Onco-Innovations ernennt Dr. John Mackey in das Scientific and Clinical Advisory Board

Vancouver, Kanada – 5. September 2025 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CBOE CA: ONCO) (Frankfurt: W1H, WKN: A3EKSZ) (Onco oder das Unternehmen) freut sich, die Ernennung von Dr. John Mackey, einem emeritierten Professor am Lehrstuhl für Onkologie der University of Alberta, in sein Scientific and Clinical Advisory Board bekannt zu geben. Mit seinen Fachkenntnissen wird er Onco dabei unterstützen, die translationale Forschung mit der klinischen Umsetzung in Einklang zu bringen, insbesondere da sich das Unternehmen der fortgeschritteneren Entwicklungsphase seines PNKP-Inhibitor-Programms nähert.

Dr. Mackey verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Onkologie, klinische Studien und Entwicklung von Krebsmedikamenten. Zuvor war er als Direktor der Abteilung für klinische Studien am Cross Cancer Institute und als Executive Director von Translational Research in Oncology (TRIO) tätig, einer gemeinnützigen akademischen klinischen Forschungsorganisation, die für interventionelle Krebsstudien mit mehr als 22.000 Teilnehmern trioncology.org/

weltweit verantwortlich zeichnet.

Er ist Mitbegründer von Pacylex Pharmaceuticals, einem Biotechnologieunternehmen, das auf N-Myristoyltransferasen ausgerichtete Therapien entwickelt, die sich derzeit in internationalen Phase-II-Studien befinden. Außerdem ist er CEO von illumiSonics, einem Unternehmen, das die Microcellular Laser Imaging-(MLI)-Technologie für molekulare Histologie entwickelt. Zudem war er an der Gründung von SMHeartCard, einem persönlichen Notfallmedikamententransportsystem, und der Entwicklung von CWTA, einer statistischen Methode zur Analyse mehrerer Gesundheitszustände in klinischen Studien, beteiligt. Bei all diesen Unternehmungen wirkte Dr. Mackey direkt an der Weiterentwicklung neuartiger Therapien von der frühen Entwicklungsphase bis zur klinischen Bewertung und Vermarktung mit und verfügt damit über relevante Erfahrungen für die translationalen und kommerziellen Ambitionen von Onco.

Dr. Mackey hält 12 Patente und ist Mitautor von über 300 in Peer-Reviews begutachteten Publikationen zu einer Vielzahl von Themen, darunter Membrantransporter-Biochemie, klinische Studien in der Onkologie, Krebsdiagnostik, körperliche Aktivität als Intervention für Krebspatienten und statistische Methoden. Er ist Fellow der Canadian Academy of Health Sciences.

In seiner Funktion als Mitglied des Scientific & Clinical Advisory Board wird Dr. Mackey sein Fachwissen in den Bereichen klinische Entwicklung, Studienmethodik und translationale Onkologie einbringen. Seine Aufgaben umfassen die Beratung zur klinischen Strategie im Zusammenhang mit der PNKP-Inhibitor-Technologie (NP/A83) des Unternehmens und anderen laufenden Forschungsprogrammen.

Dr. Mackeys Arbeit hat stets eine Brücke zwischen innovativer Forschungsarbeit und klinischer Umsetzung geschlagen, insbesondere in Bereichen, in denen neuartige Mechanismen ein durchdachtes Studiendesign und eine sorgfältige Navigation des Regulierungsrahmens erfordern. Seine direkten Erfahrungen mit Onkologie-Therapeutika einer neuen Klasse und seine Führungsrolle in akademischen und biotechnologischen Umgebungen sind perfekt auf den Entwicklungsweg unseres PNKP-Inhibitor-Programms ausgerichtet, so Thomas OShaughnessy, CEO von Onco-Innovations.

Über Onco-Innovations Limited

Onco-Innovations ist ein auf die Krebsforschung und -behandlung spezialisiertes Unternehmen in Kanada mit dem Schwerpunkt Onkologie. Onco-Innovations hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Prävention und Behandlung von Krebs durch zukunftsweisende Forschungsarbeit und innovative Lösungen zu verfolgen. Das Unternehmen hat sich eine weltweite Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie gesichert, die gezielt auf solide Tumore wirkt.

