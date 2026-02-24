ZenaTech wird für den Ausbau seines Drone-as-a-Service-Netzwerks von der Beratungsfirma Morrissey Goodale mit dem Most Prolific and Proficient Acquirer Award 2026 ausgezeichnet

Vancouver, British Columbia, 24. Februar 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt bekannt, dass das Unternehmen von der Firma Morrissey Goodale mit dem Most Prolific and Proficient Acquirer Award 2026 ausgezeichnet wurde. Morrissey Goodale ist eine renommierte Management-Consulting- und Beratungsfirma, die ausschließlich für Firmen im AE-Bereich (Landschaftsarchitektur und Umweltplanung) tätig ist. Die Auszeichnung ist Teil der Excellence in Acquisitive Growth Awards-Reihe und wurde ZenaTech in Anerkennung seiner disziplinierten und forcierten Übernahmestrategie verliehen, die das Unternehmen mit der Übernahme von 18 US-Firmen im AE-Sektor im Rahmen seiner 20 globalen DaaS-Übernahmen im Jahr 2025 erfolgreich umgesetzt hat.

Diese Auszeichnung bestätigt uns in unserer Wertschöpfungsstrategie, die eine Übernahme etablierter Landvermessungsfirmen und die Integration unserer drohnenbasierten Datenerfassungs-, Automatisierungs- und Analysetechnologie in deren bestehenden Betrieb vorsieht, so Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. Durch den Erwerb von Firmen, die bereits über lizenzierte Fachkräfte und Stammkundenbeziehungen im gewerblichen und kommunalen Bereich verfügen, erzielen wir schon während der Integration unserer Drohnentechnologie einen direkten Cashflow. Bei dieser Strategie werden die Möglichkeit einer fragmentierten Branchenkonsolidierung mit Nachfolgeplanung und die vertikale Integration miteinander kombiniert, um sowohl Effizienz als auch Margen zu steigern und das traditionelle Vermessungswesen hin zu einem Drone-as-a-Service-Modell mit wiederkehrenden Umsätzen und höherer Wertschöpfung weiterzuentwickeln.

Der Most Prolific and Proficient Acquirer Award, der von Morrissey Goodale jährlich verliehen wird, zeichnet jene Firma aus, die im Vorjahr die meisten Übernahmen in den USA verbuchen konnte. Die Auszeichnung honoriert disziplinierte Übernahmeabschlüsse, strategisches Wachstum und Führungskompetenz in der Branchenkonsolidierung. In Verbindung mit der Auszeichnung wird von Morrissey Goodale einer vom Auszeichnungsempfänger ausgewählten wohltätigen Organisation eine Spende überreicht. In diesem Jahr wurde von ZenaTech mit dem Hospital for Sick Children (SickKids) Kanadas forschungsintensivstes Krankenhaus und größtes Zentrum für die Verbesserung der Gesundheit von Kindern als begünstigte Organisation benannt.

Mit seiner Drone-as-a-Service-Geschäftsplattform bietet ZenaTech Unternehmens- und Regierungskunden einen On-Demand- oder abonnementbasierten Zugang zu schnelleren und hochwertigeren drohnenbasierten Hosting-Diensten für Vermessungen, Inspektionen, Wartungsarbeiten, Hochdruckreinigung, Bestandsverwaltung und Präzisionslandwirtschaft. Der mit dem Besitz von Ausrüstung verbundene Investitions- oder Betriebsaufwand entfällt. Durch die Übernahme etablierter und profitabler Dienstleistungsfirmen, die noch nach dem Low-Tech-Prinzip arbeiten und reif für den Einsatz von Drohneninnovationen sind, baut ZenaTech ein globales, Multi-Service-DaaS-Netzwerk von Standorten auf kommunaler Ebene auf, das bereits über Stammkunden und stabile Umsätze verfügt. Hier erfolgt die Einbindung modernster Drohnen, die ein Mehr an Schnelligkeit, Präzision, Daten und Sicherheit bringen. Das Unternehmen setzt auch in Zukunft auf den Ausbau seines internationalen Geschäfts und Standortnetzwerks und auf die Einbindung von Drohnen und neuen Dienstleistungen.

Über ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das sich auf KI-Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen für missionskritische Anwendungen in den Bereichen Wirtschaft, Regierung und Verteidigung spezialisiert hat. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und erweitert seine Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen durch ZenaDrone, um Innovation und Verbesserung von Prozessen in den Bereichen Kundeninspektion, Überwachung, Sicherheit, Compliance und Vermessung für Kunden zu erreichen. Mit Unternehmenssoftwarekunden, die Markenlösungen in den Bereichen Strafverfolgung, Regierung und Industrie einsetzen, und Drohnen, die in diesen sowie in den Bereichen Landwirtschaft, Verteidigung und Logistik eingesetzt werden, trägt das Lösungsportfolio von ZenaTech zu mehr Geschwindigkeit, Genauigkeit und Kosteneinsparungen bei. Das Unternehmen ist mit seinen Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten weltweit tätig und baut sein DaaS-Geschäft sowie sein globales Netzwerk von Standorten durch Übernahmen aus.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert autonome Drohnenlösungen, die unter anderem Software für maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing sowie andere Software- und Hardware-Innovationen nutzen. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf multifunktionale Drohnenlösungen für Vermessung, Überwachung, Inspektion, Ortung, Prozessautomatisierungs- und Verteidigungsanwendungen ausgeweitet. Derzeit kommt die ZenaDrone 1000 in Pflanzenmanagementanwendungen und für kritische Frachttransporte im Verteidigungssektor zum Einsatz. Die für Innenräume konzipierte Drohne IQ Nano wird für die Bestandsverwaltung und Sicherheitsanwendungen in Lager- und Logistiksektoren verwendet, die IQ Square ist eine Outdoor-Drohne, die für Hochdruckreinigungen und Inspektionen im kommerziellen und staatlichen Bereich entwickelt wurde und die IQ Quad wird für Landvermessungen eingesetzt.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Für Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung und die zugehörigen Kommentare des Managements von ZenaTech, Inc. enthalten zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder die künftige Leistung von ZenaTech und spiegeln die Erwartungen und Prognosen des Managements in Bezug auf das Wachstum, die Betriebsergebnisse, die Leistung sowie die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten von ZenaTech wider. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie können, werden, sollten, erwarten, planen, vorhersehen, anstreben, suchen, ist/sind wahrscheinlich, glauben, schätzen, vorhersagen, potenziell, fortsetzen oder der Verneinung dieser Begriffe oder an anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument gehören unter anderem die Erwartungen von ZenaTech in Bezug auf Einnahmen, Ausgaben, Produktion, Betrieb, Kosten, Cashflow und künftiges Wachstum; Erwartungen in Bezug auf künftige Produktionskosten und -kapazitäten; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit geplant auf den Markt zu bringen, einschließlich ZenaDrone 1000, IQ Square und IQ Nano; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte für die derzeit in Erwägung gezogenen Märkte zu entwickeln; den voraussichtlichen Barmittelbedarf von ZenaTech und den Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft und den Betrieb auszubauen, sowie das Ausführungsrisiko; Erwartungen in Bezug auf künftige Betriebe und Kosten; die Volatilität der Aktienkurse und die Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; politische, wirtschaftliche, umweltbezogene, steuerliche, sicherheitsrelevante und andere Risiken, die mit der Tätigkeit in Wachstumsmärkten verbunden sind; regulatorische Risiken; ungünstige Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; Schwierigkeiten bei der Vorhersage von Branchentrends; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal einzustellen; die Wettbewerbsbedingungen der Branche und die Wettbewerbs- und Geschäftsstrategien von ZenaTech; ZenaTechs erwartete Geschäftsziele für die nächsten zwölf Monate; ZenaTechs Fähigkeit, zusätzliche Mittel durch den Verkauf von Eigen- oder Fremdkapital zu beschaffen; Investitionskapital und Marktanteile; die Fähigkeit, geplante Übernahmen abzuschließen; Veränderungen in den Zielmärkten; Marktunsicherheit; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, auch durch die Notierung seiner Wertpapiere in verschiedenen Rechtsordnungen; Wachstumsmanagement (Pläne und Zeitplan für die Expansion); Patentverletzungen; Rechtsstreitigkeiten; geltende Gesetze, Vorschriften und alle Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von ZenaTech auswirken, sowie andere damit verbundene Risiken und Unsicherheiten, die unter der Überschrift Risk Factors auf Formblatt F-1 und Formblatt 20-F des Unternehmens bzw. anderen Unterlagen, die es bei der United States Securities and Exchange Commission (die SEC) auf EDGAR über die Webseite der SEC, www.sec.gov, eingereicht hat, beschrieben sind. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die nach bestem Wissen und Gewissen getroffene Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider. Zukunftsgerichtete Aussagen können nicht garantiert werden, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ZenaTech Inc.

Linda Montgomery

1403 – 69 Yonge St.

M5E 1K3 Toronto, ON

Kanada

email : info@zenatech.com

Pressekontakt:

ZenaTech Inc.

Linda Montgomery

1403 – 69 Yonge St.

M5E 1K3 Toronto, ON

email : info@zenatech.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.