Polaris Renewable Energy gibt Abstimmungsergebnisse zur Wahl der Direktoren auf der ordentlichen und außerordentlichen Jahreshauptversammlung bekannt

TORONTO, ON / ACCESS Newswire / 26. Juni 2026 / Polaris Renewable Energy Inc. (TSX:PIF) (Polaris oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass alle sechs vom Management vorgeschlagenen Kandidaten auf der heutigen Jahreshauptversammlung, die per Live-Video-Webcast abgehalten wurde, als Direktoren des Unternehmens gewählt wurden. Die Direktoren bleiben bis zum Ende der nächsten Jahreshauptversammlung des Unternehmens oder bis zur ordnungsgemäßen Wahl oder Ernennung ihrer Nachfolger im Amt. Nachfolgend sind die Abstimmungsergebnisse auf der Grundlage der eingegangenen Stimmrechtsvollmachten und der Online-Abstimmung aufgeführt:

Direktor Anzahl der Stimmen Prozentualer Anteil der Stimmen

Stimmen Stimmenthaltungen: Stimmen Stimmenthaltungen:

dafür: dafür:

Jaime Guillen 9.351.125 220.821 97,69 % 2,31 %

James V. Lawless 9.345.405 226.541 97,63 % 2,37 %

Marc Murnaghan 9.355.472 216.474 97,74 % 2,26 %

Marcela Paredes de Vásquez 9.383.074 188.872 98,03 % 1,97 %

Catherine Fagnan 9.386.661 185.285 98,06 % 1,94 %

Adarsh P. Mehta 9.394.433 177.513 98,15 % 1,85 %

Über Polaris Renewable Energy Inc.

Polaris Renewable Energy Inc. ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen, das sich im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit auf den Erwerb, die Erschließung und den Betrieb von Projekten für erneuerbare Energien in Lateinamerika und der Karibik konzentriert. Wir sind ein leistungsstarkes und finanziell gut ausgestattetes Unternehmen, das einen entsprechenden Beitrag zur Energiewende leistet.

Zu den Betrieben des Unternehmens gehören ein geothermisches Kraftwerk (82 MW), vier Wasserkraftwerke (39 MW), drei in Betrieb befindliche Solar-(Photovoltaik)-Projekte (35 MW) und ein Onshore-Windpark (26 MW).

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