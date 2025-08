Onco-Innovations kann über Start-Up-Vereinbarung mit Avance im klinischen Bereich wichtige Fortschritte erzielen

Vancouver, Kanada – 4. August 2025 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CBOE CA: ONCO) (OTCQB: ONNVF) (FWB: W1H, WKN: A3EKSZ) (Onco oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Start-Up-Vereinbarung mit der Firma Avance Clinical Pty Ltd. (Avance), einer führenden Auftragsforschungsorganisation, unterzeichnet hat. Avance wird mit der Erstellung wichtiger regulatorischer und klinischer Unterlagen beauftragt. Dazu zählen etwa die für die Einreichung von Zulassungsanträgen für Humanstudien erforderlichen wissenschaftlichen Zusammenfassungen und Studienpläne für den Leitkandidaten des Unternehmens, den exklusiv lizenzierten Polynukleotid-Kinase-Phosphatase-Inhibitor (PNKP) (die Technologie), bei dem es sich um ein polymerverkapseltes First-in-Class-Therapeutikum handelt. Diese Arbeiten sollen die Grundlage für die behördliche Genehmigung und die Einleitung klinischer Studien schaffen.

Im Rahmen der Vereinbarung erhält Onco von Avance fachkundige klinische und regulatorische Unterstützung bei der Durchführung von Studien zu Krebserkrankungen im fortgeschrittenen Stadium mit PTEN- PTEN ist ein Tumorsuppressor-Gen, das durch die Regulierung von Signalen, welche die Teilung und das Überleben von Zellen steuern, dazu beiträgt, unkontrolliertes Zellwachstum zu verhindern. Mutationen oder der Verlust der PTEN-Funktion können dieses Gleichgewicht stören und zur Tumorbildung führen. Mehr über das PTEN-Gen erfahren Sie unter MedlinePlus Genetics: medlineplus.gov/genetics/gene/pten

oder SHP-1 SHP-1 ist ein Protein, das zur Steuerung der Zellsignalisierung beiträgt und als Bremse für Signalwege fungiert, die das Wachstum und Überleben der Zelle fördern. Wenn SHP-1 fehlt oder inaktiv ist, können diese Signale überaktiv werden und zur Krebsentwicklung beitragen. Mehr über SHP-1 erfahren Sie über das National Center for Biotechnology Information (NCBI): www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/5777

-Defizienz. Das Leistungsspektrum beinhaltet das Verfassen einer Prüfarztbroschüre mit einer Zusammenfassung der präklinischen Leistung des Arzneimittels, die Erstellung eines detaillierten klinischen Studienprotokolls sowie die unabhängige medizinische und statistische Prüfung einer klinischen Phase-I-Studie. Diese Unterlagen gelten bei den Zulassungsbehörden als wesentliche Voraussetzungen, um die Sicherheit und den wissenschaftlichen Nutzen eines Prüfpräparats zu beurteilen.

Darüber hinaus wird Avance eine nicht-klinische Lückenanalyse durchführen, in deren Rahmen das vorhandene Datenmaterial überprüft wird, um alle verbleibenden präklinischen Arbeiten zu ermitteln, die für einen zukünftigen Antrag auf Zulassung eines neuen Prüfpräparats (IND) erforderlich sind. Die Vereinbarung beinhaltet auch die Planung und Vorbereitung eines sogenannten Pre-IND-Meetings mit der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) – ein wichtiger regulatorischer Meilenstein, der darauf abzielt, das Studiendesign von Onco mit den Erwartungen der Behörde in Einklang zu bringen und das Entwicklungsrisiko entsprechend zu verringern.

Diese Zusammenarbeit mit Avance ist ein weiteres Beispiel für unsere Fortschritte auf dem Weg von der Forschung zur klinischen Entwicklung. Es geht darum, vielversprechende wissenschaftliche Erkenntnisse in eine echte klinische Chance für Patienten zu verwandeln. Die Erfahrung von Avance im regulatorischen und operativen Bereich wird bei der Gestaltung einer Studie, die nicht nur wissenschaftlich fundiert, sondern auch umsetzbar ist, von entscheidender Bedeutung sein. Wir freuen uns schon sehr auf diese Zusammenarbeit mit Avance, erklärt Thomas OShaughnessy, CEO von Onco-Innovations.

Über Avance Clinical

Avance Clinical ist eine Full-Service-Auftragsforschungsorganisation (CRO) mit klinischen Einrichtungen in Australien, Neuseeland, Asien, Nordamerika und Europa. www.avancecro.com/capabilities/our-capabilitie

Das Unternehmen hat sich mit der Durchführung hochwertiger klinischer Studien für internationale Biotech-Unternehmen einen Namen gemacht und verfügt über umfassendes Know-how in den Bereichen Onkologie, seltene Krankheiten, ZNS, Zell- und Gentherapien sowie Infektionskrankheiten. www.avancecro.com/knowledge-center/avance-clinical-north-america-proven-expertise-with-global-solutions-for-us-biotechs

In den letzten fünf Jahren hat Avance mehr als 60 Studien zu seltenen Krankheiten und sogenannten Orphan-Krankheiten sowie über 67 Onkologiestudien weltweit erfolgreich abgeschlossen, was die überzeugende Erfolgsbilanz des Unternehmens auf diesem Gebiet einmal mehr unterstreicht. www.avancecro.com/therapeutic-areas/rare-disease-orphan-drug

Über Onco-Innovations Limited

Onco-Innovations ist ein auf die Krebsforschung und -behandlung spezialisiertes Unternehmen in Kanada mit dem Schwerpunkt Onkologie. Onco-Innovations hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Prävention und die Behandlung von Krebs durch zukunftsweisende Forschungsarbeit und innovative Lösungen zu verfolgen. Das Unternehmen hat sich eine weltweite Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie gesichert, die gezielt auf solide Tumore wirkt.

Für ONCO-INNOVATIONS LIMITED

Thomas OShaughnessy

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Thomas OShaughnessy

Chief Executive Officer

Tel: + 1 888 261 8055

investors@oncoinnovations.com

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem in Bezug auf den erwarteten Nutzen der Vereinbarung mit Nucro-Technics, die Fähigkeit des Unternehmens, mit seinen Plänen für die Einholung behördlicher Genehmigungen und die Durchführung von Humanstudien sowie weiterer Untersuchungen seiner Technologien fortzufahren, die Aussichten des Unternehmens sowie auf die Geschäfte und Pläne des Unternehmens im Allgemeinen, sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie wird, kann, potenziell, sollte, erwartet und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, und zwar aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemeldung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aktualisieren oder öffentlich revidieren, sofern dies nach geltendem Recht erforderlich ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Onco-Innovations Limited

Nico Mah

1309 – 7th Street SW

T2R 1A5 Calgary, AB

Kanada

email : nmah@gkmah.com

Pressekontakt:

Onco-Innovations Limited

Nico Mah

1309 – 7th Street SW

T2R 1A5 Calgary, AB

email : nmah@gkmah.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.