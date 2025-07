U.S. GoldMining begrüßt steigende Kupferpreise und hebt strategisches Kupfer-Gold-Potenzial im Whistler-Projekt in Alaska hervor

Anchorage, Alaska – 14. Juli 2025 – U.S. GoldMining Inc. (NASDAQ: USGO) (U.S. GoldMining oder das Unternehmen) (- www.commodity-tv.com/play/us-goldmining-further-exploration-in-2025-after-excellent-results-and-resource-update-in-2024/ -) treibt das Gold-Kupfer-Projekt Whistler (Whistler oder das Projekt) in Alaska (USA) voran. Im Zuge der Fortsetzung der zuvor angekündigten vorläufigen Machbarkeitsstudie (PEA) (siehe Pressemitteilung vom 9. Juni 2025) verfolgt das Unternehmen aufmerksam die Konsens- und Spotmarktpreise für Metalle und ist ermutigt durch den Kupferpreis, der im letzten Monat um etwa 14 % gestiegen ist und im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um etwa 20 % zulegte.

Tim Smith, Chief Executive Officer von U.S. GoldMining, erklärte: Wir sind davon überzeugt, dass die bereits im Rahmen des Projekts abgegrenzten Gold-Kupfer-Silber-Lagerstätten in Verbindung mit dem Explorationspotenzial auf Distriktebene und der Nähe zu bestehenden und geplanten Infrastrukturen im südlichen Zentral-Alaska das Projekt von anderen amerikanischen Gold-Kupfer-Projekten abhebt. Whistler ist außerdem gut positioniert, um von den jüngsten Preisanstiegen für Gold, Kupfer und Silber, den drei in den Mineralressourcen von Whistler enthaltenen Metallen, zu profitieren. Die aktuelle Politik der US-Bundesregierung unterstreicht die Vorteile für in den USA ansässige Gold-Kupfer-Entwickler wie U.S. GoldMining. Als Unternehmen mit Sitz in den USA und einem Projekt in der Tier-1-Region Alaska ist das Unternehmen gut positioniert, um von der zunehmenden Bedeutung der heimischen Kupferversorgung zu profitieren. Wir glauben, dass U.S. GoldMining Anlegern eine attraktive Gelegenheit bietet, sowohl von den Aufwärtspotenzialen von Gold als auch von Kupfer zu profitieren, da die Nachfrage steigt.

In den letzten sechs Monaten hat die US-Bundesregierung damit begonnen, Initiativen zur Beschleunigung der Genehmigungsverfahren für potenzielle zukünftige Bergbauprojekte in den USA umzusetzen, die für die Sicherung der heimischen Ressourcenversorgung von entscheidender Bedeutung sind. Darüber hinaus haben die handelspolitischen Maßnahmen der Trump-Regierung, darunter die kürzlich angekündigte Einführung eines Zolls von 50 % auf ausländische Kupferimporte in die Vereinigten Staaten ab dem 8. Juli 2025, die darauf abzielen, die Unabhängigkeit Amerikas von kritischen Mineralien zu stärken, den Kupferpreis auf ein Allzeithoch getrieben. Für U.S. GoldMining markiert dies einen potenziellen Wendepunkt für das Flaggschiffprojekt des Unternehmens, das über ein Explorationspotenzial auf Distriktniveau und eine große Kupfer-Gold-Silber-Mineralressource in einer der vielversprechendsten und bergbaufreundlichsten Regionen Amerikas, Alaska, verfügt.

Das Whistler-Gold-Kupfer-Projekt: Ein Projekt für kritische Metalle in den USA

– Multimetall-Ressource: Whistler enthält Gold, Kupfer und Silber und entspricht damit den Prioritäten der USA im Bereich kritischer Mineralien.

– Standort innerhalb der USA: Whistler ist das nächstgelegene große unerschlossene Gold-Kupfer-Vorkommen zu Anchorage, der größten Stadt Alaskas (siehe Abbildung 1), und verfügt daher über eine gute Anbindung an bestehende Autobahnen, Hafenanlagen, Stromnetze, qualifizierte Arbeitskräfte sowie Lieferketten und Dienstleistungssektor. Das Projekt wird auch von der staatlichen Infrastrukturentwicklung profitieren, insbesondere von der geplanten West Susitna Access Road. Da sich das Projekt auf staatlichem Land befindet, dürfte die Erteilung einer Bergbaugenehmigung für Whistler von den soliden Genehmigungsrahmenbedingungen des Bundesstaates profitieren.

– Geopolitische Absicherung: In den USA ansässige Projekte wie Whistler tragen dazu bei, die Abhängigkeit von zollpflichtigen Importen aus risikoreichen Ländern zu verringern. Whistler wird auch von starken politischen Impulsen profitieren, darunter ein günstiges Klima durch staatliche und bundesstaatliche Richtlinien, die eine verantwortungsvolle Rohstoffgewinnung in Alaska fördern (siehe Pressemitteilungen vom 27. Januar 2025 und 24. März 2025).

Das Projekt liegt nur 100 Meilen vom Hauptbevölkerungszentrum Anchorage in Alaska entfernt (siehe Abbildung 1) und verfügt schätzungsweise über Mineralressourcen von über 1 Milliarde Pfund (Blbs) Kupfer sowie 3,93 Millionen Unzen (Moz) Gold und fast 19 Moz Silber in der Kategorie angezeigt (siehe Tabelle 1) sowie 0,3 Blbs Kupfer, 3,31 Moz Gold und 11,5 Moz Silber in der Kategorie abgeleitet(1) .

Abbildung 1: Lageplan des Projekts, der nächstgelegenen großen unerschlossenen Gold-Kupfer-Lagerstätte zu Anchorage, der größten Stadt Alaskas.

Tabelle 1: Mineralressourcenschätzung für das gesamte Projekt (Stichtag: 12. September 2024):

Klasse Lagerstätte Cutoff-Wert ROM-Tonnage Gehalte vor Ort In-situ-Metall

(US$/t) (ktonnes) NSR (US$/t) AuEqv Au (g/t) Cu (%) Ag (g/t) AuEqv Au (koz) Cu (mlbs) Ag (koz)

(g/t) (koz)

Angegeben Whistler-Grube 10 282.205 22,8 0,68 0,41 0,16 1,89 6.201 3.724 999 17.166

Raintree Grube 10 8.905 21,08 0,63 0,46 0,08 4,81 180 131 16 1.378

Angegebene Tagebau variiert 291.410 22,79 0,68 0,41 0,16 1,98 6.381 3.855 1.015 18.544

Raintree UG 25 3.064 34,41 1,03 0,79 0,13 4,49 101 78 9 443

Gesamtangaben variiert 294.474 22,91 0,68 0,42 0,16 2,01 6.482 3.933 1.024 18.987

Abgeleitet Whistler-Grube 10 18.224 21,0 0,63 0,40 0,13 1,75 368 233 54 1.025

Inselberg Grube 10 124.529 18,2 0,54 0,45 0,05 1,02 2.180 1.817 139 4.084

Raintree-Grube 10 15.056 23,12 0,69 0,55 0,06 4,36 335 267 21 2.112

Abgeleitete Tagebau variiert 157.809 19,0 0,57 0,45 0,06 1,42 2.883 2.317 214 7.221

Raintree UG 25 40.432 32,81 0,98 0,76 0,12 3,31 1.275 994 103 4.300

Gesamt geschätzt variiert 198.241 21,82 0,65 0,52 0,07 1,81 4.158 3.311 317 11.521

Anmerkungen zu Tabelle 1:

1. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und ihre wirtschaftliche Rentabilität ist nicht nachgewiesen. Es besteht keine Gewissheit, dass die Mineralressourcen ganz oder teilweise in Mineralreserven umgewandelt werden können.

2. Abgeleitete Mineralressourcen unterliegen Unsicherheiten hinsichtlich ihrer Existenz und ihrer wirtschaftlichen und rechtlichen Realisierbarkeit. Die geologische Unsicherheit in Bezug auf eine abgeleitete Mineralressource ist zu hoch, um relevante technische und wirtschaftliche Faktoren anzuwenden, die die Aussichten auf eine wirtschaftliche Gewinnung in einer für die Bewertung der Wirtschaftlichkeit nützlichen Weise beeinflussen könnten.

3. Die Mineralressourcenschätzung für die Lagerstätten Whistler, Island Mountain und die oberen Teile der Lagerstätte Raintree West wurde unter Verwendung der folgenden Annahmen auf einen Tagebau mit vernünftigen Aussichten auf eine wirtschaftliche Gewinnung beschränkt:

– Metallpreise von 1.850 US-Dollar/Unze Gold (Au), 4,00 US-Dollar/Pfund Kupfer (Cu) und 23 US-Dollar/Unze Silber (Ag);

– Zahlbares Metall von 95 % für Au und Ag und 96,5 % für Cu;

– Raffinierungskosten von 8,00 US-Dollar/Unze für Gold, 0,60 US-Dollar/Unze für Silber und 0,05 US-Dollar/Pfund für Kupfer;

– Offsite-Kosten für Au von 77,50 US$/wmt, für Ag von 3,50 US$/wmt und für Cu von 55,00 US$/wmt;

– Lizenzgebühr von 3 % der Nettoschmelzabgabe (NSR);

– Die Grubenneigung beträgt 50 Grad;

– Die Abbaukosten betragen 2,25 US-Dollar/t für Abraum und mineralisiertes Material; und

– Verarbeitungs-, allgemeine und Verwaltungskosten von 7,90 US$/t.

4. Der untere Teil der Lagerstätte Raintree West wurde durch eine abbaubare Form mit vernünftigen Aussichten auf eine letztendliche wirtschaftliche Gewinnung unter Verwendung eines Cutoff-Gehaltes von 25,00 US$/t begrenzt.

5. Die metallurgischen Ausbeuten betragen: 70 % für Au, 83 % für Cu und 65 % für Ag bei Gehalten unter 10 g/t. Die Ag-Ausbeute beträgt 0 % für Werte über 10 g/t für alle Lagerstätten.

6. Die NSR-Gleichungen lauten: unter 10 g/t Ag: NSR (US$/t) = (100 % – 3 %) * ((Au * 70 % * 54,646 US$/t) + (Cu * 83 % * 3,702 US$ * 2204,62 + Ag * 65 % *0,664 US$)), und über 10 g/t Ag: NSR (US$/t) = (100 % – 3 %) * ((Au * 70 % * 56,646 US$/t) + (Cu * 83 % * 3,702 US$ * 2204,62)).

7. Die Gleichungen für das Au-Äquivalent lauten: unter 10 g/t Ag: AuEq=Au + Cu*1,771 +0,0113Ag und über 10 g/t Ag: AuEq=Au + Cu*1,771.

8. Die spezifische Dichte für jede Lagerstätte und jeden Bereich reicht von 2,76 bis 2,91 für Island Mountain, 2,60 bis 2,72 für Whistler mit einem Durchschnittswert von 2,80 für Raintree West.

9. Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition der Zahlen Abweichungen ergeben.

1 Weitere Informationen zu dem Projekt und den hierin genannten Mineralressourcenschätzungen finden Sie in der Zusammenfassung des technischen Berichts mit dem Titel S-K 1300 Technical Report Summary Initial Assessment for the Whistler Project, South Central Alaska mit Gültigkeitsdatum 12. September 2024 sowie dem technischen Bericht mit dem Titel NI 43-101 2024 Updated Mineral Resource Estimate for the Whistler Project, South Central Alaska mit Gültigkeitsdatum 12. September 2024, die unter den jeweiligen Profilen des Unternehmens auf www.sec.gov und www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Technische Informationen

Tim Smith, P.Geo., Chief Executive Officer von U.S. GoldMining, hat die Erstellung dieser Pressemitteilung beaufsichtigt und die darin enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt. Herr Smith ist eine qualifizierte Person gemäß der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Über U.S. GoldMining Inc.

U.S. GoldMining Inc. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Weiterentwicklung des zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Kupfer-Projekts Whistler liegt, das sich 105 Meilen (170 Kilometer) nordwestlich von Anchorage (Alaska, USA) befindet. Das Whistler-Projekt umfasst mehrere Gold-Kupfer-Porphyr-Lagerstätten und Explorationsziele innerhalb eines großen regionalen Landpakets, das sich vollständig auf Bergbaukonzessionen des Bundesstaates Alaska mit einer Gesamtfläche von etwa 53.700 Acres (217,5 Quadratkilometer) befindet. Die Mineralressourcenschätzung für das Whistler-Projekt umfasst 294 Mio. Tonnen mit 0,68 g/t AuEq für 6,48 Mio. Unzen AuEq (angezeigt) sowie 198 Mio. Tonnen mit 0,65 g/t AuEq für 4,16 Mio. Unzen AuEq (abgeleitet).

Weitere Informationen, einschließlich hochauflösender Abbildungen, finden Sie unter www.usgoldmining.us.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

U.S. GoldMining Inc.

Alastair Still, Chair

Tim Smith, Chief Executive Officer

Gebührenfreie Telefonnummer: 1-833-388-9788

E-Mail: info@usgoldmining.us

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Mit Ausnahme der hierin enthaltenen historischen Tatsachen stellen die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-amerikanischen Bundeswertpapiergesetze und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet). Zu solchen Aussagen gehören Aussagen über die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich des Projekts, potenzieller Explorationsziele, zukünftiger Arbeitsprogramme, der Aussichten für die Kupfermärkte und der Bewertung des Explorationspotenzials des Projekts. Begriffe wie erwartet, antizipiert, plant, schätzt und beabsichtigt oder ähnliche Ausdrücke dienen dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen von U.S. GoldMining und unterliegen naturgemäß Unsicherheiten, Risiken und Annahmen, die schwer vorherzusagen sind und bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Risiken und anderen Faktoren zählen unter anderem, dass die tatsächlichen Ergebnisse zukünftiger Explorationen die Erwartungen nicht bestätigen, Abweichungen von den zugrunde liegenden Annahmen im Zusammenhang mit der Schätzung oder Realisierung von Mineralressourcen, die Verfügbarkeit von Kapital zur Finanzierung von Programmen, Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken des Bergbaus, einschließlich, aber nicht beschränkt auf solche im Zusammenhang mit der Umwelt, Verzögerungen bei der Erteilung behördlicher Genehmigungen oder Lizenzen, Rechtsstreitigkeiten über Eigentumsrechte, andere Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken verbunden sind, sowie die anderen Risikofaktoren, die in den Unterlagen des Unternehmens bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) unter www.sec.gov und bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter www.sedarplus.ca aufgeführt sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, können andere Faktoren dazu führen, dass die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und U.S. GoldMining übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

