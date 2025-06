Neurals Partner CWE eröffnet Geschäft Nr. 16 in der Stadt Bonn – Einladung zum Besuch von Hanf.com auf der Mary Jane Berlin 2025

Toronto, Ontario – 6. Juni 2025 – Neural Therapeutics Inc. (CSE: NURL) (FSE: HANF) (Neural oder das Unternehmen), ein ethnobotanisches Arzneimittelentwicklungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung therapeutischer Medikamente gegen psychische Erkrankungen im Zusammenhang mit Substanzgebrauchsstörungen konzentriert, und CWE European Holdings Inc. (CWE), tätig unter dem Namen Hanf.com, einer der führenden CBD-Händler Deutschlands, freuen sich, ein Update zu ihren Expansionsbemühungen in Deutschland zu geben.

Eine Tochtergesellschaft von CWE hat einen Franchisevertrag zur Eröffnung des ersten Hanf.com-Geschäfts in der Stadt Bonn unterzeichnet – der ehemaligen Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland und Heimat von über 320.000 Einwohnern. Dies ist der fünfte Franchisevertrag von Hanf.com und das zweite Geschäft im Bundesland Nordrhein-Westfalen.

Hanf.com freut sich außerdem, seine Teilnahme an der Mary Jane Berlin 2025 bekanntzugeben – Europas führender Cannabis-Messe und -Festival, die vom 19. bis 22. Juni 2025 auf dem Messegelände Berlin stattfindet.

Im Rahmen der lebendigen Ausstellungsfläche der Veranstaltung wird Hanf.com seine neuesten Produktinnovationen präsentieren, darunter Premium-CBD-Öle, nachhaltige Wellness-Produkte auf Hanfbasis und exklusive neue Lifestyle-Angebote. Besucher finden Hanf.com am Stand #G19/G20, wo sie eingeladen sind, zu entdecken, zu probieren und mit dem Team hinter einem der vertrauenswürdigsten Namen im Hanfbereich in Kontakt zu treten.

Alex Cerveny, COO von Hanf.com, kommentierte:

Wir freuen uns, das Hanf.com-Erlebnis nach Bonn zu bringen – eine Stadt mit tiefen Wurzeln und einem fortschrittlichen Spirit. Diese neue Franchise stellt einen wichtigen Schritt in unserer Mission dar, hochwertige CBD-Produkte für Kunden in ganz Deutschland zugänglich zu machen. Wir freuen uns darauf, die Bonner Gemeinschaft mit derselben Leidenschaft, Integrität und Innovationskraft zu bedienen, die die Marke Hanf.com auszeichnet.

Wir schätzen die Gelegenheit, in diesem Jahr wieder Teil der Mary Jane Berlin zu sein, und laden unsere Freunde, Partner und Kollegen ein, unser Team kennenzulernen. Herr Cerveny fügte hinzu: Diese Veranstaltung ist nicht nur eine Messe – sie ist eine Feier der Cannabiskultur, der Innovation und des Fortschritts. Wir begrüßen die Gelegenheit auf den Austausch mit Branchenpartnern und Konsumenten, um unser sorgfältig kuratiertes Portfolio an CBD-Produkten zu präsentieren, während wir weiter den Weg für die Eröffnung weiterer Franchise-Standorte ebnen.

Die Mary Jane Berlin findet dieses Jahr zum neunten Mal statt und wird voraussichtlich über 60.000 Besucher und mehr als 500 Aussteller aus der ganzen Welt begrüßen. Das Programm umfasst Expertenpanels, Live-Musik, Foodtrucks und einen eigenen B2B-Fachbesuchertag.

Über Neural Therapeutics

Neural Therapeutics ist ein führendes Unternehmen in der ethnobotanischen Arzneimittelforschung und konzentriert sich auf die Entwicklung therapeutischer Medikamente gegen psychische Erkrankungen im Zusammenhang mit Substanzgebrauchsstörungen, einschließlich Alkohol- und Opioidabhängigkeit. Der innovative Entwicklungsansatz des Unternehmens beinhaltet den strategischen Einsatz von subhalluzinogenen Dosen eines Meskalin-Extrakts, um Sicherheit und Skalierbarkeit zu erhöhen und gleichzeitig die therapeutische Wirksamkeit beizubehalten.

Am 26. Mai 2025 schloss Neural eine strategische Investitions- und Optionsvereinbarung mit CWE European Holdings Inc., einem führenden CBD-Händler in Deutschland, der unter der Marke Hanf.com tätig ist, ab. Ziel ist es, bis zu 100 % von CWE in einer mehrstufigen Transaktion zu erwerben. Diese Transaktion soll die kommerzielle Präsenz von Neural in Europa ausweiten und gleichzeitig das zentrale Engagement für Arzneimittelforschung und Innovation im Bereich psychischer Gesundheit aufrechterhalten.

Für weitere Anfragen kontaktieren Sie bitte:

Neural Therapeutics Inc.

Ian Campbell, CEO

E: icampbell@neuraltherapeutics.ca

T: +1 (647) 697-NURL (6875)

Marc Lakmaaker

E: mlakmaaker@gmail.com

T: +1.647.289.6640

VORSICHTSHINWEIS UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft oder übernimmt Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen (FLS) in Bezug auf die Eröffnung neuer Franchise-Standorte durch CWE (tätig unter dem Namen Hanf.com), den Zeitpunkt und Umfang der Teilnahme von Hanf.com an der Mary Jane Berlin 2025, das Wachstum und die Leistung des Geschäfts von Hanf.com, Neurals indirekte Beteiligung an diesem Wachstum durch seine Investition in CWE sowie Neurals fortlaufenden Fokus auf die ethnobotanische Arzneimittelforschung. FLS können auch Aussagen über mögliche Synergien aus der Transaktion zwischen Neural und CWE, die erwartete Kundenresonanz auf die Produkte von Hanf.com und Prognosen über die Marktnachfrage in Europa nach Hanf- und CBD-bezogenen Produkten enthalten. FLS sind häufig durch Begriffe wie wird, kann, sollte, erwarten, planen und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Diese Aussagen sind keine historischen Tatsachen, sondern Prognosen über zukünftige Ereignisse, die naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Es kann keine Garantie dafür gegeben werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen angenommenen abweichen können. Leser werden gewarnt, sich nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Obwohl die Geschäftsleitung solche Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung für angemessen hält, können sie sich als falsch erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen FLS sind ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, solche Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Eine Beschreibung zusätzlicher Risikofaktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse erheblich von den FLS abweichen, findet sich in den Offenlegungsunterlagen von Neural, die unter www.sedarplus.ca veröffentlicht sind.

Die Wertpapiere von Neural wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (dem U.S. Securities Act) oder den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert. Die Wertpapiere dürfen weder Personen in den Vereinigten Staaten noch U.S. Persons (wie in Regulation S gemäß dem U.S. Securities Act definiert) angeboten oder verkauft werden oder zu deren Gunsten oder auf deren Rechnung, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht nach dem U.S. Securities Act und den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen befreit. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für die Wertpapiere von Neural in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf unzulässig wäre.

Weder die CSE noch ihr Regulatory Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert ist) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

NICHT ZUR VERTEILUNG ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: www.newsfilecorp.com/release/254676/Neurals-Partner-CWE-to-Open-Store-No.-16-in-the-City-of-Bonn-and-Invitation-to-Meet-Hanf.com-at-Mary-Jane-Berlin-2025

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Neural Therapeutics Inc.

Ian Campbell

130 Adelaide Street West, Suite 3002

M5H 3P5 Ontario

Kanada

email : icampbell@neuraltherapeutics.ca

Pressekontakt:

Neural Therapeutics Inc.

Ian Campbell

130 Adelaide Street West, Suite 3002

M5H 3P5 Ontario

email : icampbell@neuraltherapeutics.ca

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.