Neues Allzeithoch beim Silberpreis

Letzten Freitag stieg der Silberpreis erstmals über 55 US-Dollar je Feinunze an. Für die weitere Entwicklung sind die Experten positiv gestimmt.

Die 60-US-Dollar-Marke ist in greifbare Nähe gerückt. Da gibt es Analysten, die für Ende 2026 schon einen dreistelligen Preis prognostizieren. Seit Anfang 2025 ist der Preis für das Edelmetall rund 70 Prozent nach oben gegangen. Das ist mehr als beim großen Bruder Gold, der im laufenden Jahr zirka 58 Prozent im Preis zulegte. Silber tritt nun aus dem Schatten von Gold, denn oft wird Silber unterschätzt. Dies dürfte sich nun ändern. Es ist die Doppelfunktion beim Silber, es ist Industriemetall und gleichzeitig so wie Gold ein Wertaufbewahrungsvehikel. Rund 60 Prozent des Silbers wandern in die Industrie.

Die Energiewende, Photovoltaik und der Elektroniksektor verbrauchen immer mehr Silber. Seit Jahren befindet sich der Silbermarkt im Defizit. Denn die Minen- und Recyclingproduktion bleibt hinter dem Bedarf zurück. Die Minenbestände schrumpfen demzufolge auch. Silber dürfte in den nächsten Jahren neue Höchststände bei der industriellen Verwendung erreichen.

Das klingt nach einer lukrativen Sache, zu sehen an der Preisentwicklung des Edelmetalls. Geopolitische Querelen, immense Staatsverschuldungen und dass Silber im Vergleich Gold unterbewertet ist sowie das herrschende Silberdefizit zeigen jetzt Wirkung. Und die physischen Silberinvestitionen sind von einem Tiefstand in den letzten 15 Jahren (157 Millionen Unzen) auf einen Rekordwert in 2022 (337 Millionen Unzen) gestiegen, so das Silver Institute. Anleger, die auf gut positionierte Silbergesellschaften setzen, die gute Projekte in sicheren Regionen und ein erfahrenes Managementteam besitzen, sollten also auf das richtige Pferd setzen.

Endeavour Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/endeavour-silver-corp/ – gehört zu den erfolgreichen Produzenten. Die Projekte des Unternehmens befinden sich in Mexiko, Chile und Peru. Das dritte Quartal 2025 glänzt mit einer um 88 Prozent höheren Silberäquivalentproduktion im Vergleich zum Vorjahr.

Vizsla Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/vizsla-silver-corp/ – besitzt in Mexiko das früher produzierende Gold-Silber-Projekt Panuco. Jährlich sollen 15,2 Millionen Unzen Silberäquivalent produziert werden können. Die Machbarkeitsstudie ist sehr positiv ausgefallen.

