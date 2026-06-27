Blue Moon Metals und Alpha Future Funds geben die Unterzeichnung einer verbindlichen Vereinbarung zur Zusammenlegung ihrer Beteiligungen im Bergbaugebiet Sulitjelma in Norwegen bekannt

TORONTO, Ontario, 26. Juni 2026 / IRW- Press / Blue Moon Metals Inc. (Blue Moon oder das Unternehmen) (TSXV: MOON; NASDAQ: BMM) – www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/blue-moon-metals-inc/ – und Alpha Future Funds S.C.S. (AFF) freuen sich bekannt zu geben, dass im Anschluss an die Mitteilung vom 26. April 2026 die hundertprozentige Tochtergesellschaft von AFF, VMS Explorations AS (VMS), und die hundertprozentige Tochtergesellschaft von Blue Moon, Nye Sulitjelma Gruver AS (NSG), einen verbindlichen Aktienkaufvertrag (SPA) geschlossen haben, um die beiden Tochtergesellschaften zu einem einzigen Unternehmen zusammenzuführen. AFF ist ein in Luxemburg ansässiger privater Fonds, der in innovative Technologien und Bergbauprojekte investiert.

NSG und VMS verfügen über Abbau- und Explorationsgenehmigungen für das historische Bergbaugebiet Sulitjelma in der Gemeinde Fauske in Norwegen. Die Sulitjelma-Mine förderte über eine Betriebsdauer von 100 Jahren mehr als 470 kt Kupfer und 130 koz Gold und profitiert von einer hervorragenden bestehenden Infrastruktur über und unter Tage, die nur noch saniert werden muss, einschließlich der Anbindung an reichlich vorhandene saubere Wasserkraft. Der Zusammenschluss von NSG und VMS soll integrierte Entwicklungsmöglichkeiten eröffnen, wobei der Abbau in ausgewählten hochgradigen Zonen sowie ein zentralisierter Transport und die Aufbereitung im Vordergrund stehen, um die Wirtschaftlichkeit des Projekts zu stärken und den Weg zur Produktion zu optimieren.

Christian Kargl-Simard, CEO von Blue Moon, erklärt: Wir freuen uns sehr, dass diese Transaktion den Aktionären von Blue Moon weiterhin ein Engagement in einem äußerst vielversprechenden Brownfield-Projekt ermöglicht, das nun gemeinsam mit einem starken strategischen Partner eigenständig erschlossen werden kann. Sulitjelma war ein Eckpfeiler des norwegischen Bergbaus, und wir freuen uns, an der Wiederbelebung dieses historisch bedeutenden Projekts mitzuwirken.

Benedikt Sobotka, Geschäftsführer von AFF, kommentierte: Der Zusammenschluss von NSG und VMS erschließt das Potenzial von Sulitjelma, Europas nächste in Betrieb befindliche Kupfer-Gold-Mine zu werden. Die Börsennotierung des fusionierten Unternehmens und die gleichzeitige Kapitalbeschaffung sollten es uns ermöglichen, unser Machbarkeitsstudienprogramm zu beschleunigen und das Projekt in Verbindung mit einer gezielten Explorationskampagne zur Erweiterung der hochgradigen Zonen und zur Erprobung von Bohrzielen im weiteren Umkreis in Richtung Produktion voranzutreiben.

Gemäß den Bedingungen des Kaufvertrags (SPA) wird VMS 100 % der Anteile an NSG von der hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Blue Moon, Blue Moon Norway AS (die Übernahme), für einen Gesamtkaufpreis von 15 Millionen US-Dollar erwerben, der in Form von neuen Aktien von VMS zu zahlen ist, wodurch Blue Moon eine Beteiligung von 30 % an dem fusionierten Unternehmen erhält. Insgesamt werden 1.285 Aktien von VMS an Blue Moon zu einem fiktiven Preis von 11.666,67 US-Dollar pro Aktie ausgegeben. Der Abschluss der Übernahme steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung bestimmter Bedingungen, darunter die Beschaffung von mindestens 10 Millionen kanadischen Dollar an neuem Kapital und die Notierung von VMS an einer anerkannten Börse (Notierung) innerhalb von 18 Monaten nach Abschluss der Transaktion, wobei dieser Zeitraum um jeweils 6 Monate verlängert werden kann. Für den Fall, dass vor Abschluss der Übernahme und der Notierung zusätzliche Aktien von VMS ausgegeben werden, werden Blue Moon diese zusätzlichen neuen Aktien von VMS zugeteilt, um seine 30-prozentige Beteiligung vor der Notierung aufrechtzuerhalten.

Die Übernahme erfolgt zu marktüblichen Bedingungen, und keine verbundenen Parteien sind an der Übernahme beteiligt. Im Zusammenhang mit der Übernahme sind keine Vermittlungsgebühren, Provisionen, Boni, Beratungshonorare oder sonstige Vergütungen zu zahlen. Der Abschluss der Übernahme wird für den 30. November 2026 oder um diesen Zeitpunkt herum erwartet.

QUALIFIZIERTE PERSONEN

Die technischen und wissenschaftlichen Informationen dieser Pressemitteilung wurden von Herrn Shawn Crispin, einem Mitarbeiter von Orefinder Mining Consultants LLC FZ und einer unabhängigen qualifizierten Person gemäß NI 43-101, geprüft und genehmigt. Diese Pressemitteilung bezieht sich auf die kombinierten Bestände von NSG und VMS im Rahmen des Sulitjelma-Projekts.

Über Blue Moon

Blue Moon treibt fünf Polymetall-Brownfield-Projekte voran, darunter das Kupfer-Silber-Gold-Projekt Nussir in Norwegen, das Kupfer-Zink-Gold-Silber-Projekt NSG in Norwegen, das Zink-Gold-Silber-Kupfer-Projekt Blue Moon in den Vereinigten Staaten, das Wolfram-Molybdän-Projekt Springer in den Vereinigten Staaten und das Germanium-Gallium-Kupfer-Projekt Apex in den Vereinigten Staaten. Alle fünf Projekte verfügen über eine günstige Lage und profitieren von bestehender lokaler Infrastruktur, darunter Straßen, Stromversorgung und historische Infrastruktur. Zink, Kupfer und Wolfram stehen derzeit auf den Listen der USGS und der EU für Metalle, die für die Weltwirtschaft und die nationale Sicherheit von entscheidender Bedeutung sind, und auch Germanium und Gallium sind auf der USGS-Liste der kritischen Metalle aufgeführt. Zu den Hauptaktionären zählen Teck Resources Limited, von Oaktree Capital Management verwaltete Fonds, Hartree Partners LP, Wheaton Precious Metals, Altius Minerals Corporation, Baker Steel Resources Trust, LNS und Monial. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens (www.bluemoonmetals.com).

Über AFF

Alpha Future Funds ist ein reguliertes, in Luxemburg ansässiges Investmentvehikel, das eine duale Technologie- und Bergbau-Anlagestrategie verfolgt, deren Schwerpunkt auf der Förderung von Innovationen entlang der Wertschöpfungsketten kritischer Rohstoffe liegt. Das Unternehmen investiert in ein vielfältiges Portfolio an Bergbauprojekten und unterstützt neue Technologien, die die Effizienz der Exploration, die Ausbeute bei der Aufbereitung und die betriebliche Nachhaltigkeit im Bergbau verbessern. Das Bergbauportfolio von Alpha Future Funds, das vom Eigentümer selbst betrieben wird, umfasst eine Mischung aus Brownfield- und Greenfield-Projekten in Norwegen, Schweden und Finnland, die Kupfer, Zink, Nickel, Kobalt, Gold, Silber und Seltenerdelemente abdecken. Der Fonds hält Beteiligungen an Bergbauprojekten in den USA, Australien und Argentinien. Alpha Future Funds hat sich zum Ziel gesetzt, eine verantwortungsvolle Entwicklung voranzutreiben, den ökologischen Fußabdruck zu verringern und langfristigen Wert für seine Partner und Aktionäre zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens (www.alphafuturefunds.com).

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Blue Moon

Christian Kargl-Simard

CEO und Vorstandsmitglied

Telefon: (416) 230-3440

E-Mail:christian@bluemoonmetals.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

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info@resource-capital.ch

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