Das Unternehmen nimmt alkoholfreies Bier, Wein und Spirituosen in seine Ladengeschäfte auf

18. November 2021, Toronto, Kanada: Organic Garage Ltd (Organic Garage oder das Unternehmen) (TSXV: OG | OTCQX: OGGFF | FWB: 9CW1), einer der führenden unabhängigen Bio-Lebensmittelhändler Kanadas und Entwickler pflanzlicher Lebensmittel, freut sich, bekannt geben zu können, dass er sein Hand-Picked-Partner-Programm durch eine Vereinbarung mit Rival House Limited um alkoholfreie Biere, Weine und Spirituosen erweitert hat. Das Programm wurde vom Unternehmen erfolgreich aufgelegt, um bestimmte Kategorien wie Käsespezialitäten, Backwaren, Sushi, frische Säfte und Fertiggerichte über Drittanbieter zu vertreiben. In jedem Geschäft werden spezielle Merchandiser aufgestellt, und Rival House wird die Angebote für die spezifischen Merchandiser im Rahmen einer Umsatzbeteiligungsvereinbarung kuratieren, verwalten und bereitstellen. Nach Angaben von Nielsen (www.forbes.com/sites/katedingwall/2021/10/29/the-no-alcohol-industry-boomed-over-the-pandemic-wheres-it-going-next/?sh=7b6b1ab03daf) beliefen sich die Umsätze mit alkoholfreien Getränken in den USA in den letzten 12 Monaten auf insgesamt 331 Millionen Dollar, was einem Anstieg von 33,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Alkoholfreies Bier wuchs um 31,7 %, Wein um 39,4 % und Spirituosen um 113,4 %.

Matt Lurie, President und CEO von Organic Garage, erklärte: Die Erweiterung des Hand-Picked-Partner-Programms, um unser Kundenangebot zu vervollständigen, war eine unserer Prioritäten, da wir die Zahl unserer Geschäfte erhöhen wollen. Durch die Zusammenarbeit mit Rival House in der Kategorie alkoholfreie Biere, Weine und Spirituosen können wir auf das Fachwissen dieses Partners zurückgreifen, der mit diesem Segment enger vertraut ist als sonst jemand. Außerdem ermöglicht uns diese Partnerschaft, ein dynamisches und einzigartiges Angebot bereitzustellen, während wir gleichzeitig die Kosten für das Inventar und den potenziellen Schwund begrenzen, die wir normalerweise tragen müssten, wenn wir die Kategorie selbst verwalten würden.

David Pierson, Miteigentümer von Rival House, fügte hinzu: Da ich vor unserer Partnerschaft häufig bei Organic Garage eingekauft habe, ist es für mich ein zur Realität gewordener Traum, im Rahmen dieses Programms mit Matt und dem gesamten Team von Organic Garage zu arbeiten. Für uns vertreten Organic Garage und Rival House viele der gleichen Werte, und wir sind dankbar, dass wir zu ihrem Geschäft beitragen können, indem wir den Kunden von Organic Garage einige großartige alkoholfreie Optionen anbieten. Der kanadische Markt für alkoholfreie Getränke ist seit Jahren stark unterrepräsentiert. Wir wussten schon immer, dass Nachfrage da ist; es ging nur darum, den kanadischen Verbrauchern die bestmöglichen alkoholfreien Produkte anzubieten und das Bewusstsein dafür zu schärfen.

Über Organic Garage Ltd.

Organic Garage (TSXV: OG | OTCQX: OGGFF | FWB: 9CW1) ist eines der führenden unabhängigen Unternehmen im Bio-Lebensmittelhandel in Kanada, das seinen Kunden eine breite Palette an gesunden und natürlichen Produkten zu erschwinglichen Preisen anbietet. Die Läden des Unternehmens sind in erster Lage angesiedelt und vermitteln den Kunden beim Einkauf von Lebensmitteln ein einzigartiges und wertorientiertes Shoppingerlebnis. Organic Garage wurde 2005 von einem Lebensmittelhändler in vierter Generation gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto. Ziel des Unternehmens ist es, seine Präsenz als Einzelhändler auf den Großraum von Toronto auszudehnen. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite von Organic Garage unter www.organicgarage.com.

Über Rival House Ltd.

Rival House mit Sitz in Toronto ist ein Importeur und Großhändler von hochwertigen alkoholfreien Weinen, Bieren und Spirituosen. Was als einfache Suche nach einem befriedigenden alkoholfreien Wein begann, entwickelte sich schnell zu einer Mission, den kanadischen Verbrauchern eine ganze Reihe von hochwertigen alkoholfreien Produkten zu offerieren, die auf einem stark unterrepräsentierten Markt angeboten wurden. Rival House sucht auf der ganzen Welt nach qualitativ hochwertigen alkoholfreien Weinen, Bieren und Spirituosen, die genauso raffiniert, erfrischend und geschmackvoll sind wie ihre alkoholhaltigen Pendants, und wählt diese sorgfältig aus. Besuchen Sie für weitergehende Informationen www.drinkrivalhouse.com.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Bill Mitoulas

T: (416) 479-9547

E: E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

W: www.organicgarage.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (in dieser Meldung gemeinsam als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Sämtliche Aussagen, die keine aktuellen oder historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, wenn auch nicht immer, an der Verwendung von Begriffen wie z.B. prognostizieren, erreichen, könnten, glauben, planen, beabsichtigen, Ziel, laufend, durchgehend, schätzen, Ausblick, erwarten, können, werden, Projekt, sollten oder ähnlichen Ausdrücken bzw. deren Verneinungen zu erkennen, mit denen Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse gezogen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten sowie anderen Faktoren, von denen viele nicht im Einflussbereich von Organic Garage liegen. Diese können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau oder die Erfolge von Organic Garage erheblich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Organic Garage hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten, von denen einige hier beschrieben werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind notwendigerweise mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Leistungen und Ergebnisse von Organic Garage erheblich von den prognostizierten zukünftigen Leistungen oder Ergebnissen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt erwähnt werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments gemacht, und sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Organic Garage keine Verpflichtung, solche Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um neuen, späteren oder sonstigen Informationen Rechnung zu tragen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Organic Garage Ltd.

Bill Mitoulas

50 Akron Road

M8W 1T2 Toronto, ON

Kanada

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Pressekontakt:

Organic Garage Ltd.

Bill Mitoulas

50 Akron Road

M8W 1T2 Toronto, ON

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.