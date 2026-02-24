Neue Technologien brauchen Rohstoffe wie Kupfer sowie Batterierohstoffe

China hat kürzlich die weltweit erste fliegende Windkraftanlage der Megawattklasse getestet.

Es handelt sich ein großes mit Helium gefülltes Luftschiff mit zwölf Windturbinen. Über ein Verbindungskabel wird der erzeugte Strom zur Erde geleitet und ins Stromnetz eingespeist. Diese fliegende Windkraftanlage nutzt Windgeschwindigkeiten in 2.000 Metern Höhe und erzeugt genügend Energie für ein Haus für zwei Wochen. Die Energieversorgung wird quasi dreidimensional. Herkömmliche Windkraftanlagen könnten so vielleicht ergänzt werden, besonders in Gebieten, in denen der Platz für Onshore-Windanlagen begrenzt ist oder flache Meeresböden fehlen.

Dabei sind natürlich noch weitere Tests notwendig. Aber saubere Energie erlebt einen Boom, der auch viele Innovationen hervorbringt. Hierzulande fahren rund zwei Millionen batterieelektrische Pkw. Diese bringen es pro Jahr auf eine CO2-Ersparnis von rund 4,2 Millionen Tonnen CO2-Emisssionen. Auch die Zahl der Elektro-Lkws steigt. Laut Berechnungen von EON sorgen zirka 109.000 elektrische Lkw und Transporter in Deutschland für große CO2-Einsparungen. Beim derzeitigen deutschen Strommix sparen sie nämlich im Jahr fast eine Million Tonnen CO2-Emissionen ein.

Windkraftanlagen, sowohl onshore als auch offshore, verschlingen ebenso wie Elektrofahrzeuge viel Kupfer in der Herstellung. Zu den Batterierohstoffen zählen Lithium, Nickel, Kobalt und Graphit. Eine wichtige Rolle bei der zunehmenden Elektrifizierung spielt Kupfer. Elektrische Anwendungen brauchen es, weil es in Sachen Korrosionsbeständigkeit und Leitfähigkeit das unverzichtbare Material ist, so beispielsweise Solaranlagen. Auch für die Speicherung von erneuerbaren Energien ist Kupfer notwendig.

