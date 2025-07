Pasinex Resources kündigt eine nicht vermittelte Privatplatzierung an

TORONTO, 15. Juli 2025 / IRW-Press / Pasinex Resources Limited (CSE: PSE, FWB: PNX) (Pasinex oder das Unternehmen) freut sich, eine nicht vermittelte Privatplatzierung (das Angebot) von Stammaktien zu einem Preis von 0,075 CAD pro Aktie bekannt zu geben, mit der ein Bruttoerlös von insgesamt etwa 2.150.000 CAD erzielt werden soll.

Bis dato hat das Unternehmen auf seinem Weg zum Ziel von 2.150.000 CDN bereits Zusagen von Investoren in Höhe von insgesamt ca. 500.000 CAD erhalten.

Der Nettoerlös aus der Privatplatzierung wird in erster Linie für den Abschluss des Kaufs der Minenkonzession Sarikaya in der Provinz Kayseri, Türkei, verwendet werden, wie bereits am 21. Oktober 2024 bekannt gegeben wurde. Weitere Einzelheiten zu Sarikaya finden Sie unter www.pasinex.com in der Unternehmens-Videopräsentation und im PDF-Dokument im Investors Hub-Bereich.

Das Angebot steht akkreditierten Anlegern und qualifizierten Käufern in Rechtsordnungen offen, wo dies nach den geltenden Wertpapiergesetzen zulässig ist, vorbehaltlich eines Mindestzeichnungsbetrags von 15.000 CAD. Obwohl die Finanzierung nicht vermittelt wird, muss das Unternehmen in Übereinstimmung mit den Regeln und Richtlinien der Canadian Securities Exchange möglicherweise Vermittlungsprovisionen an bestimmte Vermittler zahlen.

Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 31. Juli 2025 abgeschlossen, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen und der üblichen Abschlussbedingungen. Die im Rahmen des Angebots emittierten Aktien unterliegen gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen und den geltenden Wertpapiergesetzen in Rechtsordnungen außerhalb Kanadas einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten ab dem Datum der Emission.

Dieses Angebot folgt auf die Umwandlung von Pasinex Schulden in Höhe von 2.157.473 CAD durch Pasinex Hauptgläubiger 0,075 CAD pro Aktie, also denselben Bedingungen wie dieses Angebot.

Dr. Larry Seeley, Executive Chairman von Pasinex, sagte: Wir bauen unser Portfolio an hochgradigen Zinkexplorations- und -bergbaukonzessionsgebieten mit außergewöhnlichen Zinkgehalten von 25 % bis 50 % in der Türkei und 14 % bis 24 % in Nevada Schritt für Schritt weiter aus. Unsere zehnjährige Erfolgsbilanz beim Abbau auf dem hochgradigen Zinkkonzessionsgebiet Pinargozu in der Türkei, die eine Gehalt von 30 % bis 50 % Zink aufweist, hat die wirtschaftliche Stärke dieser Lagerstätten unter Beweis gestellt, denn sie bieten hohe Margen nach Steuern von bis zu 40 %, niedrige Kapitalkosten aufgrund des direkten Abtransports des Erzes und eine hervorragende Zugänglichkeit mit in Karbonaten beherbergten Lagerstätten in Oberflächennähe.

Der Sachwert dieser hochgradigen Zinkerze, der zwischen 700 und 1.300 $ pro Tonne liegt, schlägt sich direkt in attraktiven Betriebsmargen, schnellem Cashflow und kurzen Kapitalrückzahlungszeiten nieder. Wir legen Wert auf ESG-Prinzipien, einschließlich minimaler Umweltauswirkungen durch den Untertagebau, gute Beziehungen zu Mitarbeitern, Gemeinden und lokalen Regierungen sowie robuste internationale Sicherheitsmanagementsysteme. Die Türkei ist eine hervorragende Rechtsordnung mit klar definierten Bergbaugesetzen und einem günstigen regulatorischen Rahmen. Wir haben ein hervorragendes lokales Team in den Bereichen Geologie, Bergbaubetrieb, Buchhaltung, Gesundheit und Sicherheit sowie Umweltmanagement aufgebaut.

Sarikaya hat für uns höchste Priorität unter den vier bedeutenden Projekten, die auf unserer Webseite detailliert beschrieben werden. Die Explorations- und Abbaugenehmigungen sind vollständig gesichert, und es besteht bereits eine hervorragende Infrastruktur, einschließlich Straßen, Strom und Wasser unweit von größeren Städten und Häfen. Die bisherigen Explorationsarbeiten bei Sarikaya waren begrenzt, doch sehen wir ein beträchtliches Potenzial für die Entdeckung zusätzlicher hochgradiger Zinklagerstätten in größeren Tiefen durch gezielte Bohrungen und geophysikalische Explorationsmethoden.

Nach dem Abschluss der Übernahme von Sarikaya planen wir, den Bergbaubetrieb unter Nutzung der vorhandenen Infrastruktur sofort aufzunehmen und streben einen rentablen Betrieb innerhalb des ersten Produktionsjahres an. Der jüngste Untertagebau bei Sarikaya hat Zinkgehalte von über 30 % erbracht, was das Potenzial des Projekts weiter veranschaulicht. Diese Privatplatzierung verschafft Pasinex das nötige Kapital, um den Kauf von Sarikaya abzuschließen, mit dem Abbau zu beginnen und die Explorationsarbeiten auf dieser äußerst vielversprechenden Konzession in Angriff zu nehmen. Die Investition des Managements und die Umwandlung von Schulden in Eigenkapital durch bedeutende Aktionäre stellt ein starkes Vertrauensvotum in das Potenzial der schrittweisen Entwicklung von Pasinex Portfolio hochgradiger Zinklagerstätten mit Gehalten von 30 % bis 50 % Zink dar.

Interessierte Investoren werden gebeten, sich umgehend mit dem Unternehmen in Verbindung zu setzen und Zeichnungsverträge und Zahlungen bis spätestens 31. Juli 2025, 13:00 Uhr (Ortszeit Toronto), einzureichen, um an diesem Angebot teilzunehmen. Für weitere Informationen oder zur Teilnahme wenden Sie sich bitte an Ian D. Atacan, CFO, oder Larry Seeley, Executive Chairman.

Über Pasinex

Pasinex Resources Limited ist ein wachsendes, auf Zink ausgerichtetes Bergbauunternehmen mit Sitz in Toronto. Über seine 100-%-Tochtergesellschaft Pasinex Arama ve Madencilik Anonim Sirketi (Pasinex Arama) besitzt das Unternehmen 50 % an Horzum Maden Arama ve Isletme Anonim Sirketi (Horzum A oder das Joint Venture). Horzum A besitzt und betreibt die produzierende hochgradige Zinkmine Pinargozu in der Türkei und verkauft direkt über Rohstoff-Broker an Zinkhütten und -raffinerien. Pasinex besitzt außerdem eine 51-%-Beteiligung am Projekt Gunman, einem hochgradigen Zinkexplorationsprojekt in Nevada. Darüber hinaus hat sich Pasinex kürzlich eine Option auf den Erwerb einer 100-%-Beteiligung an der Konzession Sarikaya gesichert, einer Betriebskonzession der Gruppe IV für Blei/Zink in der türkischen Provinz Kayseri, die beträchtliches Potenzial für eine kurzfristige Profitabilität und bedeutsame Zinkentdeckungen bietet. Unter der Leitung eines routinierten Managementteams mit langjähriger Erfahrung bei der Mineralexploration und Minenentwicklung besteht die Mission von Pasinex darin, hochgradige Erze zu erkunden und abzubauen, um das Wachstum zu fördern und einen Wert für Aktionäre, Mitarbeiter und lokale Gemeinden zu schaffen, während gleichzeitig die höchsten Standards in puncto Sicherheit, Gesundheit und Umweltverantwortung eingehalten werden.

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von historischen oder zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl Pasinex annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Marktpreise, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel, die Explorationsergebnisse und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig herausstellen werden. Den Lesern wird deshalb empfohlen, solche Ungewissheiten nur nach ihren eigenen Maßstäben zu bewerten. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

