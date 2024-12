Fallende Goldpreise heizen die Nachfrage an

Wichtige Märkte profitieren jetzt vom niedrigeren Goldpreis.

Viele haben wohl schon darauf gewartet, dass sich das Edelmetall verbilligt und schlagen nun zu. Die Unze Gold kostete am 31. Oktober 2.790,15 US-Dollar, dies war ein Rekordwert. Nach dem Wahlsieg der Republikaner sank der Goldpreis. Seit Oktober und insbesondere seit November hat nun die Nachfrage deutlich angezogen. Denn die Marktstimmung hat sich gewandelt. Nachdem vielfach zu hören war, dass wohl bald die 3.000 US-Dollar-Marke geknackt werden wird, wurden Preise über 2.700 US-Dollar nicht mehr als so teuer wahrgenommen. Deutlich angestiegen ist nun die Nachfrage nach geprägten Produkten, in erster Linie für private Investoren sowie der Bedarf der institutionellen Anleger. Auch die Nachfrage der indischen Bevölkerung hat wieder angezogen, die zuvor unter den hohen Preisen gelitten hatte. Und da Indien der zweitgrößte Verbraucher ist, wirkt sich das aus. Auch in China scheint sich wieder mehr auf dem Goldmarkt zu tun. Da nutzen wohl viele strategische Investoren die Preiskorrektur, auf die sie gewartet haben.

Nun wird es spannend, wie es mit dem Preis des edlen Metalls weitergehen wird. Gemäß den Fed Funds Futures ist eine Zinssenkung um 25 Basispunkte im Dezember nur noch zu etwa 50 Prozent eingepreist. Die Nachricht, dass ein Waffenstillstand zwischen der Hisbollah-Miliz und Israel möglich sei, hat den Goldpreis gleich etwas nach unten gedrückt. Dies zeigt, dass der sichere Hafen auf eine Reduktion von Krisen sogleich reagiert. Was auch bei einer Ausweitung von Krisen gilt, nämlich dass der Goldpreis schnell reagieren kann. Jedenfalls sollten Goldinvestments, solange die 3.000 US-Dollar-Marke noch relativ fern ist, jetzt nicht falsch sein. Auch Goldgesellschaften wie Osisko Development oder Collective Mining gehören dazu.

In Kolumbien arbeitet Collective Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/collective-mining/ – an seinem Vorzeigeprojekt Guayabales. Es enthält ein hochgradiges Kupfer-Silber-Gold-Wolfram-System.

Osisko Development – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-development-corp/– möchte ein mittelgroßer Goldproduzent werden. Besonders aussichtsreich sind das Goldprojekt Cariboo in Kanada, das Goldprojekt San Antonio in Mexiko und das Tintic-Projekt in den USA.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Development (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-development-corp/ -) und Collective Mining ( – https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/collective-mining-ltd/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.