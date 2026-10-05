Osisko Gold stößt bei den unterirdischen Infill-Bohrungen in der Lowhee-Zone im Cariboo-Goldprojekt auf 7,28 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 16,15 m (105 m vertikale Tiefe), darunter 173,66 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 0,60 m, sowie auf 7,13 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 11,60 m (61 m vertikale Tiefe)

HIGHLIGHTS

· 3.933 m neue Infill-Bohrungen in 36 Bohrlöchern auf der 1.290-m-Sohle der Lowhee-Zone. Zu den wichtigsten Abschnitten zählen:

· 7,28 g/t Au auf 16,15 m (~105 m vertikale Tiefe), einschließlich 173,66 g/t Au auf 0,60 m, 6,80 g/t Au auf 0,50 m, 5,39 g/t Au auf 0,50 m und 3,58 g/t Au auf 0,50 m

· 7,13 g/t Au auf 11,60 m (~61 m vertikale Tiefe), einschließlich 62,06 g/t Au auf 0,50 m, 31,88 g/t Au auf 0,80 m, 18,85 g/t Au auf 0,50 m, 7,13 g/t Au auf 0,85 m, 6,47 g/t Au auf 0,90 m und 2,23 g/t Au auf 0,85 m

Toronto, Ontario, 5. Oktober 2026 / IRW-Press / Osisko Gold Group Inc. (NYSE: OGG, TSXV: OGG) (Osisko Gold oder das Unternehmen) – www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-gold-group-inc/ – freut sich, neue Ergebnisse aus seinem laufenden Definitions- und Infill-Bohrprogramm mit Zielabständen von 10-15 Metern (m) bekannt zu geben. Das Programm umfasst insgesamt 3.933 m in 36 Bohrlöchern, die von der 1.290-m-Sohle in der Lowhee-Zone des genehmigten, zu 100 % unternehmenseigenen Vorzeigeprojekts Cariboo Gold (das Projekt) gebohrt wurden, das sich derzeit im zentralen British Columbia, Kanada.

Chris Lodder, Präsident, erklärte: Die laufenden Untertage-Ergänzungsbohrungen stärken weiterhin unser Vertrauen in die Lowhee-Zone der Cariboo-Goldlagerstätte. Abschnitte außerhalb der modellierten Reservenstollen deuten zudem auf ein Potenzial für die Umwandlung in Ressourcen und eine nach oben gerichtete Mineralisierung hin, was das Potenzial des Cariboo-Goldprojekts untermauert, während die Untertage-Erschließung in neue Zonen voranschreitet.

Unternehmensnachrichten

· Im Zusammenhang mit dem laufenden Bau des Cariboo-Goldprojekts hat das Unternehmen über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Barkerville Gold Mines Ltd. den Auftrag für die fortlaufende Untertage-Erschließung und die damit verbundenen Arbeiten mit Wirkung zum 5. Oktober 2026 an den bisherigen Auftragnehmer JDS Energy & Mining Inc. (JDS) vergeben.

· Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es bestimmten neu eingestellten Führungskräften und Mitarbeitern insgesamt (i) 72.700 Aktienoptionen des Unternehmens (die Optionen) und (ii) 553.700 Restricted Share Units des Unternehmens (RSUs) an bestimmte neu eingestellte Führungskräfte und nicht-leitende Mitarbeiter (zusammenfassend die Anreizprämien) gemäß dem umfassenden Aktienanreizplan des Unternehmens (Omnibus-Plan) gewährt hat. Die Anreizprämien sollen die Interessen der Empfänger mit denen der Aktionäre in Einklang bringen und die Umsetzung der langfristigen Wachstumsstrategie des Unternehmens unterstützen. Die Optionen sind zu einem Preis von 4,00 C$ pro Stammaktie des Unternehmens (basierend auf dem Schlusskurs an der TSX Venture Exchange vom 2. Oktober 2026) ausübbar und verfallen am 5. Oktober 2031. Die Optionen werden in drei gleichen Tranchen über die nächsten drei Jahre unverfallbar. Die RSUs werden am 5. Oktober 2029 in einer einzigen Tranche unverfallbar und unterliegen zeitlichen sowie leistungsbezogenen Bedingungen.

HIGHLIGHTS DER BOHRUNGSERGEBNISSE

Diese Pressemitteilung enthält Untersuchungsergebnisse von sechsunddreißig (36) Diamantbohrlöchern (DD), die in vier Bohrfeldern mit einer Gesamtlänge von 3.933 m nordwestlich der Bohrstation L1290-ORE-000 in Tiefen zwischen 81,20 und 150,50 m durchgeführt wurden (siehe Tabelle 1 und Abbildungen 5-9). Alle Bohrlöcher wurden mit HQ-Bohrkronen (Durchmesser 63,5 Millimeter) angebohrt. Die geschätzten tatsächlichen Mächtigkeiten der Abschnitte sind in Tabelle 1 aufgeführt. Zu den ausgewählten Highlights der Photon-Analyseergebnisse gehören:

· 7,28 Gramm pro Tonne (g/t) Gold (Au) auf 16,15 m in ~105 m vertikaler Tiefe in BMU-26-121, darunter:

– 173,66 g/t Au auf 0,60 m sowie

– 6,80 g/t Au auf 0,50 m sowie

– 5,39 g/t Au auf 0,50 m, sowie

– 3,58 g/t Au auf 0,50 m

· 7,13 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 11,60 m in einer vertikalen Tiefe von ca. 61 m im Bohrloch BMU-26-075 (Abbildung 1), darunter:

– 62,06 g/t Au auf 0,50 m, sowie

– 31,88 g/t Au auf 0,80 m sowie

– 18,85 g/t Au auf 0,50 m sowie

– 7,13 g/t Au auf 0,85 m, und

– 6,47 g/t Au auf 0,90 m sowie

– 2,23 g/t Au auf 0,85 m

· 9,40 g/t Au auf 8,50 m in einer vertikalen Tiefe von ca. 72 m in Bohrloch BMU-26-076, darunter:

– 78,39 g/t Au auf 0,65 m sowie

– 41,31 g/t Au auf 0,55 m sowie

– 3,77 g/t Au auf 0,55 m sowie

– 3,06 g/t Au auf 0,50 m

· 29,30 g/t Au auf 2,10 m in ~62 m vertikaler Tiefe in Bohrloch BMU-26-096 (Abbildung 2), darunter:

– 111,38 g/t Au auf 0,55 m

· 10,26 g/t Au auf 5,75 m in ~56 m vertikaler Tiefe in Bohrloch BMU-26-076, darunter:

– 60,62 g/t Au auf 0,80 m sowie

– 7,84 g/t Au auf 0,50 m sowie

– 5,28 g/t Au auf 0,50 m, sowie

– 4,82 g/t Au auf 0,50 m

· 4,04 g/t Au auf 14,35 m in ~78 m vertikaler Tiefe in Bohrloch BMU-26-098, darunter:

– 29,57 g/t Au auf 1,00 m, sowie

– 20,35 g/t Au auf 1,00 m, und

– 7,06 g/t Au auf 0,50 m

· 9,98 g/t Au auf 5,70 m in ~91 m vertikaler Tiefe in Bohrung BMU-26-118, einschließlich:

– 72,45 g/t Au auf 0,60 m, sowie

– 8,75 g/t Au auf 0,75 m, und

– 6,38 g/t Au auf 0,50 m sowie

– 3,16 g/t Au auf 0,50 m

· 11,17 g/t Au auf 3,05 m in ~65 m vertikaler Tiefe in Bohrloch BMU-26-119, darunter:

– 50,82 g/t Au auf 0,50 m, und

– 14,38 g/t Au auf 0,50 m

· 2,71 g/t Au auf 9,95 m in ~63 m vertikaler Tiefe in Bohrloch BMU-26-097, darunter:

– 19,51 g/t Au auf 0,95 m sowie

– 6,95 g/t Au auf 0,50 m sowie

– 4,87 g/t Au auf 0,50 m

· 4,10 g/t Au auf 6,50 m in ~40 m vertikaler Tiefe in Bohrloch BMU-26-047, einschließlich:

– 17,25 g/t Au auf 0,50 m sowie

– 14,98 g/t Au auf 0,50 m, und

– 9,18 g/t Au auf 0,50 m, und

– 6,33 g/t Au auf 0,50 m, sowie

– 2,51 g/t Au auf 0,50 m

Die vollständigen Analyseergebnisse, einschließlich der Schätzungen der tatsächlichen Mächtigkeit, sind in Tabelle 1 dargestellt. Die vertikalen Tiefen werden von der modellierten topografischen Oberfläche bis zum Mittelpunkt des Abschnitts gemessen. Die Bohrlochstandorte und -ausrichtungen sind in Tabelle 2 aufgeführt. Nicht entnommene Abschnitte wurden mit einem Gehalt von Null bewertet. Bei hochgradigen Analysen wurden keine oberen Grenzwerte angewendet.

Die nach dem Cutoff-Verfahren zusammengefassten Analyseergebnisse aus den laufenden Verfüllbohrungen auf der Sohle 1290, die in der Draufsicht in Abbildung 5 und im Querschnitt in den Abbildungen 6-9 dargestellt sind, zeigen eine gewisse räumliche Korrelation mit den modellierten Reservenstollen; Abschnitte außerhalb dieser Bereiche deuten auf ein Potenzial für die Umwandlung in Ressourcen und eine nach oben gerichtete Mineralisierung hin.

ABBILDUNG 1: 7,13 g/t Au auf 11,60 m in ~61 m vertikaler Tiefe in BMU-26-075

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ABBILDUNG 2: Sichtbares Gold mit Pyrit unter der Lupe in einem zusammengesetzten Abschnitt mit 29,30 g/t Au auf 2,1 m in ~62 m vertikaler Tiefe in Bohrung BMU-26-096

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ABBILDUNG 3: Lagerstättenkarte des Cariboo-Goldprojekts mit der Lage der Lowhee-Zone und dem Untertagezugang Cow Portal.

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ABBILDUNG 4: Lage und Überblick über die laufenden Diamantbohrungen zur Definition und Verdichtung der Lowhee-Zone im Untertagebau.

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ABBILDUNG 5: Ausgewählte Höhepunkte der Untertagebohrungen in der Lowhee-Zone (Draufsicht).

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ABBILDUNG 6: Ausgewählte Höhepunkte der Untertage-Bohrprobenanalysen L1290-ORE-F09 (aus dieser Pressemitteilung) zusammen mit zuvor veröffentlichten Ergebnissen der Oberflächen- und Untertage-Diamantbohrungen im Querschnitt nach Fächern. Neue Ergebnisse aus benachbarten Fächern innerhalb des Ausschnitts (20 m in Richtung 029°) wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit weggelassen.

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ABBILDUNG 7: L1290-ORE-F10 – Ausgewählte Höhepunkte der Untertagebohrungsanalysen (aus dieser Pressemitteilung) zusammen mit zuvor veröffentlichten Ergebnissen der Oberflächen- und Untertage-Diamantbohrungen im Querschnitt nach Fächern. Neue Ergebnisse aus benachbarten Fächern innerhalb des Ausschnitts (20 m in Richtung 039°) wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit weggelassen.

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ABBILDUNG 8: Ausgewählte Höhepunkte der Untertage-Bohrprobenanalyse L1290-ORE-F11 (aus dieser Veröffentlichung) zusammen mit zuvor veröffentlichten Ergebnissen der Diamantbohrungen an der Oberfläche und im Untertagebau im Querschnitt nach Fächern. Neue Ergebnisse aus benachbarten Fächern innerhalb des Ausschnitts (20 m in Richtung 046°) wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit weggelassen.

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ABBILDUNG 9: Ausgewählte Höhepunkte der Untertage-Bohrprobenanalysen L1290-ORE-F12 (aus dieser Veröffentlichung) zusammen mit zuvor veröffentlichten Ergebnissen der Diamantbohrungen an der Oberfläche und im Untertagebau im Querschnitt nach Fächern. Neue Ergebnisse aus benachbarten Fächern innerhalb des Ausschnitts (20 m in Richtung 050°) wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit weggelassen.

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Tabelle 1: Längengewichtete Analyse-Komposite und Einzelproben >= 1,8 g/t für die Untertage-Diamantbohrungen in der Lowhee-Zone.

Bohrloch-ID Von (m) Bis (m) Länge (m) Au g/t Geschätzte Ungefähre vertikale

tatsächliche Tiefe

Mächtigkeit (m)

(m)

BMU-26-047 50,10 51,10 1,00 2,32 0,82 76

Einschließlich 50,10 50,60 0,50 4,38

83,00 83,50 0,50 2,34 0,41 49

89,65 96,15 6,50 4,10 4,09 40

Einschließlich 90,15 90,65 0,50 17,25

und 92,15 92,65 0,50 2,51

und 92,65 93,15 0,50 14,98

und 94,15 94,65 0,50 6,33

und 94,65 95,15 0,50 9,18

99,30 100,30 1,00 2,67 0,64 34

Einschließlich 99,30 99,80 0,50 4,05

BMU-26-050 85,30 91,80 6,50 1,92 5,37 45

Einschließlich 87,30 87,80 0,50 1,99

und 87,80 88,40 0,60 4,43

und 88,90 89,50 0,60 3,74

und 89,50 90,20 0,70 8,06

101,65 103,65 2,00 2,96 1,64 33

Einschließlich 102,15 102,65 0,50 9,84

BMU-26-053 48,00 48,50 0,50 2,24 0,38 82

123,00 123,50 0,50 17,80 0,43 21

BMU-26-056 11,10 11,60 0,50 1,87 0,48 113

46,90 48,40 1,50 3,52 1,45 85

Einschließlich 47,40 47,90 0,50 10,26

78,80 79,30 0,50 1,92 0,33 61

BMU-26-059 11,00 11,50 0,50 2,53 0,45 114

35,90 36,40 0,50 2,11 0,49 97

43,50 44,00 0,50 3,42 0,46 91

87,00 89,50 2,50 2,21 2,48 61

Einschließlich 87,00 87,50 0,50 2,66

und 88,50 89,00 0,50 7,90

93,60 94,10 0,50 2,07 0,50 58

BMU-26-062 11,00 11,50 0,50 3,41 0,49 115

42,50 44,00 1,50 2,06 1,31 96

Einschließlich 43,00 43,50 0,50 5,68

60,20 61,70 1,50 2,97 1,48 86

Einschließlich 61,20 61,70 0,50 7,79

78,50 80,50 2,00 1,98 1,34 76

Einschließlich 80,00 80,50 0,50 7,02

84,80 86,30 1,50 6,27 1,15 73

Einschließlich 85,30 85,80 0,50 18,52

BMU-26-065 12,00 12,50 0,50 3,57 0,43 116

42,00 42,50 0,50 6,51 0,50 100

60,50 61,00 0,50 3,24 0,41 92

63,60 64,10 0,50 7,64 0,49 91

67,60 68,10 0,50 5,01 0,48 89

BMU-26-067 13,40 14,90 1,50 1,98 1,30 117

Einschließlich 13,40 13,90 0,50 2,99

und 13,90 14,40 0,50 2,73

41,40 43,00 1,60 5,23 1,59 109

Einschließlich 41,40 41,90 0,50 16,43

59,40 59,90 0,50 2,99 0,50 104

63,40 63,90 0,50 1,95 0,50 103

73,80 74,30 0,50 6,95 0,49 101

BMU-26-069 0,00 1,00 1,00 2,12 0,97 122

14,50 15,00 0,50 13,87 0,46 119

39,10 39,60 0,50 21,45 0,49 116

45,00 49,50 4,50 2,10 4,04 115

Einschließlich 45,00 45,50 0,50 13,23

und 48,50 49,00 0,50 4,15

82,20 87,00 4,80 2,66 4,51 115

Einschließlich 82,20 82,70 0,50 15,58

und 84,45 84,95 0,50 2,13

und 86,00 87,00 1,00 3,81

BMU-26-070 35,10 35,60 0,50 2,31 0,43 124

48,40 48,90 0,50 6,76 0,37 126

59,00 59,50 0,50 4,03 0,32 127

73,40 74,00 0,60 6,88 0,49 130

88,40 90,25 1,85 1,94 1,06 134

Einschließlich 89,20 89,75 0,55 3,87

BMU-26-072 39,10 40,60 1,50 5,43 1,45 87

Einschließlich 39,60 40,10 0,50 15,77

69,50 70,50 1,00 3,09 0,64 63

Einschließlich 69,50 70,00 0,50 6,05

BMU-26-073 37,90 39,50 1,60 9,89 1,31 90

Einschließlich 37,90 38,40 0,50 24,86

und 38,40 39,00 0,60 5,54

50,65 51,30 0,65 3,16 0,56 80

BMU-26-074 36,05 37,05 1,00 2,24 0,95 93

Einschließlich 36,55 37,05 0,50 3,92

48,20 49,20 1,00 4,23 0,95 84

Einschließlich 48,20 48,70 0,50 8,30

84,20 85,20 1,00 10,13 0,87 57

Einschließlich 84,20 84,70 0,50 19,94

99,05 102,40 3,35 2,98 3,15 45

Einschließlich 101,60 102,40 0,80 11,02

BMU-26-075 10,80 11,30 0,50 2,85 0,47 114

74,80 76,90 2,10 1,97 1,67 68

Einschließlich 75,40 75,90 0,50 2,10

und 75,90 76,90 1,00 2,99

79,40 91,00 11,60 7,13 11,30 61

Einschließlich 79,90 80,40 0,50 18,85

und 81,70 82,50 0,80 31,88

und 83,00 83,50 0,50 62,06

und 86,55 87,40 0,85 2,23

und 87,40 88,25 0,85 7,13

und 90,10 91,00 0,90 6,47

97,00 98,00 1,00 2,18 0,91 53

Einschließlich 97,00 97,50 0,50 4,21

BMU-26-076 72,50 81,00 8,50 9,40 7,94 72

Einschließlich 73,75 74,25 0,50 3,06

und 75,10 75,65 0,55 41,31

und 75,65 76,20 0,55 3,77

und 76,20 76,85 0,65 78,39

91,00 94,00 3,00 2,14 2,72 61

Einschließlich 93,00 93,50 0,50 11,15

97,60 103,35 5,75 10,26 5,21 56

Einschließlich 99,50 100,00 0,50 4,82

und 100,50 101,30 0,80 60,62

und 101,30 101,80 0,50 5,28

und 102,85 103,35 0,50 7,84

110,40 111,90 1,50 2,75 1,43 48

Einschließlich 110,40 110,90 0,50 2,42

und 110,90 111,40 0,50 5,60

113,30 114,30 1,00 8,23 1,00 46

Einschließlich 113,30 113,80 0,50 15,88

BMU-26-077 7,50 8,00 0,50 2,59 0,49 118

78,10 79,15 1,05 3,56 1,05 79

Einschließlich 78,10 78,60 0,50 3,84

und 78,60 79,15 0,55 3,32

81,75 82,25 0,50 1,92 0,49 77

BMU-26-078 42,00 42,50 0,50 2,25 0,50 102

68,50 69,50 1,00 1,97 0,97 91

Einschließlich 68,50 69,00 0,50 3,22

86,00 89,00 3,00 3,49 2,12 84

Einschließlich 86,00 86,50 0,50 17,99

BMU-26-079 12,70 13,70 1,00 13,56 0,71 118

Einschließlich 13,20 13,70 0,50 26,97

43,90 45,40 1,50 3,90 1,43 109

Einschließlich 44,90 45,40 0,50 11,51

63,00 63,50 0,50 6,36 0,50 105

69,60 71,10 1,50 2,53 1,48 103

Einschließlich 69,60 70,10 0,50 7,08

73,10 73,60 0,50 3,49 0,47 103

79,00 81,10 2,10 5,88 2,07 101

Einschließlich 80,60 81,10 0,50 24,35

BMU-26-080 14,80 15,30 0,50 18,58 0,45 120

49,40 49,90 0,50 3,38 0,43 117

71,50 72,00 0,50 2,60 0,48 117

82,40 85,20 2,80 1,80 2,42 118

Einschließlich 82,90 83,80 0,90 4,40

BMU-26-081 15,80 17,10 1,30 6,20 1,06 124

Einschließlich 16,60 17,10 0,50 15,63

44,35 44,85 0,50 3,00 0,43 127

46,50 47,00 0,50 3,01 0,43 127

53,65 54,70 1,05 3,70 0,80 128

Einschließlich 54,20 54,70 0,50 7,53

58,60 59,10 0,50 1,81 0,38 129

77,50 79,00 1,50 5,23 1,15 133

Einschließlich 77,50 78,00 0,50 15,19

80,35 80,85 0,50 3,76 0,43 134

BMU-26-093 6,00 7,00 1,00 1,87 0,87 116

68,00 71,05 3,05 3,07 2,64 67

Einschließlich 68,90 69,40 0,50 2,01

und 69,40 69,95 0,55 8,82

und 69,95 70,55 0,60 3,27

BMU-26-094 36,00 39,05 3,05 5,23 2,74 93

Einschließlich 38,05 38,55 0,50 29,40

41,50 42,55 1,05 2,84 0,91 89

Einschließlich 42,00 42,55 0,55 5,00

57,00 57,50 0,50 1,94 0,35 78

61,00 65,70 4,70 3,84 3,23 74

Einschließlich 62,55 63,20 0,65 18,46

und 63,70 64,20 0,50 7,34

und 64,70 65,20 0,50 2,51

BMU-26-095 35,90 39,40 3,50 4,54 3,29 95

Einschließlich 37,40 37,90 0,50 29,01

65,90 66,40 0,50 3,04 0,47 75

BMU-26-096 68,30 70,80 2,50 3,39 2,17 77

Einschließlich 68,30 68,80 0,50 2,50

und 68,80 69,30 0,50 13,72

91,40 93,50 2,10 29,30 1,79 62

Einschließlich 91,90 92,45 0,55 111,38

119,40 119,90 0,50 1,97 0,23 42

BMU-26-097 35,75 36,25 0,50 2,00 0,49 101

67,25 77,10 9,85 1,95 9,44 81

Einschließlich 67,75 68,55 0,80 3,63

und 70,80 71,70 0,90 7,62

und 72,80 73,50 0,70 2,44

und 74,00 74,50 0,50 3,28

und 74,50 75,00 0,50 8,49

88,30 89,80 1,50 2,42 1,30 71

Einschließlich 88,80 89,30 0,50 6,94

97,00 106,95 9,95 2,71 8,76 63

Einschließlich 97,00 97,50 0,50 6,95

und 98,85 99,80 0,95 19,51

und 106,45 106,95 0,50 4,87

111,50 114,00 2,50 1,81 2,41 57

Einschließlich 113,00 113,50 0,50 8,56

130,80 137,00 6,20 2,32 5,99 47

Einschließlich 133,25 133,75 0,50 14,79

und 134,80 135,50 0,70 2,10

und 135,50 136,25 0,75 3,77

BMU-26-098 65,75 67,50 1,75 2,44 1,74 89

Einschließlich 65,75 66,25 0,50 7,65

81,00 95,35 14,35 4,04 11,51 78

Einschließlich 89,50 90,50 1,00 29,57

und 92,00 92,50 0,50 7,06

und 92,50 93,50 1,00 20,35

107,40 119,50 12,10 2,07 10,48 65

Einschließlich 107,40 108,00 0,60 3,44

und 110,50 111,15 0,65 5,14

und 111,65 112,15 0,50 8,08

und 112,90 113,40 0,50 4,50

und 113,40 113,90 0,50 13,82

und 114,40 115,40 1,00 2,26

und 115,40 116,00 0,60 1,98

BMU-26-099 83,50 85,50 2,00 2,12 1,47 89

Einschließlich 85,00 85,50 0,50 7,35

92,20 92,85 0,65 1,92 0,59 86

94,35 97,00 2,65 1,83 2,25 85

Einschließlich 94,85 95,85 1,00 2,33

BMU-26-100 11,20 12,20 1,00 10,38 0,97 120

Einschließlich 11,70 12,20 0,50 19,78

44,90 47,00 2,10 2,04 2,07 112

Einschließlich 44,90 45,50 0,60 5,87

66,00 69,00 3,00 2,85 2,90 109

Einschließlich 68,50 69,00 0,50 16,13

76,40 77,25 0,85 2,48 0,84 108

90,00 91,50 1,50 2,83 1,06 106

Einschließlich 91,00 91,50 0,50 8,26

104,65 106,50 1,85 1,87 1,82 104

Einschließlich 104,65 105,15 0,50 5,19

BMU-26-101 14,05 16,70 2,65 2,07 2,29 122

Einschließlich 14,70 15,20 0,50 7,87

und 15,20 15,70 0,50 2,47

48,10 51,90 3,80 4,85 3,20 120

Einschließlich 51,40 51,90 0,50 34,71

66,00 68,50 2,50 2,19 2,25 121

Einschließlich 68,00 68,50 0,50 10,61

73,50 74,50 1,00 2,99 0,87 121

Einschließlich 73,50 74,00 0,50 5,89

90,10 91,10 1,00 4,60 0,71 122

Einschließlich 90,10 90,60 0,50 8,92

106,00 111,00 5,00 2,24 4,05 124

Einschließlich 106,00 106,55 0,55 1,88

und 108,00 108,50 0,50 7,79

und 109,00 109,50 0,50 11,12

BMU-26-102 2,70 3,30 0,60 2,95 0,41 124

8,30 8,80 0,50 1,85 0,35 124

9,40 10,60 1,20 1,90 0,69 124

Einschließlich 9,40 10,10 0,70 2,15

17,00 17,50 0,50 10,93 0,41 124

37,10 38,10 1,00 8,37 0,77 127

Einschließlich 37,10 37,60 0,50 16,46

58,30 58,80 0,50 3,21 0,35 131

BMU-26-116 16,20 16,80 0,60 2,36 0,42 124

49,50 50,05 0,55 3,03 0,39 127

53,15 53,65 0,50 2,41 0,45 128

68,15 69,15 1,00 8,65 0,94 130

Einschließlich 68,65 69,15 0,50 16,99

72,50 73,00 0,50 2,32 0,43 131

87,60 88,10 0,50 2,01 0,43 133

89,70 90,30 0,60 4,63 0,52 134

110,80 113,50 2,70 3,86 2,54 139

Einschließlich 111,30 111,80 0,50 18,27

und 111,80 112,40 0,60 1,81

115,55 116,05 0,50 3,61 0,47 140

119,00 119,50 0,50 2,01 0,47 140

BMU-26-117 11,50 13,30 1,80 2,35 1,63 121

Einschließlich 12,30 12,80 0,50 7,95

47,40 47,90 0,50 2,69 0,43 118

93,40 93,90 0,50 2,40 0,43 118

104,90 106,40 1,50 4,35 1,15 119

Einschließlich 105,40 105,90 0,50 12,04

116,50 117,00 0,50 2,43 0,35 120

BMU-26-118 10,90 11,90 1,00 8,87 0,94 119

Einschließlich 10,90 11,40 0,50 17,52

77,50 78,50 1,00 2,99 1,00 99

Einschließlich 77,50 78,00 0,50 5,89

98,40 99,40 1,00 2,40 0,94 94

Einschließlich 98,40 98,90 0,50 2,46

und 98,90 99,40 0,50 2,33

110,90 116,60 5,70 9,98 5,36 91

Einschließlich 111,45 111,95 0,50 6,38

und 111,95 112,55 0,60 72,45

und 112,55 113,30 0,75 8,75

und 113,30 113,80 0,50 3,16

BMU-26-119 34,50 35,00 0,50 4,24 0,47 104

44,50 46,00 1,50 5,55 1,48 99

Einschließlich 44,50 45,00 0,50 15,26

64,00 66,00 2,00 2,40 1,81 90

Einschließlich 64,00 64,70 0,70 6,19

88,90 89,40 0,50 27,24 0,47 77

100,90 105,90 5,00 2,07 4,83 69

Einschließlich 100,90 101,40 0,50 2,18

und 101,40 102,00 0,60 1,90

und 102,00 102,50 0,50 8,41

und 102,50 103,00 0,50 1,92

und 104,00 104,50 0,50 3,21

und 105,40 105,90 0,50 1,90

111,20 114,25 3,05 11,17 2,34 65

Einschließlich 111,75 112,25 0,50 50,82

und 113,25 113,75 0,50 14,38

BMU-26-120 24,00 25,00 1,00 1,81 0,91 106

Einschließlich 24,50 25,00 0,50 3,49

33,30 34,70 1,40 6,97 1,21 99

Einschließlich 33,30 34,20 0,90 10,78

52,50 54,50 2,00 3,30 1,73 87

Einschließlich 53,00 53,50 0,50 12,86

BMU-26-121 14,25 30,40 16,15 7,28 13,99 105

Einschließlich 17,90 18,40 0,50 3,58

und 18,40 19,00 0,60 173,66

und 26,60 27,10 0,50 6,80

und 29,90 30,40 0,50 5,39

39,00 40,90 1,90 1,95 1,72 91

Einschließlich 39,90 40,40 0,50 6,63

47,90 51,00 3,10 1,98 1,99 85

Einschließlich 48,90 49,40 0,50 5,50

und 49,40 49,90 0,50 1,84

52,00 53,00 1,00 1,96 0,94 82

Einschließlich 52,50 53,00 0,50 2,79

56,90 58,00 1,10 2,56 0,84 79

Einschließlich 57,40 58,00 0,60 4,56

Tabelle 2: Standorte der unterirdischen DD-Kragen, Bohrlochausrichtungen und maximale Tiefen. Negative Neigungen zeigen nach unten.

Bohrloch-ID Standort des Bergwerks Ostkoordinate Nordkoordinate Höhe (m) Neigung Azimut Tiefe (m)

(UTM Zn 10N) (UTM Zn 10N)

BMU-26-047 L1290-ORE-000 596489 5882890 1292 33 302 123,20

BMU-26-050 L1290-ORE-000 596489 5882890 1292 28 302 126,30

BMU-26-053 L1290-ORE-000 596489 5882890 1291 22 302 132,40

BMU-26-056 L1290-ORE-000 596489 5882890 1291 16 302 112,90

BMU-26-059 L1290-ORE-000 596489 5882890 1291 10 302 103,90

BMU-26-062 L1290-ORE-000 596489 5882890 1290 3 302 96,50

BMU-26-065 L1290-ORE-000 596489 5882890 1290 -4 302 93,30

BMU-26-067 L1290-ORE-000 596489 5882890 1290 -16 302 87,40

BMU-26-069 L1290-ORE-000 596489 5882890 1290 -27 302 87,50

BMU-26-070 L1290-ORE-000 596489 5882890 1289 -38 302 96,20

BMU-26-072 L1290-ORE-000 596489 5882890 1292 33 309 96,20

BMU-26-073 L1290-ORE-000 596489 5882890 1292 28 309 111,30

BMU-26-074 L1290-ORE-000 596489 5882890 1291 22 309 120,40

BMU-26-075 L1290-ORE-000 596489 5882890 1291 16 309 118,90

BMU-26-076 L1290-ORE-000 596489 5882890 1291 10 309 114,30

BMU-26-077 L1290-ORE-000 596489 5882890 1290 3 309 113,10

BMU-26-078 L1290-ORE-000 596489 5882890 1290 -4 309 102,30

BMU-26-079 L1290-ORE-000 596489 5882890 1290 -17 309 93,40

BMU-26-080 L1290-ORE-000 596489 5882890 1289 -27 309 97,30

BMU-26-081 L1290-ORE-000 596489 5882890 1289 -38 309 105,20

BMU-26-093 L1290-ORE-000 596490 5882890 1292 33 316 81,30

BMU-26-094 L1290-ORE-000 596490 5882890 1292 28 316 81,20

BMU-26-095 L1290-ORE-000 596489 5882890 1291 22 316 87,40

BMU-26-096 L1290-ORE-000 596490 5882890 1291 17 316 150,50

BMU-26-097 L1290-ORE-000 596490 5882890 1291 10 317 137,00

BMU-26-098 L1290-ORE-000 596490 5882890 1290 3 316 122,00

BMU-26-099 L1290-ORE-000 596489 5882890 1290 -4 316 116,00

BMU-26-100 L1290-ORE-000 596489 5882891 1290 -16 316 113,00

BMU-26-101 L1290-ORE-000 596489 5882891 1289 -27 316 114,50

BMU-26-102 L1290-ORE-000 596490 5882890 1289 -38 316 111,30

BMU-26-116 L1290-ORE-000 596490 5882891 1289 -33 320 120,50

BMU-26-117 L1290-ORE-000 596490 5882891 1289 -21 320 119,00

BMU-26-118 L1290-ORE-000 596490 5882891 1290 -7 320 126,50

BMU-26-119 L1290-ORE-000 596490 5882891

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