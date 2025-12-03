Nittetsu Mining leistet letzte Earn-In-Zahlung in Höhe von 1,5 Mio. $ für Kupferprojekt Los Chapitos von Camino in Peru

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 3. Dezember 2025 / Camino Minerals Corporation (TSX-V: COR) (OTC: CAMZF) (Camino oder das Unternehmen) freut sich, den Erhalt der sechsten und letzten Zahlung in Höhe von 1,5 Millionen CAD von seinem Explorationspartner Nittetsu Mining CO. Ltd. (Nittetsu) bekannt zu geben, womit die Earn-In-Ausgabenverpflichtungen von Nittetsu gemäß dem Earn-In-Abkommen vom 13. Juni 2023 (Earn-In-Abkommen) (siehe Pressemitteilung vom 14. Juni 2023) erfolgreich erfüllt wurden. Nach dem Abschluss des aktuellen Bohrprogramms auf dem Kupferprojekt Los Chapitos (Los Chapitos oder das Projekt) in Peru wird das Projekt offiziell in ein Joint Venture umgewandelt werden, wobei Camino eine Beteiligung von 65 %, die Betriebsführung des Projekts sowie 50 % der Produktionsabnahme während der gesamten Lebensdauer der Mine behalten wird. Los Chapitos ist das zweite Joint-Venture-Projekt mit Nittetsu, da Camino zurzeit gemeinsam mit Nittetsu auch die Erschließung der Kupfermine Puquios in Chile vorantreibt.

Bei Los Chapitos haben die Explorationsbohrungen bei den hochgradigen Kupferzielen entlang der Abschnitte Diva und La Estancia begonnen, die zu Beginn des Jahres identifiziert worden waren und wo die jüngsten Schürfgrabenproben hochgradige Kupferstrukturen und das Potenzial für Kupfermantos aufgezeigt haben (siehe Pressemitteilungen vom 17. Juni 2025 und 16. Juli 2025).

Camino treibt zurzeit das vierte Bohrloch eines geplanten, in mehreren Phasen durchgeführten Programms auf insgesamt etwa 2.650 m voran, das voraussichtlich 18 Bohrlöcher umfassen wird. Das laufende Bohrprogramm wird voraussichtlich bis in die erste Jahreshälfte 2026 fortgesetzt werden.

Angesichts der baldigen Umsetzung der Joint-Venture-Struktur bei Los Chapitos werden wir die Exploration der hochgradigen Kupferziele, die wir in den Kupferabschnitten Diva, Atajo und La Estancia definiert haben, weiter vorantreiben, sagte Jay Chmelauskas, CEO von Camino. Durch unsere beiden Joint Ventures mit Nittetsu arbeiten wir an zwei Fronten zusammen: Wir errichten eine neue Kupfermine bei Puquios in Chile und setzen die Entdeckungsbohrungen bei Los Chapitos in Peru fort.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82049/Camino_031225_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Kupferbohrprogramm bei Los Chapitos, Peru, Dezember 2025

Ausgabe von Aktien

Das Unternehmen beabsichtigt, insgesamt 139.535 Stammaktien (die Vermittleraktien) an Resource Play, einen unabhängigen Dritten, unter Annahme eines Preises von 0,43 $ pro Aktie als Vermittlungsprovision in Zusammenhang mit dem Earn-In-Abkommen auszugeben, das unter anderem von Camino und Nittetsu Mining für das Kupferprojekt Los Chapitos unterzeichnet wurde. Die Vermittleraktien sollen in Zusammenhang mit 1,5 Millionen $ an Geldern ausgegeben werden, die Nittetsu im Rahmen des Earn-In-Abkommens als sechste Option zur Earn-In-Zahlung durch Nittetsu im Rahmen dieses Abkommens eingebracht hat. Die Absicht, die Vermittlungsprovision zu bezahlen, wurde in der Pressemitteilung von Camino vom 1. Februar 2023 bekannt gegeben, und die Vermittleraktien werden gemäß den Bedingungen eines Vermittlungsprovisionsabkommens ausgegeben, das zwischen Camino und Resource Play am 5. August 2020 unterzeichnet und in weiterer Folge verlängert wurde. Die Ausgabe der Vermittleraktien unterliegt weiterhin der Zustimmung der TSX Venture Exchange. Die auszugebenden Vermittleraktien unterliegen gemäß dem geltenden kanadischen Wertpapierrecht einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum.

Über Camino

Camino ist ein Kupfer-Explorationsunternehmen in der Explorations- und Entwicklungsphase. Camino konzentriert sich auf die Entwicklung von kupferproduzierenden Anlagen wie Puquios, einer baureifen Kupfermine in Chile, und treibt sein IOCG-Kupferprojekt Los Chapitos in Peru voran, um die Ressourcenabgrenzung und -erschließung voranzubringen und neue Entdeckungen hinzuzufügen. Camino verfügt auch über die Explorationsgenehmigung für ein Entdeckungsbohrprogramm auf dem Kupfer-Porphyr-Projekt Maria Cecilia, um seine NI 43-101-konformen Ressourcen zu erweitern. Darüber hinaus hat Camino seine Landposition bei seinem Kupfer- und Silberprojekt Plata Dorada erweitert. Camino ist bestrebt, ein Portfolio an fortschrittlichen Kupferanlagen zu erwerben, die das Potenzial haben, Kupfer in eine zunehmend kupferintensive Weltwirtschaft zu liefern. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Camino unter www.caminocorp.com.

Jose A. Bassan, MSc. Geologist, ein unabhängiger Geologe FAusIMM (CP) 227922 und ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects und hat den technischen Inhalt dieses Dokuments geprüft und genehmigt. Herr Bassan hat die relevanten Daten zur Unterstützung der technischen Offenlegung, einschließlich der Probenahme- und Analysedaten, geprüft und verifiziert.

Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem, dass die tatsächlichen Ergebnisse der Explorationsaktivitäten des Unternehmens von den Erwartungen der Unternehmensleitung abweichen können, dass das Unternehmen möglicherweise nicht den Nutzen aus Joint Ventures und/oder strategischen Partnerschaften in Bezug auf die Konzessionsgebiete des Unternehmens ziehen wird, dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, die erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen zu erhalten, oder dass es zu Verzögerungen bei deren Erhalt kommen könnte, sowie die Lage an den Aktien- und Rohstoffmärkten.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

