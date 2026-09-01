Gold, Silber & Kupfer geben Gas! Und Hannan & Skeena: liefern mächtig ab!

Gewaltige Goldfunde in allen fünf bislang ausgewerteten ,Stavaträsk‘-Bohrungen, darunter 27,8 g/t Au über 0,6 m. Minenbau zu über 62 % fertig. Erstproduktion Q2-2027 angestrebt.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Hannan Metals Limited & Skeena Gold & Silver! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Hannan Metals Limited und Skeena Gold & So · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 01. September 2026, 5:30 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

das US-Finanzministerium kündigte am 19. August an, die maximalen Volumina seiner Liquiditätsunterstützungs-Rückkäufe für länger laufende nominale US-Staatsanleihen ab dem 9. September von bisher 2 Mrd. USD auf mindestens 4 Mrd. USD je Operation zu erhöhen. Die Maßnahme betrifft den 10- bis 20- sowie den 20- bis 30-jährigen Laufzeitenbereich. In der unmittelbaren Marktreaktion gaben die Renditen nach, der US-Dollar wurde schwächer und Gold legte zu.

Eine mögliche Erklärung für die Nachfrage nach realen Vermögenswerten liegt im Zusammenspiel aus hoher Staatsverschuldung, großen…

Lesen Sie hier gerne weiter.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

JS Research GmbH

Quellen:

Cochilco – Kupferprognose 2026: Originalquelle öffnen

Weitere Quellen: U.S. Treasury; Hannan – ,Stavaträsk‘; Skeena – Q2 2026; Skeena – technische Details; Skeena – Finanzierung; Skeena – Hauptversammlung. Drittquellen: World Gold Council, TradingView und Visual Capitalist. Abbildungen: Unternehmensmaterial sowie gekennzeichnete Drittquellen. Intro-Bild: Symbolbild, KI-generiert.

Methodik/Annahmen: Die Darstellung beruht auf Unternehmensmitteilungen, MD&A, technischen Berichten und den im Quellenblock genannten Drittquellen. Es wurde kein eigenes Kurs-, DCF- oder Ressourcenmodell erstellt und keine unabhängige technische oder wirtschaftliche Prüfung vorgenommen. Ressourcen-, Reserven-, Produktions- und Kostenzahlen sind als Unternehmens- bzw. Studienangaben gekennzeichnet. Vorwärtsgerichtete Aussagen und Termine sind Erwartungen der Unternehmen und können sich ändern. Keine Verpflichtung zur laufenden Aktualisierung.

Dieser Werbeartikel wurde am 01. September 2026 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH, erstellt. Gemäß § 86 Abs. 1 WpHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt. Die nachstehenden Angaben sind eine transparente Offenlegung der werblichen Beziehung und stellen keine Bestätigung oder Billigung durch die BaFin oder die British Columbia Securities Commission (BCSC) dar.

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Dieser Beitrag ist eine entgeltliche Anzeige/Werbung bzw. Marketingmitteilung. Er ist keine unabhängige Finanzanalyse und keine Anlageberatung, Anlageempfehlung, Aufforderung zur Abgabe eines Angebots oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Derivaten oder sonstigen Finanzinstrumenten. Eine individuelle Prüfung der persönlichen Verhältnisse, Anlageziele und Risikotragfähigkeit erfolgt nicht.

Risiken: Investments in Rohstoff-, Explorations- und Entwicklungsunternehmen sind spekulativ und können starken Kursschwankungen, eingeschränkter Liquidität, Währungs- und Rohstoffpreisrisiken sowie Verwässerung unterliegen. Hinzu kommen Explorations- und Geologierisiken, Metallurgie, Genehmigungen, Umwelt- und indigene Rechte, Bau, Inbetriebnahme, Lieferketten, Kostenüberschreitungen, Finanzierung und Verschuldung. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

Vergütung und Interessenkonflikte: Auftraggeber sind Hannan Metals Limited und Skeena Resources Limited (Marke: Skeena Gold & Silver). SRC swiss resource capital AG unterhält mit beiden Unternehmen entgeltliche IR-Beraterverträge. JS Research GmbH erhält für die Veröffentlichung eine Vergütung über SRC. Jörg Schulte hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien, Optionen, Warrants oder sonstigen Derivate und keine direkten Leerverkaufspositionen an Hannan Metals oder Skeena Resources. Für JS Research, den Autor und nahestehende Personen sind keine Netto-Long- oder Netto-Short-Positionen von mindestens 0,5 % bekannt. Es bestehen nach den vorliegenden Angaben keine Market-Making-, Liquidity-Providing-, Investmentbanking- oder vergleichbaren Mandate. Es ist keine Beteiligung eines der beiden Emittenten von mindestens 5 % an JS Research/SRC bekannt.

Redaktionelle Verantwortung und Unternehmensprüfung: Die Erstellung und redaktionelle Verantwortung liegen bei JS Research GmbH. Der Beitrag wird nicht als Unternehmensveröffentlichung ausgegeben. Hannan Metals Limited und Skeena Resources Limited haben den Beitrag vor Veröffentlichung weder fachlich geprüft noch freigegeben. Aussagen über Projekte, Ressourcen, Reserven, Produktionsziele und Finanzierungen geben den jeweils genannten Unternehmens- oder Studienstand wieder.

Transparenz der werblichen Kommunikation: Die Offenlegung benennt Auftraggeber, Vergütung und wesentliche für die Objektivität relevante Umstände. Sie orientiert sich an den Transparenzanforderungen für Promotional Communications der BCSC; daraus folgt keine behördliche Prüfung oder Billigung. Wo im Text Unternehmensangaben, Studienwerte oder Prognosen verwendet werden, ist dies redaktionell kenntlich gemacht. Frühere Wertentwicklungen oder genannte Produktions- und Preisannahmen sind keine verlässlichen Indikatoren für die Zukunft.

KI, Quellen und Aktualität: KI-gestützte Systeme können als redaktionelles Hilfsmittel eingesetzt werden. Inhaltliche Prüfung, Quellenabgleich, Einordnung und redaktionelle Freigabe erfolgen durch Menschen. Trotz sorgfältiger Recherche wird keine Gewähr für Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität übernommen; externe Verlinkungen werden nicht inhaltlich verantwortet. Es besteht keine Verpflichtung zur Aktualisierung nach Veröffentlichung.

Geltungsbereich und Urheberrecht: Die deutsche Fassung ist für die Veröffentlichung in Deutschland bestimmt. Eine Prüfung ausländischer Rechtsordnungen, insbesondere der kanadischen Wertpapiergesetze, ersetzt dieser Hinweis nicht; eine Weitergabe ist nur zulässig, soweit sie am jeweiligen Ort erlaubt ist. Zwischen Lesern und JS Research entsteht kein Beratungs- oder Vermögensverwaltungsvertrag. Es gilt der vollständige Hinweis unter https://www.js-research.de/disclaimer-agb/. Die Urheberrechte liegen beim Herausgeber; Vervielfältigung und kommerzielle Weiterverbreitung bedürfen der Zustimmung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.