Bohrziele im Resurgent Projekt von Chariot neben dem Thacker Pass-Entwicklungsprojekt von Lithium Americas definiert

HIGHLIGHTS:

· 32 Lithium-Bohrziele mit hoher Priorität: Chariot hat zweiunddreißig (32) Bohrziele im gesamten Resurgent-Projekt definiert.

· Strategische Lage neben Thacker Pass: Resurgent befindet sich innerhalb der weltbekannten McDermitt-Caldera, angrenzend an das Lithium-Americas-Projekt Thacker Pass – die größte bekannte Lithiumlagerstätte in den Vereinigten Staaten und eine der größten weltweit. Dieser Standort bedeutet, dass Resurgent dieselbe ertragreiche lithiumhaltige Geologie wie sowohl Thacker Pass als auch die benachbarte McDermitt-Lithiumlagerstätte teilt (zusammen >87 Millionen Tonnen LCE an Ressourcen), was sein Potenzial von Weltklasse unterstreicht.

· Unterstützende US-Regierungspolitik: Das US-Energieministerium stellt einen Kredit in Höhe von 2,26 Milliarden US-Dollar für die Entwicklung von Thacker Pass bereit und erwirbt über Warrants eine 5%ige Beteiligung sowohl an den Aktien von Lithium Americas als auch an dessen Joint Venture mit General Motors.

· Außergewöhnliches Entdeckungspotenzial: Umfangreiche Oberflächenproben (Gesteinssplitter mit bis zu 3.865 ppm Li) bestätigen das Vorkommen von hochgradiger Lithium-Mineralisierung bei Resurgent.

Chariot Corporation Ltd (Chariot oder das Unternehmen) freut sich, ein Update zu seinem Resurgent-Lithiumprojekt (Resurgent) bekannt zu geben, das sich in der McDermitt-Caldera an der Grenze zwischen Nevada und Oregon in den Vereinigten Staaten befindet. Resurgent liegt unmittelbar angrenzend an Lithium Americas Vorzeigeprojekt Thacker Pass, dem größten Lithium-Entwicklungsprojekt in den Vereinigten Staaten. Das US-Energieministerium hat kürzlich die Bedingungen für die erste Auszahlung von 435 Millionen US-Dollar aus seinem Entwicklungsdarlehen in Höhe von insgesamt 2,26 Milliarden US-Dollar für das Projekt festgelegt. Im Rahmen der Transaktion wird das Ministerium eine Beteiligung von 5 % sowohl an den Aktien von Lithium Americas als auch an dessen Joint Venture für die Thacker-Pass-Mine mit General Motors erwerben, jeweils über Warrants. Diese bedeutende Transaktion unterstreicht das Engagement der US-Regierung für heimische Projekte im Bereich kritischer Mineralien und hebt den strategischen Wert von Resurgent für die Aktionäre von Chariot hervor.

Ein erstes Bohrprogramm wird sich auf 32 prioritäre Bohrstandorte konzentrieren, die in den umfangreichen lithiumreichen Tonsteinformationen von Resurgent identifiziert wurden. Diese Bohrziele wurden auf der Grundlage von Oberflächenproben (bis zu 3.865 ppm Li) definiert und befinden sich in derselben geologischen Formation wie das benachbarte Thacker-Pass-Vorkommen von Lithium Americas.

Executive Chairman & Managing Director, Herr Pathmanathan, sagte:

Wir haben uns während des jüngsten Lithium-Winters behauptet, während viele Mitbewerber verschwunden sind, und nun ist Chariot für den nächsten Wachstumszyklus bereit. Da die US-Regierung bestrebt ist, inländische kritische Mineralien zu sichern, positioniert uns unser strategisches Resurgent-Projekt – angrenzend an Lithium Americas Thacker Pass mit 32 Bohrzielen und Oberflächengraden von bis zu 3.865 ppm Li – für eine potenziell transformative Lithium-Entdeckung.

Bei dieser Übersetzung einer im Original englischen Pressemeldung handelt es sich nur um einen Ausschnitt einer Übersetzung. Sie können die gesamte 7-Seitige Meldung hier einsehen: cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03002377-6A1287860&v=c2533a54e2514fb77a8f93f84db686e1125273e9

Autorisierung im Namen des Board of Directors.

Shanthar Pathmanathan

Executive Chairman & Managing Director

Chariot Corporation Ltd

Wichtiger Hinweis

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen gelten nur zum Datum dieser Mitteilung, sofern nicht anders angegeben, und die hierin enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Soweit gesetzlich zulässig, übernehmen weder Chariot noch eines seiner verbundenen Unternehmen, verbundenen Körperschaften, deren jeweilige leitende Angestellte, Direktoren, Mitarbeiter, Berater und Vertreter oder sonstige Personen irgendeine Haftung in Bezug auf die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen, Aussagen, Meinungen oder Angelegenheiten (ausdrücklich oder stillschweigend), die sich aus dieser Mitteilung ergeben, darin enthalten sind oder daraus abgeleitet werden, noch für ein Versäumnis in dieser Mitteilung oder in sonstigen schriftlichen oder mündlichen Informationen oder Meinungen, die jetzt oder in Zukunft einer Person zur Verfügung gestellt werden.

Diese Mitteilung kann Verweise auf Prognosen, Schätzungen, Annahmen und andere zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen, Schätzungen und prognostizierten Ergebnisse auf angemessenen Annahmen beruhen, kann es keine Zusicherung geben, dass diese auch erreicht werden.

Über uns

Chariot Corporation Limited ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Entwicklung von hochgradigen und oberflächennahen Lithiumvorkommen konzentriert, hauptsächlich in den Vereinigten Staaten und Nigeria. Zusätzlich zur kürzlich angekündigten, aber noch nicht abgeschlossenen Übernahme eines nigerianischen Lithiumportfolios verfügt Chariot über zwölf (12) Lithiumprojekte, darunter zwei Kernprojekte in den Vereinigten Staaten (die Kernprojekte) sowie mehrere Explorations-Pipeline-Projekte, an denen Chariot mehrheitlich beteiligt ist und die es betreibt.

Zu den Kernprojekten gehören Chariots Black-Mountain-Projekt (mit Potenzial für Hartgesteins-Lithium) in Wyoming, USA, und das Resurgent-Projekt (mit Potenzial für Tonstein-Lithium) in Nevada und Oregon, USA. Erste Untersuchungsergebnisse aus den Kernprojekten deuten auf eine hochgradige Lithiummineralisierung an der Oberfläche hin.

Das nigerianische Portfolio an Hartgesteins-Lithiumvorkommen besteht aus vier Projektclustern (Fonlo, Gbugbu, Iganna und Saki) in den Bundesstaaten Oyo und Kwara, die sich über etwa 254 Quadratkilometer erstrecken und aus 8 Explorationslizenzen sowie 2 Kleinbergbaukonzessionen bestehen. Diese Vermögenswerte stellen eines der größten Lithiumportfolios im Land dar und haben eine bedeutende Geschichte im handwerklichen Lithiumabbau. Chariot rechnet mit dem Abschluss der Übernahme des nigerianischen Portfolios im vierten Quartal dieses Kalenderjahres.

Chariot ist außerdem an sechs Explorations-Pipeline-Projekten in Wyoming, USA, beteiligt, darunter das Copper-Mountain-Projekt, das South-Pass-Projekt und vier weitere Hartgesteins-Lithiumprojekte.

Darüber hinaus ist Chariot an Anträgen für sieben (7) Explorationslizenzen im hoch aussichtsreichen Southern-Cross-Greenstone-Belt in Western Australia beteiligt. Der Southern-Cross-Greenstone-Belt, eine der bedeutendsten Goldabbauregionen Westaustraliens mit über 150 Minen, entwickelt sich nun zu einer Schlüsselregion für LCT-Pegmatite.

Chariot ist auch an einem Hartgesteins-Lithiumprojekt in Simbabwe beteiligt. Die Lizenzen für das Simbabwe-Projekt befinden sich derzeit im Prozess der Rückgabe.

Darüber hinaus hält Chariot ein Portfoliointeresse an bestimmten Grundstücken mit Potenzial für tonsteinhaltiges Lithium im US-Bundesstaat Nevada über seine Beteiligung an Mustang Lithium LLC.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier einsehen: cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03002377-6A1287860&v=c2533a54e2514fb77a8f93f84db686e1125273e9

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Chariot Corporation Ltd

30/118 Royal Street

6004 East Perth WA

Kanada

Pressekontakt:

Chariot Corporation Ltd

30/118 Royal Street

6004 East Perth WA

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.