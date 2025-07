Onco-Innovations unterzeichnet Vereinbarung mit Redwood AI, um die Entwicklung und Evaluierung seiner PNKP-Inhibitor-Technologie zu beschleunigen

Vancouver, Kanada – 11. Juli 2025 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CBOE CA: ONCO) (OTCQB: ONNVF) (FWB: W1H, WKN: A3EKSZ) (Onco oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es einen Dienstleistungsvertrag mit Redwood AI Inc. (Redwood AI) abgeschlossen hat. Mit dieser Zusammenarbeit untermauert Onco sein Ziel, die Entwicklung seiner exklusiv lizenzierten Polynukleotid-Kinase-Phosphatase-(PNKP)-Wirkstoffverbindung (die Technologie) zu beschleunigen und sein geschütztes Wissen mittels Entdeckung zu erweitern. Diese patentrechtlich geschützte Wirkstoffverbindung zielt auf eine Reihe von soliden Tumoren ab, indem sie die Empfindlichkeit gegenüber Strahlen- und DNA-schädigenden Chemotherapien erhöht und das Potenzial bietet, spezifische genetische Anfälligkeiten bei Krebs auszunutzen. Durch den Vertrag mit Redwood AI erhält Onco Zugang zu den KI-gesteuerten Chemiewerkzeugen von Redwood AI, die das Potenzial haben, entscheidende Effizienzgewinne in der Medikamentenentwicklung zu erzielen und damit die Komplexität der Synthese zu reduzieren, das Design von Wirkstoffen zu verfeinern und die Pipeline an brauchbaren Analoga zu erweitern. Diese Bemühungen zielen darauf ab, die technischen Fähigkeiten von Onco in der entscheidenden präklinischen Phase mit dem Ziel zu stärken, die Skalierbarkeit, Sicherheit und Präzision der Entdeckung zu verbessern.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Redwood AI vielseitige Unterstützung in den Bereichen Synthesebewertung, Chemoinformatik und organspezifische Toxizitätsvorhersage für die Technologie und ihre strukturellen Analoga bieten. Dazu gehören unabhängige Überprüfungen von Chemievorschlägen Dritter und der Einsatz von Redwoods eigenen In-silico-Modellierungswerkzeugen. Vereinfacht ausgedrückt, sollen diese Bemühungen das Verständnis von Oncos Technologie fördern, indem sie die strukturbasierte Verfeinerung und mechanistische Einblicke fördern. Diese Bemühungen sind Teil der breiteren Strategie von Onco, sich effizient in Richtung First-in-Human-Studien (erstmalige Anwendung am Menschen) zu bewegen.

Redwood AI ist ein in Vancouver ansässiges Unternehmen für künstliche Intelligenz (KI), das KI nutzt, um die Synthese und Entwicklung von Medikamenten zu beschleunigen. Redwood AI wurde von einem Team gegründet, das seine Wurzeln in der Chemie, künstlichen Intelligenz und Arzneimittelherstellung hat und Stanford redwoodai.com/#intro

entspringt. Das Ziel von Redwood AI ist es, eine der größten Herausforderungen der pharmazeutischen Industrie zu bewältigen: die Synthese von Arzneimitteln. Durch die Automatisierung eines beträchtlichen Teils der traditionell manuellen Syntheseschritte soll die Technologie von Redwood die präzisere, skalierbarere und kosteneffektivere Arzneimittelherstellung unterstützen, um Forschungsteams dabei zu helfen, schneller und effizienter von der Entdeckung zur Entwicklung zu gelangen.

Das Tempo der Innovation in der Krebstherapie hängt davon ab, wie schnell wir komplexe Daten in umsetzbare Entscheidungen umwandeln können. Die Plattform von Redwood AI hat das Potenzial, Synthesestrategien zu erforschen, Risiken zu bewerten und das Design von Wirkstoffverbindungen schneller und präziser zu optimieren. Diese Art von Erkenntnissen stärkt nicht nur unsere wissenschaftliche Ausrichtung, sondern hat auch das Potenzial, unseren Zeitplan für klinische Studien zu beschleunigen, erklärte Thomas OShaughnessy, CEO von Onco-Innovations.

Über Onco-Innovations Limited

Onco-Innovations ist ein auf die Krebsforschung und -behandlung spezialisiertes Unternehmen in Kanada mit dem Schwerpunkt Onkologie. Onco-Innovations hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Prävention und die Behandlung von Krebs durch zukunftsweisende Forschungsarbeit und innovative Lösungen zu verfolgen. Das Unternehmen hat sich eine weltweite Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie gesichert, die gezielt auf solide Tumore wirkt.

Für ONCO-INNOVATIONS LIMITED

Thomas OShaughnessy

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Thomas OShaughnessy

Chief Executive Officer

Tel: + 1 888 261 8055

investors@oncoinnovations.com

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem in Bezug auf die Aussichten des Unternehmens und zu den Geschäften und Plänen des Unternehmens im Allgemeinen, sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie wird, kann, potenziell, sollte, erwartet und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, und zwar aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemeldung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aktualisieren oder öffentlich revidieren, sofern dies nach geltendem Recht erforderlich ist.

