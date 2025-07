Battery X Metals beauftragt US-Investmentbank, um den strategischen Kurs hin zu einer möglichen Notierung an einer US-Wertpapierbörse im Einklang mit den Wachstumsinitiativen der Vereinigten Staaten zu unterstützen

Highlights der Pressemitteilung:

1. Battery X Metals beauftragt eine US-amerikanische Investmentbank als exklusiven Finanzberater, die das Unternehmen bei einer möglichen Notierung an der Nasdaq begleiten und damit seine langfristige Kapitalmarktstrategie vorantreiben soll.

2. Der Auftrag unterstützt die potenziellen umfassenderen Wachstumsinitiativen von Battery X Metals in den USA, darunter die zukünftige Kommerzialisierung seines zum Patent angemeldeten Rebalancing-Geräts für Elektrofahrzeugbatterien mit langfristigem strategischem Fokus auf den US-Markt, die zukünftige Fortsetzung der Forschung und Entwicklung im Bereich Batterierecycling in Zusammenarbeit mit einer der 20 weltweit führenden Universität sowie die KI-gestützte Exploration von Batteriemetallen in Nevada, USA.

3. Die Notierung an der Nasdaq wird angestrebt, um die Positionierung von Battery X Metals als Unternehmen für die Exploration von Ressourcen für die Energiewende der nächsten Generation und als Technologieunternehmen zu stärken, das eine integrierte 360-Grad-Strategie für Batteriemetalle verfolgt – von der KI-gestützten Mineralexploration über die nachhaltige Rückgewinnung von Batteriematerialien bis hin zu Technologien zur Verlängerung der Lebensdauer von Elektrofahrzeugbatterien.

Vancouver, British Columbia – 11. Juli 2025 / IRW-Press / Battery X Metals Inc. (CSE:BATX) (OTCQB:BATXF) (FWB:5YW, WKN:A40X9W) (Battery X Metals oder das Unternehmen), ein Ressourcenexplorations- und Technologieunternehmen für die Energiewende, gibt bekannt, dass es gemäß einer schriftlichen Vereinbarung (die Vereinbarung) eine in den USA ansässige Investmentbank (die US-Investmentbank) als exklusiven Finanzberater und Investmentbanker beauftragt hat.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird die US-Investmentbank eine Reihe strategischer Beratungsdienstleistungen zur Unterstützung der laufenden Unternehmensentwicklungsinitiativen des Unternehmens erbringen, einschließlich einer möglichen Notierung an einer nationalen Wertpapierbörse in den USA, wie beispielsweise der Nasdaq Composite (Nasdaq), der New York Stock Exchange (NYSE) oder der NYSE American (jeweils eine nationale US-Wertpapierbörse). Das Mandat der US-Investmentbank umfasst auch die Beratung zu potenziellen Finanzierungsalternativen, die Erleichterung des Zugangs für Investoren durch Non-Deal-Roadshows und die Unterstützung bei strukturellen und finanziellen Aspekten einer möglichen Notierung an einer nationalen US-Wertpapierbörse, die von den Parteien einvernehmlich vereinbart werden kann.

Obwohl das Mandat alle qualifizierten nationalen US-Wertpapierbörsen umfasst, hat Battery X Metals die Nasdaq als bevorzugte Börse für die Notierung ausgewählt. Das Board of Directors und das Management sind der Ansicht, dass eine Notierung an der Nasdaq im Einklang mit der langfristigen Wachstumsstrategie des Unternehmens steht, die Sichtbarkeit bei institutionellen und privaten Anlegern in den USA erhöht und Battery X Metals als Wachstumsunternehmen der nächsten Generation positionieren könnte, das sich sowohl auf den US-amerikanischen als auch auf den internationalen Markt konzentriert. Dieses Ziel wird direkt durch die Wachstumsinitiativen des Unternehmens in seinen Kerngeschäftsbereichen unterstützt, darunter die fortgesetzte Validierung der patentierten Technologie und des Rebalancing-Geräts für Lithium-Ionen-Batteriezellen durch die hundertprozentige Tochtergesellschaft Battery X Rebalancing Technologies Inc. (Battery X Rebalancing Technologies) im Hinblick auf deren Kommerzialisierung. Im Rahmen der umfassenden Kommerzialisierungsstrategie von Battery X Rebalancing Technologies ist der zukünftige Einsatz in Kfz-Servicezentren und Werkstätten von Autohändlern vorgesehen, wobei der langfristige strategische Fokus auf dem US-Markt liegt, vorbehaltlich des erfolgreichen Abschlusses der laufenden Produktentwicklung, Validierungsinitiativen und des Abschlusses kommerzieller Vereinbarungen.

Das Unternehmen treibt auch das nachhaltige Recycling von Lithium-Ionen-Batterien über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Battery X Recycling Technologies Inc. (Battery X Recycling Technologies) voran, und zwar durch eine geänderte Forschungskooperationsvereinbarung mit dem Institut für Bergbauingenieurwesen einer der 20 weltweit führenden Universitäten (die globale Top-20-Universität), wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 24. September 2024 bekannt gegeben. Diese Forschung konzentriert sich auf die Entwicklung einer proprietären Schaumflotationstechnologie zur Rückgewinnung von Materialien in Batteriequalität – darunter Graphit, Lithium, Nickel, Kobalt, Mangan und Kupfer – aus ausgedienten Lithium-Ionen-Batterien, um eine Kreislaufwirtschaft für Batterien zu unterstützen. Während die geänderte Forschungsvereinbarung am 30. Juni 2025 abgeschlossen wurde, prüft Battery X Recycling Technologies derzeit die Möglichkeit, eine neue Forschungsvereinbarung mit der globalen Top-20-Universität abzuschließen, um die bisherigen Arbeiten fortzusetzen und auszubauen. Alle wesentlichen Entwicklungen werden gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen bekannt gegeben.

Das Unternehmen treibt außerdem die durch künstliche Intelligenz (KI) gestützte Mineralexploration über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Battery X Discoveries Inc. voran. Dies geschieht im Rahmen eines Joint-Venture-Abkommens, das gemäß einer verbindlichen Absichtserklärung (MOU) mit TerraDX Discoveries Inc. (TerraDX) und MineMind Metals Inc. geschlossen wurde, wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 25. April 2025 bekannt gegeben wurde. Diese Initiative konzentriert sich auf die Exploration von Batteriemetallen in Nevada (USA) unter Verwendung proprietärer KI-Modelle für die Zielermittlung, um die Kenntnis des Untergrunds zu fördern und die Entdeckung kritischer Batteriemetalle zu beschleunigen. Die KI-Modelle sind darauf ausgelegt, große, komplexe geologische Datensätze – die oft nicht integriert und ungenutzt sind – zu integrieren und zu analysieren, um Mineralziele mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Dieser datengesteuerte Ansatz soll das Risiko in der frühen Explorationsphase verringern, die Entdeckungszeiten verkürzen und neue Möglichkeiten für Lithium-, Kobalt-, Graphit-, Nickel- und Manganlagerstätten erschließen. TerraDX ist Mitglied des NVIDIA Inception-Programms, das führende Start-ups mit KI-Schwerpunkt durch Zugang zu fortschrittlicher Recheninfrastruktur, technischem Know-how und Unterstützung bei der Markteinführung unterstützt. Diese Zugehörigkeit unterstreicht die technologische Führungsrolle von TerraDX und stärkt das Innovationsprofil des geplanten Joint Ventures.

Diese Initiativen spiegeln gemeinsam die integrierte 360-Grad-Strategie von Battery X Metals entlang der gesamten Wertschöpfungskette für Batteriemetalle wider – von der Exploration über das Rebalancing bis hin zum Recycling – und bekräftigen das Engagement des Unternehmens für die Skalierung von Lösungen der nächsten Generation, die die Energiewende unterstützen.

Diese Zusammenarbeit mit der US-Investmentbank ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg von Battery X Metals zu einer Notierung an einer nationalen US-Wertpapierbörse, sagte Massimo Bellini Bressi, CEO von Battery X Metals. Wir sind zuversichtlich, dass die umfassende Kapitalmarktexpertise und die soliden Beziehungen zu privaten und institutionellen Anlegern der US-Investmentbank unsere strategische Positionierung stärken und unser Wachstum auf den Kapitalmärkten und in unserer Geschäftstätigkeit beschleunigen werden.

Bedingungen der Vereinbarung

Als Gegenleistung für ihre Dienstleistungen hat Battery X Metals zugestimmt, an die US-Investmentbank oder deren Beauftragte 577.915 Stammaktien (die Stammaktien) aus dem Kapital des Unternehmens auszugeben, die in vier (4) gleichen monatlichen Raten beginnend am 20. Juli 2025 zahlbar sind. Die Stammaktien sind mit Piggyback-Registrierungsrechten und denselben Rechten ausgestattet, die anderen Inhabern von Stammaktien des Unternehmens im Zusammenhang mit der möglichen Notierung an einer nationalen US-Wertpapierbörse gewährt werden. Das Unternehmen verpflichtet sich ferner, diese Stammaktien im Rahmen der Registrierungserklärung zu registrieren, die im Zusammenhang mit der möglichen Notierung an einer nationalen US-Wertpapierbörse eingereicht wird.

Für jede über die US-Investmentbank abgeschlossene Finanzierung wird das Unternehmen eine Bargebühr in Höhe von 7,0 % des Bruttoerlöses zahlen und Broker-Warrants in Höhe von 7,0 % der verkauften Wertpapiere ausgeben. Die Broker-Warrants werden eine Laufzeit von drei Jahren haben und übliche Merkmale wie bargeldlose Ausübung, Verwässerungsschutz und Registrierungsrechte enthalten. Der Ausübungspreis wird dem Preis der im Rahmen der jeweiligen Finanzierung verkauften Wertpapiere entsprechen. Im Falle eines Reverse Merger, einer Fusion, einer Unternehmensfusion oder einer anderen potenziellen Börsennotierung an einer nationalen US-Wertpapierbörse im Rahmen einer M&A-Transaktion ist die US-Investmentbank zu einer Erfolgsprämie in Höhe von 3,5 % der im Zusammenhang mit dieser Transaktion gezahlten oder erhaltenen Gesamtgegenleistung berechtigt, vorbehaltlich üblicher Ausnahmen. Die Gegenleistung kann Bargeld, Aktien, Schuldverschreibungen, die Übernahme oder den Erlass von Verbindlichkeiten sowie bedingte, aufgeschobene oder Earn-Out-Zahlungen umfassen. Das Unternehmen hat sich außerdem bereit erklärt, der US-Investmentbank die im Zusammenhang mit dem Auftrag entstandenen angemessenen Aufwendungen, einschließlich Rechts-, Reise- und Drittkosten, vorbehaltlich einer vorherigen schriftlichen Genehmigung zu erstatten. Rechtskosten sind bis zu einem Betrag von 125.000 US$ erstattungsfähig, wenn eine Finanzierung zustande kommt, und bis zu einem Betrag von 35.000 US$, wenn keine Finanzierung zustande kommt. Eine Transaktion umfasst auch andere strategische Ereignisse, die von der US-Investmentbank initiiert werden, wie Fusionen, Übernahmen, Joint Ventures, Verkäufe von Vermögenswerten oder strategische Allianzen. Der Auftrag gewährt der US-Investmentbank außerdem ein Vorkaufsrecht für einen Zeitraum von achtzehn (18) Monaten nach Abschluss einer möglichen Notierung an einer nationalen US-Wertpapierbörse. Wenn das Unternehmen beabsichtigt, im Zusammenhang mit einer Finanzierung einen Underwriter, Platzierungsagenten, Berater oder anderen Vermittler zu günstigeren Bedingungen zu beauftragen, muss es diese Bedingungen zunächst der US-Investmentbank schriftlich anbieten, und die US-Investmentbank kann das Angebot innerhalb von fünf Tagen annehmen. Dieses Recht gilt nicht, wenn der US-Investmentbank aus wichtigem Grund gekündigt wird, bei Finanzierungen, an denen keine Investmentbank oder kein Vermittler beteiligt ist, oder bei Transaktionen, die nicht von der US-Investmentbank vermittelt wurden. Die Beauftragung umfasst die üblichen Bedingungen hinsichtlich Vertraulichkeit, Haftungsfreistellung und Streitbeilegung.

Eine mögliche Notierung an einer nationalen US-Wertpapierbörse bleibt davon abhängig, dass das Unternehmen alle geltenden qualitativen und quantitativen Notierungsanforderungen einer nationalen US-Wertpapierbörse erfüllt. Diese Anforderungen umfassen unter anderem das Erreichen eines angemessenen Mindestgebotspreises, eines Mindestbetrags an Eigenkapital, eines frei handelbaren Streubesitzes, einer Mindestanzahl von Round-Lot-Aktionären und einer Mindestmarktkapitalisierung sowie die Einholung aller erforderlichen Genehmigungen der zuständigen Börse, Aufsichtsbehörden und Wertpapierkommissionen.

Über Battery X Metals Inc.

Battery X Metals (CSE:BATX) (OTCQB:BATXF) (FWB:5YW, WKN:A40X9W) ist ein Explorations- und Technologieunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Rohstoffe für die Energiewende gerichtet ist. Zu diesem Zweck hat sich Battery X Metals der Förderung der Exploration inländischer und kritischer Batteriemetallvorkommen verschrieben und entwickelt gleichzeitig eigene Technologien der nächsten Generation. Mit einem diversifizierten 360-Grad-Ansatz für die Batteriemetallindustrie konzentriert sich das Unternehmen auf die Erforschung, Verlängerung der Lebensdauer und das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien und Batteriematerialien. Weitere Informationen finden Sie unter batteryxmetals.com.

Über die US-Investmentbank

Die US-Investmentbank ist ein Full-Service-Investmentbanking-, Wertpapier- und Vermögensverwaltungsunternehmen mit Hauptsitz in New York. Die US-Investmentbank bietet eine umfassende Palette von Finanzdienstleistungen an, darunter Investmentbanking, private Vermögensverwaltung sowie globalen institutionellen Aktien-, Renten- und Derivatehandel, Aktienresearch und Prime-Brokerage-Dienstleistungen für eine Vielzahl von Unternehmenskunden, institutionellen Anlegern und vermögenden Privatpersonen. Die US-Investmentbank ist ein bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) und dem Municipal Securities Rulemaking Board (MSRB) registrierter Broker-Dealer und Mitglied der folgenden Organisationen: Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), Securities Insurance Protection Corporation (SIPC), NASDAQ Stock Market und NYSE Arca, Inc.

Im Namen des Board of Directors

Massimo Bellini Bressi, Direktor

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Massimo Bellini Bressi

Chief Executive Officer

E-Mail: mbellini@batteryxmetals.com

Tel: (604) 741-0444

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung beziehen sich unter anderem auf: die Ziele, Strategien und Zukunftspläne des Unternehmens in Bezug auf die Beauftragung der US-Investmentbank; die potenzielle Börsennotierung der Wertpapiere des Unternehmens an einer nationalen US-Wertpapierbörse; die Fähigkeit des Unternehmens, eine potenzielle Börsennotierung an einer nationalen US-Wertpapierbörse oder eine Finanzierung abzuschließen; die Fähigkeit, alle anwendbaren Börsennotierungsanforderungen einer nationalen US-Wertpapierbörse zu erfüllen; den voraussichtlichen Zeitpunkt, die Vorteile und die Ergebnisse einer potenziellen Börsennotierung oder anderer Kapitalmarkttransaktionen; den Umfang und den Erfolg der von der US-Investmentbank erbrachten Beratungsleistungen; die potenzielle Entwicklung und Kommerzialisierung und den US-Einsatz der zum Patent angemeldeten Rebalancing-Geräts für Elektrofahrzeugbatterien des Unternehmens; die Durchführung von auf die Geschäftsstrategie des Unternehmens abgestimmten Wachstumsinitiativen in den USA; die fortgesetzte Entwicklung seiner Batterierecycling-Technologien, einschließlich der potenziellen Fortsetzung seiner Forschungskooperation mit der globalen Top-20-Universität; die Fortschritte seiner KI-gestützten Batteriemetallexplorationsinitiative in Nevada; die Entwicklung und das Ergebnis des Joint Ventures mit TerraDX und MineMind Metals Inc. sowie die erwartete Leistung, Integrationsfähigkeit und Effektivität der bei der Mineralexploration eingesetzten KI-Zielmodelle, einschließlich ihrer Fähigkeit, Entdeckungen zu beschleunigen, das Risiko von Projekten im Frühstadium zu verringern und Ziele mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, sowie die Umsetzung seiner integrierten 360°-Strategie entlang der Wertschöpfungskette für Batteriemetalle, einschließlich Exploration, Rebalancing und Recycling. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen, Annahmen und Prognosen, die das Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung für angemessen hält. Solche Aussagen unterliegen jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den ausgedrückten oder angedeuteten abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: die Fähigkeit des Unternehmens, die Kriterien für die Börsennotierung zu erfüllen, einschließlich des Mindestpreises, der Marktkapitalisierung, des Streubesitzes und der Aktionärsverteilung, zusätzlich zu den qualitativen Anforderungen für die Börsennotierung an einer nationalen US-Wertpapierbörse; das Ergebnis und der Zeitplan von Prüfungen und Genehmigungen durch die Behörden und die Börsenaufsicht; Verzögerungen bei der Durchführung oder Strukturierung einer potenziellen Börsennotierung an einer nationalen US-Wertpapierbörse oder bei der Finanzierung; Schwankungen der Marktbedingungen oder der Anlegerstimmung; technologische oder kommerzielle Herausforderungen im Zusammenhang mit der Produkteinführung; die potenziellen Grenzen von KI-Modellen bei geologischen Anwendungen, die Verfügbarkeit und Qualität von geologischen Datensätzen und die Fähigkeit, KI-generierte Erkenntnisse in umsetzbare Explorationsergebnisse zu übertragen; Verzögerungen oder Rückschläge bei Forschungs- und Entwicklungsprogrammen; und allgemeine wirtschaftliche, regulatorische und geopolitische Bedingungen. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Annahmen und Erwartungen des Managements zu dem Zeitpunkt wider, zu dem sie gemacht werden, und sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen angesehen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, und es wird ihnen empfohlen, die kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens, die unter www.sedarplus.ca abrufbar sind, auf zusätzliche Risikofaktoren und weitere Informationen hin zu überprüfen.

