Dienstleister.

Über LIR Life Sciences Corp.

Der Fokus von LIR Life Sciences liegt auf der Erforschung und Entwicklung skalierbarer und erschwinglicher Therapien zur Behandlung der Fettleibigkeit (Adipositas) unter Verwendung neuartiger Methoden der Wirkstoffverabreichung. Das Unternehmen entwickelt aktuell ein transdermales Pflaster sowie andere neuartige Verabreichungssysteme, die GLP-1 nachahmen. GLP-1 ist ein natürlich vorkommendes Hormon, das zur Regulierung des Appetits und des Blutzuckerspiegels beiträgt. Diese Therapien könnten möglicherweise eine Alternative zu injizierbaren Medikamenten darstellen. Ziel ist es, den Zugang, die Therapietreue und die Kosteneffizienz sowohl in Industrieländern als auch in Schwellenmärkten zu verbessern. LIR Life Sciences ist es ein Anliegen, die weltweite Belastung durch Adipositas mit praktischen Lösungen auf Grundlage bewährter Wirkstoffe und fundierter wissenschaftlicher Erkenntnisse zu bekämpfen.

