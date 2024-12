First Phosphate unterzeichnet langfristige Abnahmeabkommen und verfolgt Interesse von Finanzpartner

SAGUENAY, QUEBEC – 18. Dezember 2024 / IRW-Press / First Phosphate Corp. (First Phosphate oder das Unternehmen) (CSE: PHOS) (OTCQB: FRSPF) (FWB: KD0) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen gestern zwei langfristige Abnahmeabkommen mit kreditwürdigen Abnahmepartnern (die Käufer) hinsichtlich seiner zukünftigen Produktionen in Saguenay-Lac-St-Jean in der kanadischen Provinz Quebec unterzeichnet hat, wodurch das Risiko für seine zukünftigen Projekte verringert und deren zukünftige Finanzierung verbessert werden.

Darüber hinaus tritt das Unternehmen nun in die nächste Phase der Gespräche mit der Pekuakamiulnuatsh First Nation (die First Nation) hinsichtlich einer möglichen finanziellen Beteiligung am Unternehmen ein, wie dies im von der First Nation und dem Unternehmen am 9. April 2024 unterzeichneten Kooperationsabkommen vorgesehen ist.

Wir gratulieren First Phosphate zu diesem Abnahmeabkommen, sagte Gilbert Dominique, Chief der Pekuakamiulnuatsh First Nation. Wir begrüßen das Erreichen dieses bedeutsamen Meilensteins mit Zuversicht und freuen uns darauf, die nächste Phase unserer Gespräche mit First Phosphate fortzusetzen.

First Phosphate erreicht seine Ziele, indem es weiterhin eine vertrauensvolle Beziehung mit der First Nation aufbaut, die bestrebt ist, die Entwicklung des Projekts auf eine Weise zu unterstützen, die ihre Werte respektiert, sagte John Passalacqua, CEO von First Phosphate.

Die endgültigen Bedingungen der Abnahmeabkommen werden in separaten Abkommen zwischen den Vertragsparteien festgelegt. Die Abkommen enthalten Stornierungsrechte seitens der Käufer, wenn die erste Produktlieferung nicht bis zu einem bestimmten Datum erfolgt – es sei denn, die Vertragsparteien vereinbaren eine Verlängerung – sowie andere übliche Stornierungsbestimmungen. Der Beginn des vom Unternehmen geplanten operativen Betriebs unterliegt einer Reihe von Bedingungen, einschließlich Genehmigungen und Finanzierungen, an denen das Unternehmen weiterhin intensiv arbeitet.

Gilbert Dominique, Chief der Pekuakamiulnuatsh First Nation, und John Passalacqua, CEO von First Phosphate, bei der Unterzeichnung des Kooperationsabkommens am 9. April 2024

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77865/Dec1824FirstNations_de_PRcom.001.png

9. April 2024: Kooperationsabkommen zwischen Pekuakamiulnuatsh First Nation und First Phosphate

firstphosphate.com/pekuakamiulnuatsh-first-nation-and-first-phosphate-announce-collaboration-agreement

Sachkundige Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Angaben zu First Phosphate wurden von Gilles Laverdière, P.Geo., geprüft und genehmigt. Herr Laverdière ist leitender Geologe von First Phosphate und eine sachkundige Person gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure of Mineral Projects (NI 43-101).

Über die Pekuakamiulnuatsh First Nation

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan ist die politische und administrative Organisation, die die Pekuakamiulnuatsh Nation vertritt. Die Pekuakamiulnuatsh Nation hat 10.840 Mitglieder, von denen viele in der Gemeinde Mashteuiatsh am Ufer des Pekuakami (Lac Saint-Jean) leben. Mashteuiatsh (was dort, wo der Punkt zu finden ist bedeutet) ist ein historischer Ort der Begegnung.

Über First Phosphate Corp.

First Phosphate (CSE: PHOS) (OTCQB: FRSPF) (FSE: KD0) ist ein Mineralerschließungsunternehmen, das sich gänzlich der Gewinnung und Reinigung von Phosphat zur Herstellung von aktivem Kathodenmaterial für die Lithium-Eisen-Phosphat-(LFP)-Batterieindustrie verschrieben hat. First Phosphate hat sich verpflichtet, mit hohem Reinheitsgrad, auf verantwortungsvolle Art und Weise und mit voraussichtlich geringem CO2-Fußabdruck zu produzieren. First Phosphate plant, sich direkt vertikal von der Abbauquelle in die Lieferketten größerer nordamerikanischer LFP-Batteriehersteller zu integrieren, die aktives LFP-Kathodenmaterial in Batteriequalität benötigen, das aus einer konsistenten und sicheren Lieferquelle stammt. First Phosphate ist der Besitzer und Entwickler des Konzessionsgebiets Bégin-Lamarche in der Region Saguenay-Lac-St-Jean in der kanadischen Provinz Quebec, das aus seltenem Anorthosit-Phosphat-Eruptivgestein besteht, das im Allgemeinen hochreines Phosphatmaterial ohne störende Konzentrationen von schädlichen Elementen liefert.

Zukunftsgerichtete Informationen und Warnhinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die als zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze betrachtet werden können. In einigen Fällen, aber nicht unbedingt in allen, können zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, zielt ab, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, eine Gelegenheit besteht, ist positioniert, schätzt identifiziert werden, beabsichtigt, geht davon aus, erwartet oder geht nicht davon aus oder glaubt oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse können, könnten, würden, werden oder werden ergriffen, eintreten oder erreicht werden und andere ähnliche Ausdrücke. Darüber hinaus handelt es sich bei den Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, um zukunftsgerichtete Aussagen, die u.a. Folgendes beinhalten die geplanten Explorations- und Produktionsaktivitäten des Unternehmens; die Konzessionsgebiete und die Zusammensetzung des gewonnenen Phosphats; die Pläne des Unternehmens für eine vertikale Integration in die nordamerikanischen Lieferketten; eine mögliche zukünftige finanzielle Beteiligung der Pekuakamiulnuatsh First Nation; der Abschluss endgültiger Abnahmevereinbarungen; die geplante Phosphatkonzentratproduktion im Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche und die geplante nachgelagerte Produktion von Phosphorsäure in Handelsqualität, die Risikominderung bei zukünftigen Projekten und die Verbesserung ihrer voraussichtlichen Finanzierung; sowie die Planung, der Bau, der operative Betrieb und die Instandhaltung einer Produktionsanlage für Phosphorsäure.

Diese Aussagen und andere zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Annahmen und Schätzungen, die das Unternehmen unter den gegebenen Umständen für angemessen und vernünftig hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Sie beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf die verschiedenen Annahmen, die hierin und in den öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens dargelegt sind, einschließlich des Kurzprospekts vom 5. Juni 2024, sowie: das Unternehmen verfügt über ausreichend Betriebskapital und die Fähigkeit, zusätzliche Finanzmittel zu sichern, die für die Finanzierung der Exploration des Konzessionsgebiets des Unternehmens und der geplanten Phosphorsäure-Produktionsanlage erforderlich sind; die wirtschaftliche Machbarkeit einer Phosphorsäure-Produktionsanlage; keine wesentlichen Störungen, die die Aktivitäten des Unternehmens beeinträchtigen, oder die Unfähigkeit, auf die erforderlichen Projektinputs zuzugreifen; die Genehmigung und Entwicklung der Projekte entspricht den Erwartungen des Unternehmens, einschließlich des voraussichtlichen Zeitplans für den Beginn der Abnahmevereinbarungen; die Genauigkeit der aktuellen Mineralressourcenschätzungen für das Unternehmen und der Produktionsschätzungen von MGA; die Inflation und die Preise für Projektinputs entsprechen in etwa den erwarteten Niveaus; die Beziehung des Unternehmens zur Pekuakamiulnuatsh First Nation und anderen indigenen Parteien entspricht weiterhin den Erwartungen des Unternehmens; und das gegenseitige Interesse des Unternehmens und der Pekuakamiulnuatsh First Nation sowie die Fähigkeit, zukünftige Finanzierungsaktivitäten durchzuführen und abzuschließen.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von denen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Es kann nicht garantiert werden, dass eine Chance erfolgreich ist, wirtschaftlich tragfähig ist, rechtzeitig oder im Rahmen des Budgets abgeschlossen wird oder dem Unternehmen nennenswerte Einnahmen, Einsparungen bzw. Gewinne einbringt. Darüber hinaus werden dem Unternehmen bei der Verfolgung einer bestimmten Chance Kosten entstehen, die erheblich sein können. Die oben genannten Faktoren und Annahmen stellen keine vollständige Auflistung der Faktoren und Annahmen dar, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten, und sollten, obwohl sie sorgfältig geprüft werden sollten, in Verbindung mit den Risikofaktoren betrachtet werden, die in den anderen Dokumenten des Unternehmens beschrieben sind, die bei den kanadischen und amerikanischen Wertpapierbehörden eingereicht wurden, einschließlich und ohne Einschränkung des Abschnitts Risk Factors der Lagebericht (Management Discussion & Analysis) des Unternehmens vom 23. Oktober 2024 und des Jahresberichts auf Formblatt 20-F vom 8. Juli 2024, die auf SEDAR unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen oder Angaben angegebenen unterscheiden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

