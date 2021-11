4. November 2021, Toronto, Kanada: Organic Garage Ltd. (TSXV: OG) (FRA: 9CW1) (OTCQX: OGGFF), einer der führenden unabhängigen Lebensmittelhändler Kanadas, freut sich, bekannt geben zu können, dass Herr Yosi Heber, eine ehemalige Führungskraft von Kraft Heinz Co, Danone S.A. und IAC/InterActiveCorp, dem Beirat seines hundertprozentigen pflanzlichen Lebensmittelunternehmens Future of Cheese Inc. (Future of Cheese oder Unternehmen) beigetreten ist.

Herr Heber bringt in das Team von Future of Cheese einen enormen Reichtum an Wissen und Fachkenntnissen ein, da er eine äußerst erfolgreiche Karriere in Positionen als Executive Vice President, Chief Marketing Officer und General Manager in verschiedenen Branchen in den USA und Europa aufgebaut hat. Herr Heber war bei Kraft und Danone über 13 Jahre lang in verschiedenen Führungspositionen tätig und war vier Jahre lang Chief Marketing Officer für die Geschäftssparte Entertainment bei Barry Dillers IAC/InterActiveCorp, wo er eng mit IACs digitalen Giganten Expedia, Ticketmaster, Match.com und Lending Tree zusammenarbeitete. Herr Heber gründete 2006 Oxford Hill Partners und hat seither eine Reihe von signifikanten Gewinnergebnissen erreicht, in deren Rahmen hunderte Millionen Dollar an Marketingeinnahmen für globale multinationale Kunden wie Procter & Gamble, Novartis, Pitney Bowes, Nestle, Hyundai Capital, UnitedHealthcare, Krispy Kreme, Textron, Readers Digest und Clorox erzielt wurden. Herr Heber ist seit 20 Jahren Mitglied im Board des Wharton Global Marketing Practicum an der Wharton Business School in den USA, und er war Thema von Medienveröffentlichungen in Publikationen wie der New York Times, USA Today und CNBC.

Herr Heber wird mit dem leitenden Management des Unternehmens eng zusammenarbeiten, um marken- und produktspezifische Marketing-, Einzelhandels- und Verbraucherstrategien zu entwickeln und umzusetzen, die Einführung der Produkte des Unternehmens auf dem US-Markt zu unterstützen, signifikante strategische Beziehungen aufzubauen und Future of Cheese in der Kategorie pflanzlicher Lebensmittel an führender Position zu etablieren.

Pflanzliche Lebensmittel entwickeln sich rasant zu einem der heißesten Wachstumssektoren der gesamten globalen Lebensmittelbranche, und ich freue mich sehr über die Zusammenarbeit mit einem so talentierten Team, das bei der pflanzenbasierten Revolution ganz vorne mit dabei ist, so Yosi Heber.

Wir sind begeistert, dass wir Herrn Heber in unserem Team begrüßen können, meinte Jen Wojtaszek, Präsidentin von Future of Cheese. Sein Selbstvertrauen und seine Leitung hinsichtlich der Richtung und künftigen Entwicklung unseres Unternehmens werden für das Wachstum unserer Marke und die außergewöhnlichen Produkte, die wir auf den Markt bringen, von unschätzbarem Wert sein.

Über Future of Cheese

Future of Cheese (eine Tochtergesellschaft von Organic Garage Ltd.) ist ein kanadisches Unternehmen, das sich mit der Innovation und Herstellung von pflanzlichem Käse beschäftigt, und von den besten und anerkanntesten Käseherstellern der Welt, gemeinsam mit Kanadas besten Köchen und mit Unterstützung durch ein Team von Wissenschaftlern und Nachhaltigkeitsexperten, geführt wird. Das Unternehmen will sich mithilfe einzigartiger Alterungs- und Herstellungsprozesse, eines etablierten Vertriebsnetzwerks und hochrangiger Marketingkanäle im schnellwachsenden Markt für pflanzliche Alternativen zu Milchprodukten durchsetzen und den Weg für die Zukunft pflanzlicher Milchproduktalternativen ebnen! Weitere Informationen sind auf der Website von Future of Cheese unter www.futureofcheese.com erhältlich.

Über Organic Garage Ltd.

Organic Garage (TSXV: OG) (OTCQX: OGGFF) (FWB: 9CW1) ist eines der führenden unabhängigen Unternehmen im Bio-Lebensmittelhandel in Kanada, das seinen Kunden eine breite Palette an gesunden und natürlichen Produkten zu erschwinglichen Preisen anbietet. Die Läden des Unternehmens sind in erster Lage angesiedelt und vermitteln den Kunden beim Einkauf von Lebensmitteln ein einzigartiges und wertorientiertes Shoppingerlebnis. Organic Garage wurde 2005 von einem Lebensmittelhändler in vierter Generation gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto. Ziel des Unternehmens ist es, seine Präsenz als Einzelhändler auf den Großraum von Toronto auszudehnen. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite von Organic Garage unter www.organicgarage.com.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Bill Mitoulas

T: (416) 479-9547

E: E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

W: www.organicgarage.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (in dieser Meldung gemeinsam als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Sämtliche Aussagen, die keine aktuellen oder historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, wenn auch nicht immer, an der Verwendung von Begriffen wie z.B. prognostizieren, erreichen, könnten, glauben, planen, beabsichtigen, Ziel, laufend, durchgehend, schätzen, Ausblick, erwarten, können, werden, Projekt, sollten oder ähnlichen Ausdrücken bzw. deren Verneinungen zu erkennen, mit denen Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse gezogen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten sowie anderen Faktoren, von denen viele nicht im Einflussbereich von Organic Garage liegen. Diese können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau oder die Erfolge von Organic Garage erheblich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Organic Garage hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten, von denen einige hier beschrieben werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind notwendigerweise mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Leistungen und Ergebnisse von Organic Garage erheblich von den prognostizierten zukünftigen Leistungen oder Ergebnissen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt erwähnt werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments gemacht, und sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Organic Garage keine Verpflichtung, solche Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um neuen, späteren oder sonstigen Informationen Rechnung zu tragen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Organic Garage Ltd.

Bill Mitoulas

50 Akron Road

M8W 1T2 Toronto, ON

Kanada

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Pressekontakt:

Organic Garage Ltd.

Bill Mitoulas

50 Akron Road

M8W 1T2 Toronto, ON

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.