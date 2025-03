Die wahre Rolle des Goldes

Die Zeit, als Fed-Beamte und Politiker Gold als nicht so wichtig wie Fiat-Währungen abtun konnten, ist vorbei.

Die USA besitzen eine der größten Goldreserven weltweit. Die Regierung sieht es als strategisches Gut. Dies wohl, weil sie zwar Geld, aber nicht Gold erschaffen können. Wie Spekulant, Gründer und Vorsitzender von Casey Research kürzlich so treffend sagte, „Gold braucht den Staat ungefähr so sehr wie ein Fisch ein Fahrrad“. Gold ist Geld und es ist angesichts Fiat-Währungen und Zentralbanken keinesfalls überflüssig. Und so haben Regierungen in den vergangenen Jahren große Mengen Gold gekauft und sie tun es noch. Der US-Dollar ist nicht mehr so populär wie früher und er besitzt keine Deckung wie es bis zum Jahr 1971 der Fall war. Und so trennen sich jetzt viele Staaten vom US-Dollar und setzen auf Gold.

Auch noch immer ungeklärt ist die Frage, ob in Fort Knox wirklich die 261 Millionen Unzen Gold lagern. Es könnte deutlich weniger sein. 1933 hat die US-Regierung Goldmünzen beschlagnahmt und eingeschmolzen. Sie bestanden zu 90 Prozent aus Gold und zu 10 Prozent aus Kupfer. Eine tatsächliche Überprüfung der Goldmenge und des Reinheitsgrades in Fort Knox steht bis heute aus. Auch bei der New Yorker Fed lagert Gold. In den Tresorräumen unter Manhattans Straßen liegen jedoch keine US-Reserven, sondern das von anderen Staaten und Notenbanken verwahrte Gold. Wem es genau gehört, ist nicht bekannt. Weltweit ist die Finanzlage nicht sonderlich stabil. Gold ist der einzige Finanzwert, der nicht gleichzeitig die Verbindlichkeit eines anderen darstellt. Gold zu kaufen, auch wenn es im Preis ordentlich zugelegt hat, sollte also immer noch eine gute Idee sein. Gleiches gilt auch für die Werte von Goldgesellschaften.

Fury Gold Mines – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fury-gold-mines-ltd/ – besitzt aussichtsreiche Projekte in Quebec und Nunavut.

Sierra Madre Gold and Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sierra-madre-gold-silver/ – verfügt über Goldprojekte in Mexiko. Das Guitarra-Projekt hat am 1. Januar die kommerzielle Produktion erreicht und sorgt für Einnahmen.

