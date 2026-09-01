Norsemont stellt Update zu Bohrungen bei Choquelimpie bereit

Vancouver, B.C., 1. September 2026 / IRW-Press / Norsemont Mining Inc. (CSE: NOM, OTC: NRRSF, FWB: LXZ1) (Norsemont oder das Unternehmen) freut sich, ein Update zum Phase-3- Bohrprogramm 2026 bereitzustellen. Seit Jahresbeginn wurden auf dem Projekt Choquelimpie sechzehn (16) Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 4.100 Metern (Abbildung 1 & Tabelle 1) niedergebracht. Diese Bohrlöcher wurden sowohl als Step-out-Bohrungen als auch als Versatzbohrungen zu identifizierten mineralisierten Abschnitten konzipiert.

Kommentare des Managements

Marc Levy, CEO von Norsemont, erklärte:

In der Pressemitteilung vom 28. August gab das Unternehmen eine Anpassung bestimmter Finanzberichte im Zusammenhang mit der bilanziellen Behandlung seiner im Dezember 2025 fälligen Wandelschuldverschreibungen (Fälligkeit Dezember 2028) bekannt, wobei diese von langfristigen in kurzfristige Verbindlichkeiten umgestellt wurden. Die bilanziellen Anpassungen haben keinen Einfluss auf die Liquiditätslage des Unternehmens in Höhe von 13.677.089 $ zum 30. Juni 2026. Norsemont verfügt weiterhin über eine solide Finanzausstattung, die Bohrungen schreiten gut voran und wir rechnen damit, dass die Analyseergebnisse in Kürze veröffentlicht werden.

Highlights

– Norsemont hat im Jahr 2026 bis dato 16 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 4.100 Metern niedergebracht und damit die Arbeiten auf fünf Schlüsselzonen bei Choquelimpie ausgeweitet.

– Die ersten Bohrungen haben dazu beigetragen, die Ränder mehrerer hydrothermaler Brekzienkörper und Mineralisierungszonen abzugrenzen, wodurch das Team ein klareres Bild davon gewonnen hat, wo sich die stärkste Mineralisierung voraussichtlich fortsetzen wird.

– Es wurden mehrere goldführende Mineralisierungstypen bestätigt, darunter hydrothermale Brekzien, mit einem Porphyr in Zusammenhang stehende Quarz-±-Magnetit-Gängchen sowie Quarz-Glimmer-Sulfid-Alterationszonen.

– In den Quarz-Glimmer-Sulfid-Zonen ist eine Basismetallmineralisierung vorhanden, was dem System eine weitere potenzielle Wertkomponente hinzufügt.

– Das Bohrloch DD-24 ist im Gange und verläuft versetzt zur bekannten Mineralisierung, wobei eine Erweiterung zwischen den Zonen Choque und Vizcacha anvisiert wird.

– Die Analyseergebnisse für die 16 Bohrlöcher stehen noch aus und dürften nach ihrer Veröffentlichung bedeutende Impulse geben.

– Metallurgische und geologische 3D-Untersuchungen sind für den weiteren Verlauf des Jahres 2026 geplant; das Management geht davon aus, dass diese dazu beitragen werden, die Zusammenhänge zwischen Edel- und Basismetallen im gesamten System genauer zu bestimmen.

Aktueller Stand des Bohrprogramms

Das Bohrprogramm 2026 konzentriert sich im gesamten Projektgebiet Choquelimpie (Abbildung 1 und Tabelle 1) auf Step-out-Bohrlöcher jenseits der Grenzen bekannter Mineralisierungen sowie auf Bohrlöcher, die im Versatz zu zuvor niedergebrachten mineralisierten Bohrlöchern durchgeführt werden. Das Bohrloch MV26-DD24 (in nördlicher Richtung) wird derzeit von derselben Plattform aus wie DD21 niedergebracht und erkundet den Bereich zwischen den Zonen Choque und Vizcacha. Die Analyseergebnisse aus dem Phase-3-Bohrprogramm 2026 werden veröffentlicht, sobald sie vorliegen.

Abbildung 1

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Tabelle 1

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Einige Bohrlöcher zu Beginn des Jahres 2026 scheinen die Grenzen einzelner hydrothermaler Brekzienkörper und Mineralzonen abgegrenzt zu haben und liefern dem geologischen Team damit wichtige Erkenntnisse für die gezielte Erweiterung der Ressourcen in der Zukunft.

Das Phase-3-Explorationsprogramm wird von Roman Flores geleitet, eine Persona Calificada (Q.P.) gemäß der Commission Minera Chile.

Quellennachweis:

Wilson, S. E., 2025, NI 43-101 Technical Report for the Choquelimpie Au-Ag Project Region 1 Chile, 115p.

Qualifizierte Person

David Flint, MSc, AIPG-CPG, Chefgeologe von Norsemont Mining Inc. und eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Im Namen des Boards

NORSEMONT MINING INC.

Marc Levy

CEO & Chairman

Über Norsemont Mining Inc.

Norsemont Mining wird von einem erfahrenen Team aus fachkundigen Rohstoffexperten geleitet, das sich auf den Ausbau der Gold-, Silber- und Kupfervorkommen im unternehmenseigenen Vorzeigeprojekt Choquelimpie bis hin zur Machbarkeitsstudie konzentriert. Das Projekt ist Gegenstand eines technischen Berichts, der vom Unternehmen am 16. Mai 2025 eingereicht wurde und unter www.sedarplus.ca abrufbar ist. Dieser enthält:

– Angedeutete Ressourcen: 81,9 Mio. Tonnen mit 0,66 g/t Au (1.731.000 Unzen Au) und 12,6 g/t Ag (33.233.000 Unzen Ag)

– Vermutete Ressourcen: 25,3 Mio. Tonnen mit 0,55 g/t Au (446.000 Unzen Au) und 8,9 g/t Ag (7.219.000 Unzen Ag)

Choquelimpie ist ein ehemaliger Produktionsbetrieb mit mehr als 1.720 Bohrlöchern sowie einer umfangreichen bestehenden Infrastruktur einschließlich Straßen, Strom- und Wasserversorgung, Campanlagen und einer vormals in Betrieb befindlichen Verarbeitungsanlage mit einer Durchsatzkapazität von 3.000 Tonnen pro Tag. Norsemont ist einer verantwortungsbewussten, nachhaltigen Erschließung sowie modernen Explorationspraktiken verpflichtet, um weiteren Mehrwert für Aktionäre und Stakeholder zu schaffen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen unter: psearle@norsemont.com

Investor Relations: Paul Searle (778) 240-7724

NORSEMONT MINING INC.

Suite 500, 666 Burrard Street

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Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit zahlreichen Risiken und Ungewissheiten verbunden, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen angedeuteten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem Genehmigungs- und regulatorische Risiken im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung des Projekts, Kapitalmarktrisiken und die Fähigkeit des Unternehmens, das zur Finanzierung der weiteren Entwicklung erforderliche Kapital zu beschaffen, Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration und -erschließung im Allgemeinen, Risiken im Zusammenhang mit Preisschwankungen bei Gold, Silber und Kupfer sowie ökologische und geopolitische Risiken.

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