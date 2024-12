Original Research: Chariot Corporation Ltd von hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt)

Research-Studie zu Chariot Corporation:

Attraktive Einstiegschancen bei potenziellem Profiteur der US-Verkehrswende

Der australische Lithiumprojektexplorer Chariot Corporation Ltd. (ASX: CC9, FSE: ZJ5, ISIN: AU0000294498) verfügt in den USA über ein Portfolio an aussichtsreichen Lithiumprojekten. In einer Projektbeteiligung liegt bereits eine signifikante Ressourcenschätzung vor. Das Unternehmen kann damit zum möglichen Profiteur der in den USA zu erwartenden weiteren Förderung heimischer Batterie-Lieferketten werden.

Zusammenfassung der Chariot Projekt-Highlights

– Die Lithiumprojekte befinden sich in bergbaufreundlichen Regionen in den USA mit politischer Unterstützung, guter Infrastruktur und in räumlicher Nähe zu heimischen Abnehmern wie Raffinerien und Batterieherstellern

– Die Projekte sind teilweise von signifikanten Lithiumlagerstätten umgeben, wobei Chariot mit Horizon auch selbst bereits an einer stattlichen Lithiumressource beteiligt ist

– Die jeweils regionalen Projektgeologien versprechen sehr gute Voraussetzungen für hohe Projektpotenziale

– Die Explorationsergebnisse in den Kernprojekten deuten auf hochgradige, oberflächennahe Lithiummineralisierungen hin, was jeweils einen kostengünstigen Abbau ermöglichen könnte

– Der Betrieb einer Pilotmine im Projekt Black Mountain könnte neben der verbesserten Projektskalierbarkeit auch zeitnah Cashflows generieren, die für Projektentwicklungen zur Verfügung stehen und Verwässerungseffekte an Unternehmensanteilen reduzieren

– Hohe neue Findungspotenziale in noch weniger erforschten Projektarealen

– Chariot würde im Rahmen des Übergangs zur Elektromobilität mit zukünftig entwickelten Lithiumprojekten einen wichtigen Beitrag für die heimische Batterielieferkette der USA leisten

– Profiliertes Management und Explorationsteam mit langjähriger Erfahrung

– Zyklisch niedriger Zeitpunkt im Lithiummarkt bietet für spekulativ eingestellte Investoren Einstiegschancen

Investmentansatz

Durch die deutlich gefallenen Lithiumpreise befinden wir uns derzeit in einer zyklisch niedrigen Phase im Markt, die attraktive Einstiegschancen bietet. Das Batteriemetall Lithium bleibt von hoher Bedeutung für die Elektromobilität, die sich erst am Beginn des Wachstumsprozesses befindet.

Mit Rohstoffentwicklungsunternehmen, die sich auf Lithium spezialisiert haben, bieten sich folglich ausgezeichnete Möglichkeiten, um an diesem Megatrend teilzuhaben.

Chariot Corporation ist ein solches Unternehmen und könnte zukünftig einen wichtigen Beitrag für die heimische Batterielieferkette der USA leisten. Das Unternehmen besitzt mehrheitlich in den USA Hartgestein-Lithiumprojekte in Wyoming sowie Projekte mit Tongesteinsvorkommen in Oregon und Nevada. Die Kernprojekte deuten auf hochgradige, oberflächennahe Lithiummineralisierungen hin. Im Projekt Black Mountain in Wyoming verfolgt man zudem den Ansatz für eine Produktion in einer Pilotmine, die zeitnah Cashflows erwirtschaften könnte. Im Projekt Horizon in Nevada besteht außerdem bereits eine markante Lithiumressource von 10,2 Mio. Tonnen LCE. Spekulativ eingestellten Investoren bietet sich mit Chariot Corporation die Chance, durch die Aktie an der Mobilitätswende zu partizipieren.

Die vollständige Analyse zu Chariot Corporation können Sie hier herunterladen:

www.miningscout.de/wp-content/uploads/2024/06/Research_Report_Chariot_Corporation_Dezember_2024.pdf

Unternehmen: Chariot Corp.

ISIN: AU0000294498

WKN: A3EWMX

Webseite: www.chariotcorporation.com/

