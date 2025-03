Neuer Rekordpreis beim Gold ist nahe

Über 2.930 US-Dollar je Feinunze ist der Goldpreis bereits geklettert.

Laut den Charttechnikern ist es entscheidend, was der Preis des Edelmetalls macht, wenn er das Ziel von 2.975 US-Dollar je Unze erreicht. Es könnte eine steile Korrektur folgen. Vielleicht schafft es das edle Metall aber über die 3.000 US-Dollar-Marke zu springen. Ein Blick auf die Inflationsentwicklung in den USA zeigt, dass die Inflation sich immer noch hartnäckig hält, auch wenn sie sich etwas abkühlt. Im Februar stieg der Verbraucherpreisindex im Jahresvergleich um 2,8 Prozent. Die Kosten für Gesundheit, Transport (Autos) und Lebensmittel steigen weiter an. Damit befindet sich die Inflation immer noch nicht bei dem angestrebten Ziel von zwei Prozent.

Zinssenkungen durch die Fed, die die Inflationsentwicklung genau beobachtet, könnten damit später als zunächst erwartet kommen. Vor allem der Einkauf von Lebensmitteln wie Kaffee, Speck oder Eier reißt große Löcher in die Taschen der amerikanischen Bevölkerung. Ein Restaurantbesuch kostet heute rund 3,7 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Ähnlich verteuert haben sich die häusliche Gesundheitsversorgung und die Krankenhauskosten. Allein die Kfz-Versicherung ist letztes Jahr um knapp elf Prozent nach oben gegangen.

Selbst die gesunkenen Benzinpreise können den Preisanstieg in anderen Bereichen nicht wett machen. Es wird vermutet, dass die Fed in der nächsten Sitzung nicht an der Zinsschraube drehen wird. Schließlich müssen drohende Zölle und damit verbundene Unsicherheiten beachtet werden. Zwar soll nach dem Willen der Fed die Inflation sinken, aber andererseits möchte sie wohl keine Konjunkturabschwächung verursachen. Anleger könnten nun also mehr auf Gold setzen, um sich vor der Inflation zu schützen. Bergbauunternehmen mit Gold in den Projekten profitieren von steigenden Goldpreisen. Zu den soliden Unternehmen gehören im Royalty-Bereich Gold Royalty oder Osisko Gold Royalties.

Gold Royalty – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-royalty-corp/ – konnte 2024 im Vergleich zum Vorjahr den Gesamtumsatz um 146 Prozent steigern. Neue Projekte werden dieses Jahr für Wachstum sorgen.

Osisko Gold Royalties – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-gold-royalties-ltd/– zahlt Dividenden und kann ebenfalls für 2024 Rekordeinnahmen für sich verbuchen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Gold Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-gold-royalties-ltd/ -) und Gold Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-royalty-corp/ -).

