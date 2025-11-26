Outcrop Silver erweitert den Erzgang Aguilar um 450 Meter nach Süden und identifiziert potenzielle neue hochgradige Erzfälle in verdeckten Zielgebieten

26. November 2025 / IRW-Press / Outcrop Silver & Gold Corporation (TSX: OCG, OTCQX: OCGSF, DE: MRG) (Outcrop Silver) freut sich, neue Bohrergebnisse aus seinem laufenden Explorationsprogramm auf dem hochgradigen Silberprojekt Santa Ana in Kolumbien bekannt zu geben. Jüngste Bohrungen haben das Gangsystem Aguilar um 450 Meter nach Süden erweitert, die Kontinuität unter jüngeren vulkanisch-sedimentären Deckschichten bestätigt und mehrere hochgradige Abschnitte in verdeckten Zielen identifiziert. Diese Ergebnisse erweitern die bekannte Ausdehnung des Gangsystems erheblich und stützen das Potenzial für das Auftauchen eines neuen hochgradigen Erzfalls. Outcrop Silver setzt die Bohrungen mit drei Bohrgeräten entlang des vollständig genehmigten 17 Kilometer langen mineralisierten Trends im Vorfeld einer Aktualisierung der Mineralressourcen im ersten Quartal 2026 fort.

Highlights

– DH535 durchteufte 0,84 Meter mit einem Gehalt von 1.659 g/t AgÄq (Tabelle 1).

– DH524 durchteufte 1,04 Meter mit einem Gehalt von 779 g/t AgÄq (Tabelle 1).

– Fünf Bohrungen (DH514, DH517, DH520, DH524 und DH528) stellen eine 450 Meter-Erweiterung nach Süden dar und bestätigen, dass sich der Gang Aguilar unter den vulkanischen Deckschichten fortsetzt und sowohl in Streichrichtung als auch in der Tiefe offenbleibt.

– Die Stepout-Bohrungen haben die Fähigkeit von Outcrop Silver unter Beweis gestellt, hochgradige Silbermineralisierungen in verdeckten Zielen zu identifizieren, und das Potenzial bestätigt, das sowohl in Streichrichtung als auch in der Tiefe weiterhin offenbleibt.

– Die Ergebnisse bilden die Grundlage für zukünftige Bohrungen und untermauern die Expansionsstrategie des Unternehmens im Vorfeld einer Aktualisierung seiner Mineralressourcen im ersten Quartal 2026.

Diese neuen Ergebnisse bestätigen zusammen mit den zuvor gemeldeten Abschnitten die Kontinuität des Ganges Aguilar in verdeckten Zielen und erweitern seine bekannte Ausdehnung erheblich. Wichtig ist, dass die Bohrungen DH514, DH517, DH520, DH524 und DH528 eine Erweiterung von 450 Metern nach Süden von der bekannten Mineralisierung aus darstellen und die potenzielle Entdeckung eines neuen mineralisierten Erzfalls unterstützen (Abbildung 1 und Abbildung 2). DH532 und DH535 sind Teil des Ressourcenabgrenzungsprogramms und zeigen, dass der zuvor bekannte hochgradige Erzfall sowohl in Streichrichtung als auch in der Tiefe offenbleibt (Abbildung 2).

Das Gangsystem Aguilar weist weiterhin eine komplexe strukturelle Architektur mit mehreren Verzweigungen, subparallelen Strukturen und einer oberflächennahen, hochgradigen Mineralisierung auf (Abbildung 3). Diese Merkmale deuten auf mehrphasige Mineralisierungsereignisse hin und bestätigen die Interpretation des Systems als robusten epithermalen Gangkorridor.

Diese jüngste Bohrrunde stellt einen großen Fortschritt in unserem Verständnis des Systems Aguilar dar, kommentierte Guillermo Hernandez, Vice President of Exploration. Die beständigen Abschnitte in verdeckten Zielen und das Auftauchen mehrerer hochgradiger Zentren verleihen unserem Ressourcenmodell einen erheblichen Mehrwert. Wir gehen nun von mindestens drei separaten mineralisierten Erzfälle entlang Aguilar aus, was uns in eine gute Position für eine weitere Ressourcenerweiterung vor unserer Aktualisierung im ersten Quartal 2026 bringt.

Bohrloch-Nr. von bis Abschnitt * Ag Au AgÄq1 Erzgang

(m) (m) (m) g/t g/t g/t

DH508 72,53 73,65 1,12 118 0,54 166 Aguilar

einschließlich 73,30 73,65 0,35 315 0,97 400

DH509 91,22 92,26 1,04 198 1,63 342 Verzweigung Aguilar

einschließlich 91,22 91,66 0,44 411 3,49 718

DH509 98,47 99,18 0,71 363 2,21 558 Aguilar

einschließlich 98,47 98,84 0,37 685 4,12 1.049

DH514 83,19 83,96 0,77 197 2,74 439 Aguilar

einschließlich 83,19 83,58 0,39 360 5,11 811

DH514 87,45 87,76 0,31 455 1,79 613 Verzweigung Aguilar

DH517 95,05 95,68 0,63 94 0,77 162 Aguilar

DH520 158,24 158,94 0,70 265 0,73 330 Aguilar

einschließlich 158,59 158,94 0,35 473 1,15 574

DH524 218,00 219,04 1,04 164 6,97 779 Aguilar

einschließlich 218,00 218,74 0,74 225 9,74 1.084

DH528 263,32 264,16 0,84 102 1,90 270 Aguilar

DH532 179,62 180,58 0,96 392 1,97 566 Aguilar

einschließlich 179,62 180,11 0,49 619 2,02 798

DH535 178,73 179,57 0,84 835 9,33 1.659 Aguilar

einschließlich 179,12 179,57 0,45 1.549 17,35 3.080

Tabelle 1. In dieser Pressemitteilung veröffentlichte Analyseergebnisse der Bohrungen. *Aufgrund der derzeitigen Erkenntnisse über den Stepout im Gang Aguilar ist eine Schätzung der wahren Mächtigkeit der Abschnitte nicht möglich. Die Bohrungen DH511, DH522, DH530 und DH533 durchteuften den Gang Aguilar ohne signifikante Ergebnisse. Keine signifikanten Ergebnisse bedeutet einen Abschnitt mit weniger als 150 g/t AgÄq(1).

Das Gangsystem Aguilar stellt einen der bedeutendsten und lateral ausgedehntesten mineralisierten Korridore innerhalb des Projekts Santa Ana dar (Abbildung 1). Im Laufe der Zeit haben Explorationsarbeiten ergeben, dass dieser Korridor mehrere separate, aber genetisch ähnliche Erzgänge umfasst, darunter vor allem die Gänge Aguilar, Jimenez und Guadual (siehe Pressemitteilungen vom 16. Oktober 2024, 5. Dezember 2024 und 3. September 2025). Diese Strukturen bilden einen kontinuierlichen mineralisierten Trend, der sich über mehr als zwei Kilometer in Streichrichtung erstreckt. Dieser Trend beherbergt hochgradige Erzfälle, die über mehrere Segmente hinweg definiert sind, insbesondere im Gang Aguilar, wo bisher drei markante Erzfälle identifiziert wurden (Abbildung 2).

Jüngste Stepout-Bohrungen nach Süden haben dem geologischen Verständnis des Systems eine neue Dimension hinzugefügt. Bohrungen haben mineralisierte Gänge unter jüngeren vulkanisch-sedimentären Deckschichten durchteuft (Abbildung 1 und Abbildung 3) und damit das Vorhandensein von verdeckten Zielen bestätigt – Gebiete, in denen die Gänge nicht an der Oberfläche zutage treten, sondern in geringer bis mittlerer Tiefe mineralisiert bleiben.

Die Mineralisierung weist weiterhin eine starke strukturelle Kontrolle auf, wobei die Gänge in kompetentem Nebengestein beherbergt sind und sowohl in Streich- als auch in Fallrichtung Kontinuität zeigen. In Bezug auf Beschaffenheit und Mineralogie entspricht das System Aguilar dem größeren Bezirk Santa Ana. Die hochgradigsten Abschnitte fallen in der Regel mit Bändern oder Brekzienklasten aus Pyrit und grobkörnigem Argentit zusammen, die manchmal von Elektrum oder Sulfosalzen begleitet werden. Diese Paragenesen untermauern die Interpretation des epithermalen Gangsystems, das durch eine starke Metallzonierung in Streichrichtung und in der Tiefe gekennzeichnet ist (Abbildung 3).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81974/OCG_112625_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1. Draufsicht auf das Zielgebiet Aguilar mit den in dieser Pressemitteilung gemeldeten Bohrungen (Tabelle 1) und zuvor gemeldeten Bohrungen (Tabelle 3). Die Koordinaten sind gemäß UTM-System, Zone 18N, und WGS84-Projektion angegeben.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81974/OCG_112625_DEPRcom.002.png

Abbildung 2: Längsschnitt des Gangs Aguilar mit den Durchstoßpunkten der Bohrungen. Die Konturen stellen die Interpolation des Gehalts (AgÄq g/t) multipliziert mit der geschätzten wahren Mächtigkeit (Meter) unter Verwendung des Spline-Algorithmus in QGIS dar. Die Durchstoßpunkte und Schlitzproben zeigen den Gehalt als AgÄq g/t.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81974/OCG_112625_DEPRcom.003.png

Abbildung 3: Geologische Profilschnitte, die das Gangsystem Aguilar zeigen. Die Breite des Profilschnitts A beträgt 20 Meter. Die Breite des Profilschnitts B beträgt 75 Meter.

Outcrop Silver setzt die Bohrarbeiten mit drei Bohrgeräten vor Ort fort und konzentriert sich dabei auf weitere Stepouts, die Ressourcenabgrenzung und die Überprüfung paralleler Strukturen entlang des 17 Kilometer langen genehmigten mineralisierten Korridors. Die Ergebnisse bei Aguilar unterstreichen die Strategie des Unternehmens, geologische Modellierung, strukturelles Verständnis und phasenweise Bohrungen zu kombinieren, um sowohl das kurzfristige als auch das langfristige Wachstum der Mineralressourcen voranzutreiben.

Probe Easting Northing Höhe Probentyp Mächtigkeit Ag Au AgÄq1 Veröffentlichungsdatum

(m) (m) (m) g/t g/t g/t

15444 504066.36 561441.93 838,66 Channel 0,40 281 1,28 393 3. Januar 2023

15644 503814.26 561085.24 998,69 Channel 0,40 349 1,57 488 9. Mai 2022

15645 503814.64 561084.92 998,94 Channel 0,50 441 1,14 541 9. Mai 2022

15650 503933.46 561219.08 949,37 Channel 0,70 254 2,91 510 3. Januar 2023

15654 503994.26 561297.82 904,41 Channel 0,25 1.045 5,64 1.542 9. Mai 2022

Tabelle 2. Ergebnisse der Schlitzproben von der Oberfläche beim Zielgebiet Aguilar im Rahmen des regionalen Explorationsprogramms, die bereits zuvor gemeldet wurden und in Abbildung 2 angegeben sind (siehe Pressemitteilungen vom 9 Mai 2022 und 3 Januar 2023). * Stich- und Schlitzproben sind naturgemäß selektiv, sodass die Analyseergebnisse nicht zwangsläufig die wahre Mineralisierung widerspiegeln. Koordinaten entsprechen dem UTM-System, Zone 18N und der WGS84-Projektion.

Bohrloch-Nr. Bohrlochbezeichnung Easting Northing Höhe Tiefe Azimut Neigung

(m) (m) (m) (m) (°) (°)

DH360 SAAG24DH360 503749.358 561149.079 1007.27 130.03 135 -46

DH361 SAAG24DH361 503749.135 561149.302 1006.88 116.90 135 -77

DH363 SAAG24DH363 503748.969 561149.485 1007.11 129.27 0 -90

DH364 SAAG24DH364 503748.164 561148.475 1006.99 120.09 169 -58

DH366 SAAG24DH366 503749.707 561150.295 1007.26 117.04 100 -58

DH367 SAAG24DH367 503760.247 561229.999 1003.08 170.03 109 -45

DH369 SAAG24DH369 503760.228 561230.341 1003.04 196.29 93 -65

DH371 SAAG24DH371 503693.046 561205.427 1010.86 195.37 135 -73

DH373 SAAG24DH373 503692.991 561205.470 1011.55 224.94 135 -86

DH375 SAAG24DH375 503690.899 561207.532 1011.06 243.84 315 -86

DH378 SAAG24DH378 503692.107 561204.972 1010.84 200.00 174 -64

DH379 SAAG24DH379 503691.436 561205.009 1010.78 199.94 203 -75

DH381 SAAG24DH381 503678.496 561088.999 1021.45 173.12 142 -68

DH383 SAAG24DH383 503678.154 561089.407 1021.40 175.26 0 -90

DH385 SAAG24DH385 503759.368 561230.615 1003.01 213.37 0 -90

DH386 SAAG24DH386 503759.564 561230.611 1003.07 191.71 94 -55

DH388 SAAG24DH388 503759.963 561230.614 1003.07 189.48 94 -78

DH390 SAAG24DH390 503760.128 561229.924 1003.08 197.14 111 -62

DH508 SAAG25DH508 503593.713 561039.824 1033.40 110.33 153 -63

DH509 SAAG25DH509 503593.713 561039.824 1033.40 115.85 153 -86

DH511 SAAG25DH511 503310.947 560819.904 1053.51 160.87 137 -45

DH514 SAAG25DH514 503311.004 560821.696 1053.53 129.84 89 -47

DH517 SAAG25DH517 503311.481 560821.686 1053.48 160.62 89 -73

DH520 SAAG25DH520 503237.175 560908.789 1050.13 176.47 141 -45

DH522 SAAG25DH522 503237.146 560908.914 1050.12 200.22 141 -63

DH524 SAGU25DH524 503237.069 560909.078 1050.05 235.48 141 -73

DH528 SAAG25DH528 503236.914 560909.205 1050.02 280.11 141 -83

DH530 SAAG25DH530 503567.040 561156.890 1030.23 170.07 144 -51

DH532 SAAG25DH532 503568.197 561155.748 1029.60 200.59 144 -72

DH533 SAAG25DH533 503236.130 560910.340 1050.36 200.25 110 -55

DH535 SAAG25DH535 503567.040 561156.890 1030.23 200.55 114 -61

Tabelle 3. Bohrstandort- und Messdaten der in dieser Meldung erfassten und auf die hierin Bezug genommenen Bohrlöcher und Erkundungsgräben. Alle Koordinaten entsprechen dem UTM-System, Zone 18N und Ausrichtung WGS84.

Qualifizierter Sachverständiger

Die Fachinformationen in dieser Pressmeldung wurden von Herrn Guillermo Hernandez, CPG-AIPG, Vice-President Exploration bei Outcrop Silver, geprüft und genehmigt. Herr Hernandez ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 für das Unternehmen.

1 Silberäquivalent

Die für die Äquivalenzberechnungen verwendeten Metallpreise betrugen 2.760 US$/oz für Gold und 32 US$/oz für Silber. Die metallurgische Ausbeute beträgt auf Grundlage der metallurgischen Untersuchungen von Outcrop Silver 98,5 % für Gold und 96,3 % für Silber (siehe Pressemeldung vom 25. Juni 2024). Die Äquivalenzformel lautet wie folgt:

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81974/OCG_112625_DEPRcom.004.png

QA/QC

Outcrop Silver wendete seine Standardprotokolle für Probenahmen und Untersuchungen bei Explorationsaktivitäten an. Der Bohrkerndurchmesser ist eine Mischung aus HTW und NTW, abhängig von der Bohrlochtiefe. Die Diamantkernbohrkästen wurden fotografiert, die Bohrkerne wurden gesägt, beprobt und gekennzeichnet. Die Proben wurden in Beutel gefüllt, gekennzeichnet und für den Transport per Lkw von Santa Anas Kernprotokollierungseinrichtungen in Falan (Kolumbien) zur zertifizierten Probenaufbereitungsanlage von Actlabs in Medellín (Kolumbien) verpackt. ActLabs ist ein akkreditiertes Labor, das unabhängig vom Unternehmen ist. Der HQ-NTW-Kern wird in zwei Hälften gesägt. Eine Hälfte wird zur Analyse versandt. Die an Actlabs gelieferten Proben wurden in Medellin mittels Atomabsorptionsverfahren auf Au, Ag, Pb und Zn mit den Methoden 1A2Au, 1A3Au, Multi-Elemente AR (Ag Cu Pb Zn) und Code 8 analysiert. Anschließend werden die Proben an Actlabs Canada in Ancaster (Ontario) zur ICP-Multielementanalyse unter dem Code 1E3 geschickt. In Übereinstimmung mit den bewährten QA/QC-Verfahren werden Blindproben, Duplikate und zertifizierte Referenzmaterialien mit einer Rate von etwa 3 Kontrollproben alle 20 Proben in den Probenstrom eingefügt, um die Laborleistung zu überwachen. Ein Vergleich der Kontrollproben und ihrer Standardabweichungen zeigt eine akzeptable Genauigkeit der Analyse und keine nachweisbare Kontamination. Es wurden keine wesentlichen QA/QC-Probleme in Bezug auf die Probenahme, die Sicherheit und die Analyse festgestellt. Bei Überschreitungen der Grenzwerte werden die Proben mittels einer Standard-Brandprobe auf Gold und Silber analysiert, wobei eine 30-Gramm-Probe mit anschließendem gravimetrischem Verfahren analysiert wird. Die Multi-Element-Geochemie wurde mittels ICP-MS bestimmt, wobei ein Aufschluss in Königswasser oder in vier Säuren verwendet wurde. Die Abfälle aus der Zerkleinerung, die Gesteinspulver und der verbleibende Kern werden in einer gesicherten Einrichtung in Santa Ana für zukünftige Untersuchungen aufbewahrt.

Über Santa Ana

Das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Santa Ana erstreckt sich über 28.000 Hektar innerhalb des Distrikts Mariquita, der sowohl durch Titel und Anträge als der größte und hochgradigste primäre Silberdistrikt in Kolumbien anerkannt ist und dessen Bergbauaufzeichnungen bis ins Jahr 1585 zurückreichen.

Die erste Ressourcenschätzung von Santa Ana, die in dem von AMC Mining Consultants erstellten technischen Bericht gemäß NI 43-101 mit dem Titel Santa Ana Property Mineral Resource Estimate (Mineralressourcenschätzung für das Konzessionsgebiet Santa Ana) vom 8. Juni 2023 detailliert beschrieben wird, weist eine geschätzte angedeutete Ressource im Umfang von 1.226.000 Tonnen, was bei einem Gehalt von 614 Gramm pro Tonne 24,2 Millionen Unzen Silberäquivalent1 entspricht, und eine vermutete Ressource im Umfang von 966.000 Tonnen, was bei einem Gehalt von 435 Gramm pro Tonne 13,5 Millionen Unzen Silberäquivalent1 entspricht, aus. Die identifizierten Ressourcen erstrecken sich über sieben große Gangsysteme, die mehrere parallele Gänge und mineralisierte Erzfälle umfassen: Santa Ana (San Antonio, Roberto Tovar, San Juan); La Porfia (La Ivana); El Dorado (El Dorado, La Abeja); Paraiso (Megapozo); Las Maras; Los Naranjos und La Isabela.

Die Bohrkampagne zielt darauf ab, die bekannte Mineralisierung zu erweitern und neue Gebiete mit hohem Potenzial entlang des genehmigten Abschnitts des umfangreichen, 30 Kilometer langen mineralisierten Trends des Projekts zu erproben. Die aktuelle Explorationsstrategie soll einen klaren Weg für eine wesentliche Erweiterung der Mineralressource schaffen. Diese Bemühungen unterstreichen die Skalierbarkeit von Santa Ana und sein Potenzial für ein beträchtliches Ressourcenwachstum, wodurch das Projekt in die Lage versetzt wird, sich zu einer hochgradigen, wirtschaftlich rentablen und umweltfreundlichen Silbermine zu entwickeln.

Über Outcrop Silver

Outcrop Silver ist ein führendes Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines hochgradigen Vorzeigeprojekts Santa Ana in Kolumbien konzentriert. Es verfügt über ein diszipliniertes und erfahrenes Team von Fachleuten mit jahrzehntelanger Erfahrung in dieser Region. Outcrop Silver ist bestrebt, die aktuellen Mineralressourcen durch strategische Explorationsinitiativen zu erweitern.

Im Mittelpunkt unserer Tätigkeit steht die Verpflichtung zu verantwortungsvollen Bergbaupraktiken und zum Engagement in den Gemeinden, was unseren Ansatz der nachhaltigen Erschließung unterstreicht. Dank unserer Expertise in der Bewältigung komplexer geologischer und marktbezogener Bedingungen sind wir in der Lage, konsistent Chancen zur Steigerung des Shareholder-Values zu identifizieren und zu nutzen. Mit einem tiefen Verständnis der kolumbianischen Bergbaulandschaft und einer nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Exploration ist Outcrop Silver gut positioniert, um das Projekt Santa Ana zu einem bedeutenden Silberproduzenten auszubauen, der einen positiven Beitrag zur lokalen Wirtschaft leistet und neue Maßstäbe in der Bergbauindustrie setzt.

