Osisko Gold schließt eine Unterstützungs- und Vorteilsvereinbarung mit dem Bezirk Wells für das Cariboo-Goldprojekt ab

Toronto, Ontario, 22. Juli 2026 / IRW-Press / Osisko Gold Group Inc. (NYSE: OGG, TSXV: OGG) (Osisko Gold oder das Unternehmen) – www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-development-corp/ – gibt bekannt, dass es mit dem Bezirk Wells, British Columbia (der Bezirk), über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft Barkerville Gold Mines Ltd. mit Wirkung zum 21. Juli 2026 abgeschlossen hat, um soziale und wirtschaftliche Initiativen innerhalb des Bezirks im Zusammenhang mit dem zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen und vollständig genehmigten Cariboo-Goldprojekt (das Projekt) zu unterstützen.

Die Vereinbarung bekräftigt das Engagement des Unternehmens, im Zuge des Projektfortschritts ein verantwortungsbewusstes und proaktives Mitglied der Gemeinschaft zu sein. Sie sieht soziale und wirtschaftliche Vorteile für den Bezirk vor, spiegelt das Engagement des Unternehmens wider, auf lokale Interessen und Anliegen einzugehen, und schafft einen Rahmen für die fortlaufende Zusammenarbeit im Zuge des Projektfortschritts.

Diese Vereinbarung spiegelt eine starke und kooperative Partnerschaft zwischen dem Bezirk Wells und Osisko wider. Während das Projekt auf die Bauphase zusteuert, verschafft uns diese Vereinbarung wichtige Ressourcen und Strukturen, um den Bedürfnissen der Gemeinde gerecht zu werden und sicherzustellen, dass die Einwohner von den sich bietenden Chancen profitieren. Wir freuen uns darauf, gemeinsam auf diesem Fundament aufzubauen, sagte Ed Coleman, Bürgermeister des Bezirks Wells.

Der Bezirk und seine Einwohner sind wichtige Partner bei der Weiterentwicklung des Cariboo-Goldprojekts. Durch diese Vereinbarung bekräftigen wir unser Engagement, dafür zu sorgen, dass die positiven Auswirkungen des Projekts vor Ort spürbar und von Bedeutung sind. Die im Rahmen dieser Vereinbarung unterstützten Initiativen sollen der Gemeinde dauerhafte, positive Vorteile bringen, und wir freuen uns darauf, im weiteren Verlauf des Projekts weiterhin eng mit dem Bezirk zusammenzuarbeiten, sagte Greg Perrins, Vizepräsident für nachhaltige Entwicklung bei Osisko Gold.

Während der dreijährigen Laufzeit der Vereinbarung sind freiwillige finanzielle Beiträge des Unternehmens in Höhe von insgesamt bis zu 3,0 Millionen Dollar vorgesehen, vorbehaltlich des alleinigen Ermessens des Unternehmens und der fortgesetzten Teilnahme im Rahmen der Vereinbarung. Die Beiträge im Rahmen der Vereinbarung werden über die dreijährige Laufzeit schrittweise bereitgestellt, um nachhaltige, langfristige Investitionen in die kommunale Infrastruktur und andere vom Bezirk festgelegte vorrangige Initiativen zu unterstützen. Zu den vereinbarten Prioritäten gehören unter anderem:

· Eine gezielte Kapital- und Betriebsunterstützung in Höhe von 500.000 Dollar für die WILDways High School. Diese Mittel sollen den Infrastrukturbedarf der Schule decken und deren weiteren Betrieb sichern, um den Einwohnern von Wells im High-School-Alter die Möglichkeit zu geben, die High School in ihrer lokalen Gemeinde zu besuchen.

· Weitere kommunale Infrastrukturinitiativen.

Das Unternehmen ist sich bewusst, dass das Engagement für die Gemeinde ein fortlaufender Prozess ist, und bekräftigt seine Bereitschaft, im weiteren Verlauf des Projekts eng mit dem Bezirk zusammenzuarbeiten, um die sozialen und wirtschaftlichen Prioritäten der Gemeinde anzugehen.

ÜBER DIE OSISKO GOLD GROUP INC.

Osisko Gold Group Inc. ist ein nordamerikanisches Goldförderunternehmen, das sich auf ehemals produzierende Bergbaugebiete mit Potenzial auf Bezirksebene konzentriert. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Erschließung seines vollständig genehmigten und zu 100 % im Besitz befindlichen Vorzeigeprojekts Cariboo Gold im Zentrum von British Columbia, Kanada, zu einem mittelgroßen Goldproduzenten zu werden. Ergänzt wird die Projektpipeline durch das Tintic-Projekt im historischen Bergbaugebiet East Tintic in Utah (USA) – ein Brownfield-Standort mit erheblichem Explorationspotenzial, umfangreichen historischen Bergbaudaten und Zugang zu etablierter Infrastruktur. Osisko Gold konzentriert sich auf die Erschließung langlebiger Bergbau-Assets in bergbaufreundlichen Rechtsräumen und verfolgt dabei einen disziplinierten Ansatz bei der Kapitalallokation, dem Entwicklungsrisikomanagement und dem Ausbau der Mineralreserven.

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