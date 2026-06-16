Polaris Renewable Energy erinnert Aktionäre daran, vor der Jahreshauptversammlung abzustimmen

TORONTO, ON / ACCESS Newswire / 15. Juni 2026 / Polaris Renewable Energy Inc. (TSX:PIF) (Polaris oder das Unternehmen) erinnert seine Aktionäre heute daran, die mit ihren Stammaktien verbundenen Stimmrechte im Vorfeld der bevorstehenden Jahreshauptversammlung des Unternehmens auszuüben, die virtuell am 18. Juni 2026 um 9:00 Uhr Ortszeit Toronto, stattfinden wird.

Die Aktionäre werden gebeten, so bald wie möglich und vor Ablauf der Frist für die Stimmrechtsvertretung am 16. Juni 2026 um 9:00 Uhr Ortszeit in Toronto abzustimmen. Eine vorzeitige Stimmabgabe trägt dazu bei, dass die Aktien der Aktionäre auf der Versammlung vertreten sind.

Auf der Versammlung werden die Aktionäre gebeten, den Konzernabschluss des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr sowie den dazugehörigen Bericht der Wirtschaftsprüfer entgegenzunehmen.

Die Aktionäre werden außerdem ersucht, über folgende Angelegenheiten abzustimmen:

1. Wahl der Direktoren des Unternehmens; und

2. Wiederbestellung von PricewaterhouseCoopers LLP, Chartered Accountants, als Abschlussprüfer des Unternehmens und Ermächtigung der Direktoren des Unternehmens zur Festsetzung von dessen Vergütung.

Die Versammlung findet ausschließlich virtuell per Live-Webcast statt. Eingetragene Aktionäre und ordnungsgemäß bestellte Bevollmächtigte können online unter folgender Adresse teilnehmen und abstimmen:

virtual-meetings.tsxtrust.com/1773

Passwort: polaris2026

Nicht eingetragene Aktionäre, die sich nicht selbst ordnungsgemäß als Bevollmächtigte bestellt haben, können an der Versammlung als Gäste teilnehmen, sind jedoch nicht berechtigt, sich an der Versammlung zu beteiligen oder abzustimmen.

Eingetragene Aktionäre, die nicht in der Lage sind, online an der Versammlung teilzunehmen, werden angehalten, ihr Vollmachtsformular gemäß den Anweisungen in den Versammlungsunterlagen auszufüllen, zu datieren, zu unterzeichnen und an TSX Trust Company Proxy zurückzusenden. Nicht eingetragene Aktionäre, die Aktien über einen Broker, einen Wertpapierhändler, eine Bank, eine Treuhandgesellschaft, eine Depotbank, einen treuhänderischen Aktienverwahrer oder einen anderen Vermittler halten, sollten das ihnen von ihrem Vermittler zur Verfügung gestellte Formular für Abstimmungsanweisungen ausfüllen und zurücksenden oder anderweitig den Abstimmungsanweisungen ihres Vermittlers folgen.

Aktionäre werden angehalten, vor der Stimmabgabe das Informationsrundschreiben des Managements und die zugehörigen Unterlagen zur Versammlung zu prüfen. Elektronische Kopien des Rundschreibens, des geprüften konsolidierten Konzernabschlusses für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr sowie des Lageberichts (Managements Discussion/MD&A) für denselben Zeitraum sind im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens unter polarisrei.com verfügbar.

Das Board of Directors von Polaris hat den Geschäftsschluss am 29. April 2026 als Stichtag für die Feststellung der Aktionäre festgelegt, die berechtigt sind, die Einladung zur Versammlung sowie zu etwaigen Vertagungen oder Verschiebungen derselben zu erhalten und dort abzustimmen.

Aktionäre, die Fragen zu den Unterlagen für die Versammlung haben oder gedruckte Exemplare benötigen, können sich gebührenfrei unter der Nummer 1-888-433-6443 oder per E-Mail unter tsxtfulfilment@tmx.com an die TSX Trust Company wenden. Aktionäre können sich auch unter der Nummer +1 647-245-7199 oder per E-Mail unter info@polarisrei.com an den Corporate Secretary des Unternehmens wenden.

Über Polaris Renewable Energy Inc.

Polaris Renewable Energy Inc. ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen, das sich im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit auf den Erwerb, die Erschließung und den Betrieb von Projekten für erneuerbare Energien in Lateinamerika und der Karibik konzentriert. Wir sind ein leistungsstarkes und finanziell gut ausgestattetes Unternehmen, das einen entsprechenden Beitrag zur Energiewende leistet.

Zum Portfolio des Unternehmens gehören ein geothermisches Kraftwerk (~82 MW), vier Wasserkraftwerke (~39 MW), drei Solar-(Photovoltaik)-Projekte (~35 MW) und ein Onshore-Windpark (~26 MW).

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Investor Relations

Polaris Renewable Energy Inc.

Tel: +1 647-245-7199

E-Mail: info@PolarisREI.com

QUELLE: Polaris Renewable Energy Inc.

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