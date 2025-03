Neural Therapeutics startet Handel an der Frankfurter Börse

Toronto, Ontario – (31. März 2025) – Neural Therapeutics Inc. (CSE: NURL) (FSE: M6B) (Neural oder das Unternehmen), ein ethnobotanisches Arzneimittelforschungsunternehmen, das sich der Entwicklung therapeutischer Medikamente für psychische Erkrankungen im Zusammenhang mit Substanzkonsumstörungen widmet, freut sich bekannt zu geben, dass die Aktien des Unternehmens nun an der Frankfurter Börse unter dem Tickersymbol M6B gehandelt werden.

Ian Campbell, CEO von Neural, kommentierte: Die Notierung unserer Aktien an der Frankfurter Börse verschafft uns Zugang zu einem erweiterten internationalen Investorenkreis, was unserer Erwartung nach zu größerer Liquidität und einer international diversifizierten Aktionärsbasis führen wird, während wir unsere Geschäftsaktivitäten weiter ausbauen. Darüber hinaus erwarten wir angesichts unserer geplanten Übernahme von Hanf.com, wie in unserer Pressemitteilung vom 3. Oktober 2024 dargelegt, dass eine Notierung in Frankfurt auch als Marketinginstrument dienen wird, um die Bekanntheit der Marke Hanf.com bei Verbrauchern und Investoren zu steigern. Wir sind überzeugt, dass die Kombination aus der Entwicklung neuer hochwirksamer Therapien und der Nutzung der Vorteile starker Fundamentaldaten durch wachsende Einzelhandelsumsätze in Deutschland nach Abschluss der Hanf.com-Transaktion Marktdynamik erzeugen wird, während wir weiterhin proaktiv mit neuen und bestehenden Zielgruppen in Kontakt treten.

Die Frankfurter Börse, betrieben von der Deutsche Börse AG, ist eine der weltweit größten Wertpapierhandelsplattformen und ein zentraler Finanzknotenpunkt für europäische und internationale Investoren. Mit rund 2 Billionen CAD an Handelsumsätzen im Jahr 2024[1) zählt Frankfurt zu den größten und liquidesten Börsen weltweit. Die Bedeutung Frankfurts ermöglicht es Unternehmen, sowohl institutionelle als auch Privatanleger aus aller Welt anzusprechen, während der Heimatmarkteffekt eine starke Verbindung zu Unternehmen mit Aktivitäten in Deutschland herstellt, einem Markt mit über 80 Millionen Menschen[2).

Über Neural Therapeutics

Neural Therapeutics ist ein führendes Unternehmen in der ethnobotanischen Arzneimittelforschung mit Schwerpunkt auf der Entwicklung therapeutischer Medikamente für psychische Erkrankungen im Zusammenhang mit Substanzkonsumstörungen, einschließlich Alkohol- und Opioidabhängigkeit. Der innovative Ansatz des Unternehmens in der Arzneimittelentwicklung beinhaltet den strategischen Einsatz subhalluzinogener Dosen von Meskalin-Extrakt, um Sicherheit und Skalierbarkeit zu verbessern, ohne die therapeutische Wirksamkeit zu beeinträchtigen.

Für weitere Anfragen wenden Sie sich bitte an:

Neural Therapeutics Inc.

Ian Campbell, CEO

E: mailto:icampbell@neuraltherapeutics.ca

T: +1 (647) 697-NURL (6875)

Marc Lakmaaker

E: mailto:mlakmaaker@gmail.com

T: +1.647.289.6640

VORSICHTSHINWEIS UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft oder die Verantwortung für deren Angemessenheit oder Richtigkeit übernommen. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen (FLS) bezüglich der Aussichten für psychedelische Märkte und verwandte Branchen, der Erreichung und des Zeitpunkts bestimmter Entwicklungsmeilensteine, der erfolgreichen Umsetzung der Geschäftsstrategie von Neural, der erwarteten Kapitalisierung und Aktionärsstruktur, der prognostizierten Meilensteine sowie der zukünftigen Zusammensetzung des Vorstands und des Managementteams von Neural.

FLS umfassen auch Aussagen über geplante Finanzierungen, den Zeitpunkt und die Fähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen für die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zu erhalten, den erwarteten Abschluss einer endgültigen Vereinbarung mit CWE European Holding Inc. (dba Hanf.com), die erwarteten Vorteile der Transaktion mit CWE und der Notierung an der Frankfurter Börse sowie den Abschluss damit verbundener Transaktionen, sowie Aussagen zum weiteren Fortschritt des Geschäfts von Neural und andere Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen. FLS werden oft durch Begriffe wie wird, kann, sollte, erwarten, planen und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Diese Aussagen sind keine Tatsachenbehauptungen, sondern Vorhersagen über zukünftige Ereignisse, die inhärent mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sind. Es kann keine Garantie dafür gegeben werden, dass solche Aussagen zutreffend sein werden, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen genannten Erwartungen abweichen können. Zu den wesentlichen Faktoren, die zu solchen Abweichungen führen könnten, gehören: die Unfähigkeit, ausreichende Mittel zur Umsetzung des Geschäftsplans von Neural aufzubringen; das Scheitern, die von den zuständigen Aufsichtsbehörden auferlegten Bedingungen zu erfüllen, regulatorische Beschränkungen und Genehmigungen im Zusammenhang mit der Erforschung und Entwicklung psychedelikabasierter Medikamente, unvorhergesehene Verzögerungen beim Schutz geistigen Eigentums, Änderungen von staatlichen Vorschriften und politischen Maßnahmen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von Neural auswirken; sowie allgemeine wirtschaftliche, markt- oder branchenspezifische Bedingungen. Leser werden darauf hingewiesen, dass die bei der Erstellung zukunftsgerichteter Informationen getroffenen Annahmen sich als unzutreffend erweisen können. Zukünftige Ereignisse oder Umstände könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten abweichen, aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs von Neural liegen. Leser sollten sich nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Auch wenn das Management solche Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung für angemessen hält, könnten sie sich als unrichtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse könnten erheblich abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen FLS werden ausdrücklich durch diesen Hinweis eingeschränkt. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung stellen die Erwartungen des Unternehmens zum Stand des Datums dar und können sich ändern. Das Unternehmen erklärt ausdrücklich, dass es keine Absicht oder Verpflichtung hat, solche Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren. Eine Beschreibung zusätzlicher Risikofaktoren, die zu Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den FLS führen können, ist in den Offenlegungsdokumenten von Neural auf www.sedarplus.ca zu finden.

Die Wertpapiere von Neural wurden nicht gemäß dem US Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung (der US Securities Act) oder entsprechenden staatlichen Wertpapiergesetzen registriert. Die Wertpapiere dürfen nicht an Personen in den Vereinigten Staaten oder US-Personen (gemäß Definition in Regulation S des US Securities Act) angeboten, verkauft oder für deren Rechnung oder Nutzen ausgegeben werden, es sei denn, sie sind gemäß dem US Securities Act und geltenden staatlichen Wertpapiergesetzen registriert oder von der Registrierungspflicht befreit. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren von Neural in den Vereinigten Staaten oder in einem anderen Rechtsraum dar, in dem ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf unzulässig wäre.

Weder die CSE noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert ist) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

QUELLE: Neural Therapeutics Inc.

Für diese deutsche Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: money.tmx.com/quote/NURL:CHI/news/6459070834521692/Neural_Therapeutics_Commences_Trading_on_Frankfurt_Stock_Exchange

