Goldaktien unterbewertet – zugreifen!

Der Goldpreis notiert nahe Rekordhochs, dennoch sind Goldminenaktien, insbesondere Junior-Unternehmen, teils noch stark unterbewertet.

Die Margen sind hoch, kein Wunder beim grandiosen Anstieg des Goldpreises. Viele große Produzenten glänzen zudem mit makellosen Bilanzen und Aktienrückkäufen. Besondere Chancen bietet aber der Junior-Rohstoffbereich. Auch der Silberpreis konsolidiert auf hohem Niveau. Preislich hat Silber gerade den Widerstand bei knapp 35 US-Dollar je Feinunze geknackt. Obwohl der Preis des Edelmetalls den Durchbruch über 34 US-Dollar je Unze geschafft hat, ist es noch nicht zu einer Rallye bei kleineren Unternehmen gekommen. Bisher sind die institutionellen und privaten Kapitalzuflüsse in Bergbauaktien eher gering.

Sowohl im Silber- als auch im Goldbereich könnte eine Fusions- und Übernahmewelle bevorstehen. Denn große Unternehmen haben in den letzten Jahren wenig investiert und sie werden danach streben, ihre schwindenden Reserven aufzufüllen. Schließlich sind viele Jahre nötig, um von der Entdeckung eines neuen Vorkommens bis zur Produktion zu gelangen. So sehen also viele Experten großes Potenzial bei Junior-Gesellschaften, oft mehr bei den Goldaktien oder beim Goldpreis. Selbst wenn der Goldpreis in nächster Zeit seitwärts tendieren sollte, sollten sich Goldaktien aufgrund des hohen Goldpreises sehr gut entwickeln.

Gold und auch Silber profitieren, wenn der US-Dollar Schwäche zeigt. Und die Stimmung spricht dafür, dass ausländische Investoren den USA, damit dem Dollar nicht mehr so vertrauen. Gold und Silber dagegen sind Währungsmetalle, auf die ja bekanntlich die Zentralbanken stark setzen und sie kaufen. Nicht zuletzt machte die dritte Herabstufung der US-Kreditwürdigkeit durch die Ratingagentur Moody´s von sich reden. Also schnell ein Blick auf solide Edelmetallunternehmen.

Revival Gold – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/revival-gold-inc/ – entwickelt das Goldprojekt Mercur in Utah, welches relativ kurzfristig produktionsbereit ist. Auch bereitet das Unternehmen die Genehmigungsverfahren sowie die laufende Exploration des Goldprojekts Beartrack-Arnett in Idaho vor.

In British Columbia im Goldenen Dreieck besitzt Tudor Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/tudor-gold-corp/ – das aussichtsreiche Treaty Creek Projekt. Es befindet sich also in einem Gebiet mit ehemaligen, produzierenden und kurz vor der Erschließung stehenden Minen.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.