Ohne Lithium-Ionen-Batterien geht nichts

In der Elektromobilität stehen die Lithium-Ionen-Batterien für die effektivste Batterietechnologie.

Lithium ist ein besonderer Rohstoff. Er sorgt für eine hohe Energiedichte, für die beste Reichweite und eine geringe Selbstentladung der Batterien. Nicht nur in Elektrofahrzeugen, sondern auch in Stromspeichern, in mobilen Endgeräten, Laptops und immer mehr Geräten des täglichen Lebens sind die Lithium-Ionen-Batterien verbaut. Laut Schätzungen wird das Marktvolumen der Elektrofahrzeuge bis 2028 etwa 770 Milliarden US-Dollar betragen. In 2022 waren es noch knapp 420 Milliarden US-Dollar. Neben Lithium zählen Nickel, Mangan oder Kobalt zu den wichtigen Bestandteilen.

Gemäß einer neuen Studie haben die Lithium-Ionen-Batterien sogar nach 200.000 Kilometern Fahrleistung noch rund 80 Prozent Restkapazität, manchmal auch mehr. Da können viele Batterien noch für ein zweites Leben als Speichermedium dienen. Forschungen und Innovationen schreiten voran. Zum Beispiel wird an einer Solarlackierung für Autos gearbeitet, um so Strom für viele Kilometer zu produzieren. 2023 befanden sich Batterien in Elektrofahrzeugen, die eine Kapazität von etwa 700 Gigawattstunden an Gesamtleistung ausmachten. Laut Schätzungen soll diese Kapazität bis zum Jahr 2030 auf ungefähr bis zu 3.000 Gigawattstunden anwachsen.

Die Lithiumpreise mussten ziemlich Federn lassen, was den Produzenten natürlich nicht gefällt. Allerdings prognostiziert BMI bereits ab 2025 einen Versorgungsengpass. Auch die Lithium-Branche blickt übrigens trotz des Preisrückgangs beim Lithium zuversichtlich in die Zukunft. Schließlich gab es schon mehrmals Preistiefs beim Lithium und meist folgten neue Rekordpreise.

Neben Lithium sind Kobalt und Nickel, wie sie bei der Canada Nickel Company – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/canada-nickel-company-inc/ – in den Projekten in Kanada vorhanden sind, essenzielle Rohstoffe. Dabei wird Nickel in der Stahlindustrie gebraucht.

Lithium ist das Geschäft von Century Lithium – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/century-lithium-corp/ – in Nevada. Die Pilotanlage liefert bereits Lithiumkarbonat mit einer Reinheit von 99,5 Prozent.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von der Canada Nickel Company (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/canada-nickel-company-inc/ -) und Century Lithium (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/century-lithium-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.