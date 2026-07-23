Mogotes Metals gibt Update zur Ausübung von Bezugsrechten

21. Juli 2026 – Toronto, Ontario / IRW-Press / Mogotes Metals Inc. (TSXV: MOG, FSE: OY4, OTCQB:MOGMF) (Mogotes oder das Unternehmen) – www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mogotes-metals-inc/ – gibt bekannt, dass im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 14. Juli 2026 im Zusammenhang mit der Ausübung des Bezugsrechts durch CD Capital Fund IV L.P. (CD Capital) auf Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine Stammaktie) zur Erhöhung seiner Beteiligung auf 19,9 % auf teilweise verwässerter Basis und gemäß Vorzugsrechtsvereinbarungen mit verschiedenen Aktionären beabsichtigt das Unternehmen, die Anzahl der Stammaktien, die zu einem Preis von 0,49 $ pro Stammaktie an CD Capital und diese Aktionäre ausgegeben werden sollen, von 31.000.000 Stammaktien auf bis zu 38.558.817 zu erhöhen, was einem Gesamterlös für das Unternehmen von bis zu 18.893.820 $ entspricht.

Die auszugebenden Stammaktien unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum sowie den Weiterverkaufsbestimmungen der geltenden Wertpapiergesetze. Der Abschluss unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen behördlichen und sonstigen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

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Mogotes Metals Inc.

Allen Sabet, Präsident und Chief Executive Officer

Telefon: (647) 846-3313

E-Mail: info@mogotesmetals.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

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