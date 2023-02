Auch in der Medizin kann künstliche Intelligenz große Dienste leisten. Ein Vorreiter auf diesem Gebiet ist die kleine Predictmedix.

Spätestens seit ChatGPT sollte auch dem Letzten klar sein, wie schnell und wie radikal künstliche Intelligenz (KI) unser Leben und unsere Gewohnheiten verändert. Der Wandel ist unaufhaltsam und wird sich zweifelsohne weiter beschleunigen. Tatsächlich nutzen wir KI bereits tagtäglich – meist ohne es zu merken: bei der Auswahl der Nachrichten, die wir sehen (was die Plattformen für uns übernehmen) oder beim Navigieren im Auto. Es wird nicht mehr lange dauern, bis KI auch die medizinische Diagnostik revolutioniert. Genau darum geht es dem börsennotierten Startup Predictmedix (CSE: PMED, OTC: PMEDF, FRA: 3QP), das von dem indisch-kanadischen Wissenschaftler Dr. Rahul Kushwah geleitet wird.

Das drei Jahre alte Unternehmen mit Sitz in Toronto hat eine mehrfach patentierte Plattform entwickelt, die mit Hilfe multispektraler optischer Methoden Vitalparameter wie Körpertemperatur, Puls, Blutdruck, Müdigkeit und sogar Drogen- und Alkoholkonsum in Sekundenschnelle erkennt – und das alles ohne Berührung. Die von Predictmedix entwickelte KI-Technologie ermöglicht eine Messgenauigkeit von bis zu 99,7 Prozent. Fieberthermometer ade! Die während der Covid-Pandemie verwendeten Handthermometer waren primitive Geräte mit Messfehlern von bis zu 50 Prozent im Vergleich zur Technologie von Predictmedix. Mit der PredictMedix-Technologie hat man in Sekundenschnelle Zugang zu den Vitalparametern einer Person, wie z. B. Herzfrequenz, Atemfrequenz und Temperatur, und das mit hoher Genauigkeit.

Lesen Sie den ganzen Artikel hier:

Predictmedix: Wie künstliche Intelligenz die medizinische Diagnostik revolutioniert

Jetzt den Goldinvest.de-Newsletter abonnieren!

Disclaimer: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlicht auf https://goldinvest.de Kommentare, Analysen und Nachrichten. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung möglicher Kursentwicklungen zu verstehen. Darüber hinaus ersetzen sie in keiner Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Angebot zum Verkauf der besprochenen Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um einen werblich/journalistischen Text. Leser, die auf der Grundlage der hier zur Verfügung gestellten Informationen Anlageentscheidungen treffen oder Transaktionen durchführen, tun dies ausschließlich auf eigenes Risiko. Es besteht kein Vertragsverhältnis zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern bzw. den Nutzern ihrer Angebote, da sich unsere Informationen nur auf das Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers beziehen.

Der Erwerb von Wertpapieren ist mit hohen Risiken verbunden, die zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Dennoch wird jede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungsbedingungen.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Anteile an Predictmedix halten und daher ein Interessenkonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem das Recht vor, jederzeit Aktien der Gesellschaft zu kaufen oder zu verkaufen. Darüber hinaus wird die GOLDINVEST Consulting GmbH von Predictmedix für die Berichterstattung über das Unternehmen entlohnt. Dies ist ein weiterer klarer Interessenkonflikt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GOLDINVEST Consulting GmbH

Herr Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 – 44 195195

web ..: http://www.goldinvest.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

GOLDINVEST Consulting GmbH

Herr Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 – 44 195195

web ..: http://www.goldinvest.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.