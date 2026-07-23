Osisko Gold gibt die endgültigen Ergebnisse seines Infill-Programms in der Lowhee-Zone auf dem Cariboo-Goldprojekt bekannt

HIGHLIGHTS

– Der Abschluss des Infill-Bohrprogramms in der Lowhee-Zone unterstützt die weitere Verwendung der bestehenden geologischen und bergbaulichen Annahmen und Parameter, vorbehaltlich laufender Arbeiten.

– Eine vorläufige interne Abgleichanalyse zweier lokaler Bereiche zeigte eine den Erwartungen entsprechende Variabilität der Lagerstätte. Im Vergleich zum bestehenden kurzfristigen Modell wies Zone 1 um ca. 30 % höhere Tonnage und 6 % mehr Unzen Gold bei einem um ca. 18 % niedrigeren Goldgehalt auf, während Zone 2 eine um ca. 8 % niedrigere Tonnage und 8 % mehr Unzen Gold bei einem um ca. 16 % höheren Goldgehalt aufwies.

– Die Erfüllung der technischen Vorbedingungen für die verbleibenden, noch nicht in Anspruch genommenen 350 Millionen US-Dollar im Rahmen der vorrangig besicherten Projektkreditfazilität wird für das dritte Quartal 2026 erwartet, vorbehaltlich unter anderem des Abschlusses der laufenden Prüfung und Freigabe durch Appian Capital.

Toronto, Ontario, 23. Juli 2026 / IRW-Press / Osisko Gold Group Inc. (NYSE: OGG, TSXV: OGG) (Osisko Gold oder das Unternehmen – www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-development-corp) freut sich, die endgültigen Ergebnisse und die Abgleichanalyse ihres zuvor abgeschlossenen Infill-Bohrprogramms (das Infill-Programm) in der Lowhee-Zone des genehmigten, zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen Cariboo-Goldprojekts (das Projekt) bekannt zu geben, das sich im Zentrum von British Columbia, Kanada, befindet.

Die Ergebnisse des Infill-Programms haben zu einem besseren Verständnis der räumlichen Steuerungsfaktoren und der lokalen Variabilität der Gangkorridore in der Lowhee-Zone beigetragen und auf der Grundlage eines lokalen kurzfristigen Ressourcenmodells die zugrunde liegenden Modellannahmen weitgehend bestätigt und weiter verfeinert. Nach Abschluss des Infill-Programms schließt Appian Capital Advisory derzeit die Überprüfung der zugrunde liegenden wissenschaftlichen und technischen Daten ab. Vorbehaltlich des Abschlusses und der Freigabe durch Appian Capital sowie der Erfüllung weiterer anwendbarer Bedingungen geht das Unternehmen davon aus, die technischen Vorbedingungen für die verbleibenden, noch nicht in Anspruch genommenen 350 Millionen US-Dollar im Rahmen der vorrangig besicherten Projektkreditfazilität im dritten Quartal 2026 zu erfüllen.

Analyse des Modellabgleichs

Insgesamt wurden in den Jahren 2025 und 2026 Infill-Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 17.072 Metern (185 Diamantkernbohrungen) niedergebracht und in diese Studie einbezogen. In der Lowhee-Zone wurden zwei Gebiete ins Visier genommen, in denen diese Bohrungen niedergebracht wurden: Zone 1, etwa 11.925 Metern Infill-Bohrungen im Abstand von 10 Metern in einem Gebiet auf der Höhenniveau 1260, und Zone 2, bestehend aus den verbleibenden Bohrungenn, die in einem Gebiet auf der Höhenniveau 1290 niedergebracht wurden (siehe Abbildung 1). Zusammen bildeten diese Gebiete die Grundlage für eine vorläufige interne Abgleichanalyse mit dem bestehenden Ressourcenblockmodell (die Abgleichanalyse). Das Programm war als systematische Raster-Infill-Bohrkampagne konzipiert, die sowohl geplante Abbaubereiche als auch Teile der modellierten Gangkorridore außerhalb der aktuellen Abbaubereichsplanungen abzielte. Seine Zielsetzungen waren die Bewertung der lokalen Variabilität der Mineralisierung, die Validierung der Annahmen der Bergbauplanung und die weitere Minimierung deren Risiken sowie die Unterstützung der Optimierung der Gestaltung der Förderstrossen im Zuge des Fortschreitens der Arbeiten an den Untertagezugängen. Zu den wichtigsten Highlights zählen:

– Die Ergebnisse der Infill-Bohrungen zeigten eine allgemeine räumliche Korrelation mit den modellierten Reservestrossen, die mit der erwarteten lokalen Variabilität der Lagerstätte übereinstimmte.

– Auf vorläufiger interner Basis ergab die Abbaubereichsoptimierung innerhalb der beiden mit Infill-Bohrungen untersuchten Bereiche lokal folgenden Vergleich:

o Zone 1: ca. 30 % mehr Tonnage und 6 % mehr Unzen Gold bei einem um ca. 18 % niedrigeren Goldgehalt.

o Zone 2: ca. 8 % weniger Tonnage und 8 % mehr Unzen Gold bei einem um ca. 16 % höheren Goldgehalt.

o Die Ergebnisse der Abgleichanalyse für die Zonen 1 und 2 sind vorläufig und intern und stellen keine aktualisierte Schätzung der Mineralreserven oder Mineralressourcen dar. Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen, bewerteten Bereiche und sollten nicht so interpretiert werden, dass sie repräsentativ für die im technischen Bericht für Cariboo (wie hierin definiert) dargelegte Schätzung der Mineralreserven oder Mineralressourcen sind oder auf diese anwendbar sind.

o Ein gewisses Maß an Variabilität innerhalb der Gangkorridore ist sowohl zu erwarten als auch akzeptabel, wobei nicht davon ausgegangen wird, dass einzelne Abschnitte exakt mit den modellierten Bereichen übereinstimmen. Die in engeren Abständen niedergebrachten Infill-Bohrungen liefern zusätzliche Informationen zur Verfeinerung des lokalen Kurzzeitmodells.

– Die in den Zonen 1 und 2 beobachteten Ergebnisse veranschaulichen die erwartete lokale Variabilität der Lagerstätte, da weitere Informationen aus den lokalisierten Infill-Bohrungen einbezogen werden. Die Verfeinerung des Modells führte dazu, dass in einigen Bereichen mehr Abbaubereiche mit niedrigeren Gehalten identifiziert wurden, während an anderen Stellen die Abbaubereiche stabil blieben und die durchschnittlichen Gehalte stiegen.

– Die Infill-Bohrungen haben zudem geschätzte Ressourcenumwandlungskennzahlen ergeben, die mit den bisher durchgeführten Arbeiten übereinstimmen. Dies spiegelt wider, dass Bereiche ohne zuvor modellierte Strossen das Potenzial für eine stärkere Mineralisierung bergen, sobald in diesen Zonen Bohrungen in engeren Abständen niedergebracht werden.

– Die Ergebnisse haben die fortgesetzte Verwendung der bestehenden Annahmen für zukünftige Infill-Bohrungen bestätigt und stützen diese, vorbehaltlich einer weiteren Überprüfung, sobald mehr Informationen verfügbar sind.

– Die durchschnittliche Kerngewinnungsrate aus den Infill-Bohrungen lag im Jahr 2025 bei etwa 92 % und verbesserte sich im Jahr 2026 auf etwa 94 %. Es wurde beobachtet, dass in mineralisierten Abschnitten eine geringere Kerngewinnung auftritt, was die Ergebnisse beeinträchtigen kann. Es sind weitere Arbeiten geplant, um die Methodik des Kurzzeitmodells zu bewerten, einschließlich der anwendbaren Suchparameter und Annahmen zur Gehaltsbegrenzung, mit dem Ziel, die Robustheit zukünftiger Modellierungen zu verbessern.

ABBILDUNG 1: Untertagegrundriss von Zone 1 und Zone 2 innerhalb der Lowhee-Zone.

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ÜBER DAS CARIBOO-GOLDPROJEKT

Das Cariboo-Goldprojekt ist ein genehmigtes, zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindliches Projekt in der Machbarkeitsphase, das sich im historischen Bergbaurevier Wells-Barkerville im Zentrum von British Columbia, Kanada, befindet. Das Landpaket des Unternehmens erstreckt sich über rund 186.740 Hektar, umfasst 443 Bergbaurechte und deckt ein Gebiet ab, das sich über etwa 77 Kilometer von Nordwesten nach Südosten erstreckt. Ende 2024 erhielt das Projekt die Genehmigungen gemäß dem Mines Act und dem Environmental Management Act (British Columbia), was den erfolgreichen Abschluss des Genehmigungsverfahrens für die wichtigsten Zulassungen markierte und den baureifen Status des Projekts festigte.

Das Cariboo-Goldprojekt beherbergt wahrscheinliche Mineralreserven von 2,071 Millionen Unzen enthaltenem Au (17,815 Mio. t mit einem Gehalt von 3,62 g/t Au); nachgewiesene Mineralressourcen von 8.000 Unzen enthaltenem Au (47.000 t mit einem Gehalt von 5,06 g/t Au); angedeutete Mineralressourcen von 1,604 Millionen Unzen enthaltenem Gold (17,332 Mio. t mit einem Gehalt von 2,88 g/t Au) sowie vermutete Mineralressourcen von 1,864 Millionen Unzen enthaltenem Gold (18,774 Mio. t mit einem Gehalt von 3,09 g/t Au). Die Mineralressourcen werden ohne die Mineralreserven ausgewiesen.

Technische Berichte

Wissenschaftliche und technische Informationen zum Cariboo-Goldprojekt und zur Machbarkeitsstudie 2025 für das Cariboo-Goldprojekt werden unterstützt durch den technischen Bericht mit dem Titel NI 43-101 Technical Report, Machbarkeitsstudie für das Cariboo-Goldprojekt, Bezirk Wells, British Columbia, Kanada vom 11. Juni 2025 (mit Stichtag 25. April 2025) (der technische Bericht Cariboo).

Damit die Leser die Informationen im technischen Bericht Cariboo vollständig verstehen können, sollte der vollständige Text des technischen Berichts Cariboo herangezogen werden, einschließlich aller darin enthaltenen Annahmen, Parameter, Vorbehalte, Einschränkungen und Methoden. Der technische Bericht Cariboo ist als Ganzes zu lesen, und einzelne Abschnitte sollten nicht aus dem Zusammenhang gerissen gelesen oder als Grundlage herangezogen werden. Der technische Bericht Cariboo wurde gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellt und ist in elektronischer Form auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf EDGAR (www.sec.gov) im Emittentenprofil von Osisko Gold sowie auf der Website des Unternehmens unter www.osiskogold.ca verfügbar.

Qualifizierte Personen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Scott Smith, P. Geo., Vice President, Exploration bei Osisko Gold, einer qualifizierten Person im Sinne von NI 43-101, geprüft, verifiziert und genehmigt.

ÜBER OSISKO GOLD GROUP INC.

Osisko Gold Group Inc. ist ein Goldentwicklungsunternehmen auf dem nordamerikanischen Kontinent, das sich auf ehemals produzierende Bergbaureviere mit Potenzial von Bezirksgröße konzentriert. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Entwicklung seines vollständig genehmigten und zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen Vorzeigegoldprojekts Cariboo im Zentrum von British Columbia (Kanada) zu einem mittelgroßen Goldproduzenten zu werden. Ergänzt wird die Projektpipeline durch das Tintic-Projekt im historischen Bergbaurevier East Tintic in Utah (USA), einer Brownfield-Liegenschaft mit erheblichem Explorationspotenzial, umfangreichen historischen Bergbaudaten und Zugang zu etablierter Infrastruktur. Osisko Gold konzentriert sich auf die Entwicklung langlebiger Bergbauprojekte in bergbaufreundlichen Jurisdiktionen und verfolgt dabei einen disziplinierten Ansatz bei der Kapitalallokation, dem Entwicklungsrisikomanagement und dem Ausbau der Mineralbestände.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.osiskogold.ca oder wenden Sie sich an:

Sean Roosen

Chairman und CEO

E-Mail: sroosen@osiskogold.ca

Tel.: +1 (514) 940-0685-Tel.: +1 (437) 423-3644

Philip Rabenok

Vice President, Investor Relations

E-Mail: prabenok@osiskogold.ca

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

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Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen (im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze) und zukunftsgerichtete Aussagen (im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner jeweils gültigen Fassung) (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen). Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind durch Wörter wie könnte, wird, würde, könnte, erwarten, glauben, erwarten, planen, beabsichtigen, potenziell, schätzen, vorschlagen, prognostizieren, Ausblick, vorhersehen, Ziel, Strategie, Varianten dieser Wörter oder deren Verneinungen sowie vergleichbare Begriffe gekennzeichnet, ebenso wie Ausdrücke, die üblicherweise im Futur und im Konditional verwendet werden. Die in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Annahmen, die bei der Ableitung einer Schlussfolgerung oder der Erstellung einer Prognose oder Vorhersage zugrunde gelegt wurden, einschließlich der Annahmen, Einschränkungen, Vorbehalte oder Aussagen in Bezug auf: das Ziel des Unternehmens, ein mittelgroßer Goldproduzent zu werden (sofern überhaupt); die Fähigkeit zur Entwicklung des Cariboo-Goldprojekts und dessen Status als vollständig genehmigt; das Explorationspotenzial und die Höffigkeit (sofern vorhanden) seiner Liegenschaften; die erwartete Erfüllung der technischen Auflagen, die für die verbleibenden nicht in Anspruch genommenen Beträge im Rahmen der vorrangig besicherten Projektkreditfazilität gelten, einschließlich des Abschlusses der laufenden Prüfung und Freigabe durch Appian Capital; sowie die Fähigkeit des Unternehmens, Mittel aus der Kreditfazilität (oder etwaigen Änderungen daran) in Anspruch zu nehmen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder andere Erwartungen wesentlich von den erwarteten abweichen und sich als unrichtig erweisen können. Zu diesen Annahmen gehören unter anderem: das Ausbleiben von Arbeitsunterbrechungen oder -aussetzungen bei den Projekten des Unternehmens; günstige regulatorische Rahmenbedingungen und Genehmigungen; die Fähigkeit, einen angemessenen Personal- und Auftragnehmerbestand aufrechtzuerhalten; das Ausbleiben unvorhergesehener Bodenverhältnisse oder anderer geologischer Herausforderungen; die Verfügbarkeit der erforderlichen Ausrüstung, Materialien und Infrastruktur; der rechtzeitige Abschluss der Prüfung und Freigabe durch Appian Capital; die Erfüllung aller aufschiebenden Bedingungen für die Kreditfazilität (oder etwaige Änderungen daran); sowie allgemeine Wirtschafts- und Marktbedingungen. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich abweichen, darunter unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit der Exploration, Erschließung und dem Betrieb des Cariboo-Goldprojekts; Vorfälle im Bereich Gesundheit, Sicherheit und Schutz; behördliche Verzögerungen oder Änderungen des regulatorischen Rahmens und der geltenden Gesetze; Arbeitskräftemangel oder Arbeitskonflikte; allgemeine Wirtschafts- und Marktbedingungen sowie die Geschäftsbedingungen in der Bergbauindustrie; Schwankungen bei Rohstoff- und Wechselkursen; Änderungen des regulatorischen Rahmens und der geltenden Gesetze; Verzögerungen oder das Ausbleiben der Zustimmung von Appian Capital oder die Nichterfüllung der aufschiebenden Bedingungen für die Inanspruchnahme der Kreditfazilität; sowie jene Risiken und Faktoren, die im jüngsten Jahresinformationsformular, im Jahresabschluss und im Lagebericht des Unternehmens sowie in anderen öffentlichen Einreichungen auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf EDGAR (www.sec.gov) offengelegt sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf der Grundlage der zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung verfügbaren Informationen angemessen sind, können keine Zusicherungen hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse, des Umfangs der Geschäftstätigkeit und der Errungenschaften gegeben werden. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Leistungsgarantien, und es kann nicht gewährleistet werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen werden, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

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