Im Jahr 2022 wurden weltweit rund 55 Prozent mehr Elektrofahrzeuge verkauft als im Vorjahr. Das wird den Lithiumbedarf weiter anheizen.

Rechnet man nur die vollelektrischen Fahrzeuge, so wurden sogar im vergangenen Jahr 60 Prozent mehr verkauft als im Jahr 2021. Wohl verursacht durch den Ukraine-Krieg stieg der Verkauf der Elektrofahrzeuge in Europa nicht so stark an, es waren dort nur 15 Prozent mehr als im Vorjahr. Nordamerika dagegen orderte 48 Prozent mehr der umweltfreundlichen Fahrzeuge 2022 im Vergleich zu 2021.

Zugleich gibt es eine andere positive Nachricht. Denn das erste Mal konnte das deutsche Stromnetz mit den Batteriespeichen von E-Autos stabilisiert werden. Ein zum Shell-Konzern gehörenden Anbieter von Photovoltaik-Stromspeichern vernetzte Haushalte zu einem großen Stromspeicher. Das so ins Leben gerufene virtuelle Kraftwerk besitzt die Leistung von zwei mittleren Atomkraftwerken. Ungenutzte Speicherkapazitäten von E-Fahrzeugen aus vernetzten Haushalten steht also zur Verfügung.

So können Stromschwankungen ausgeglichen werden ohne Gas- und Kohlekraftwerke zu nutzen. Scheint die Sonne nicht oder gibt es zu wenig Wind, dann kann so Strom eingespeist werden, der zudem für niedrigere Strompreise sorgen kann. Und die Besitzer der vernetzten Speicher werden zu einem bestimmten Anteil entlohnt. Ermöglicht wird dies durch die Speichertechnologien. Dies enthalten als einen der wichtigsten Rohstoffe das Lithium (Lithium-Ionen-Batterien). Dieses haben Lithium-Gesellschaften wie Alpha Lithium und Century Lithium in ihren Projekten.

