Vancouver (British Columbia), 15. März 2021. Neptune Digital Assets Corp. (TSX-V: NDA, OTC: NPPTF, FWB: 1NW) (Neptune oder das Unternehmen), ein führendes kanadisches Kryptowährungsunternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass es die höchsten Einnahmen seit seiner erstmaligen Notierung im Januar 2018 verzeichnet hat. Dies sind vorläufige Ergebnisse für das zweite Quartal zum 28. Februar 2021.

Wir sind mit unserem Rekordquartal sehr zufrieden. Wir stärken weiterhin unsere Basis in den Bereichen dezentrales Finanzwesen (DeFi) sowie Staking- und Blockchain-Technologien, was sich als solide Wachstumsstrategie erweist. Da unser Bitcoin-Mining-Betrieb in wenigen Wochen startet, rechnen wir mit einer beträchtlichen Einkommenssteigerung und einer Fortsetzung unserer Aktivumsbasis auf diesem Weg, sagte Cale Moodie, CEO von Neptune.

Im Folgenden sind eine Reihe von finanziellen Höhepunkten für die drei Monate zum 28. Februar 2021 aufgeführt:

– Das Unternehmen hat für die drei Monate zum 28. Februar 2021 positive Nettoeinnahmen von insgesamt 6,07 Millionen Dollar verzeichnet.

– Neptune hat zwischen 30. November 2020 und 28. Februar 2021 ein Wachstum der gesamten Aktiva von 200 Prozent verzeichnet.

– Die größten Beteiligungen des Unternehmens an digitalen Aktiva zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung sind 82 BTC, 139.150 ATOM, 1,44 Millionen FTM, 210 ETH und 2.030 DASH. Das Unternehmen hält auch Positionen in BCH, Litecoin, Stellar, NEO, OMG, QTUM sowie die Investition in den Protocol Fund.

– Die Investition von Neptune in den Protocol Fund in Höhe von 250.000 US-Dollar wird zum 28. Februar 2021 mit 1,8 Millionen US-Dollar bewertet.

– Der Wert der Investition von Neptune in Fantom (FTM) ist um über 1.000 Prozent gestiegen.

– Die DeFi- und Proof of Stake-Einnahmen haben sich gegenüber demselben Zeitraum des Vorjahres verdoppelt und zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung sind die DeFi- und Staking-Einnahmen gegenüber dem Vorjahr um 500 Prozent gestiegen.

– Neptune erwirbt kontinuierlich Kryptowährungen, um den Kostendurchschnitt in Dollar zu erreichen, und optimiert stets sein Portfolio an Kryptowährungen, um das Wachstum für die Aktionäre zu maximieren.

– Die Barmittel-Betriebskosten von Neptune beliefen sich in den sechs Monaten zum 28. Februar 2021 auf etwa 226.000 Dollar bzw. etwa 37.000 Dollar pro Monat.

Wir haben nun das Wachstumspotenzial unserer Einnahmen und Aktiva nachgewiesen, wenn wir in machbare Kryptowährungs-Ökosysteme investieren. Wir werden Neptune auch weiterhin mit einem äußerst schlanken Budget betreiben, um den Aktionärswert zu maximieren und neue Cashflows zu erzielen, die dieselbe Kosteneffizienz widerspiegeln, die wir bei unseren Minenbetrieben anstreben, sagte Cale Moodie, CEO von Neptune.

Sämtliche Finanzinformationen in dieser Pressemitteilung wurden gemäß den International Financial Reporting Standards erstellt, die vom International Accounting Standards Board herausgegeben wurden. 2021 sowie den entsprechenden Lagebericht im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com am oder vor dem 30. März 2021 einreichen.

Über Neptune Digital Assets Corp.

Neptune Digital Assets ist bestrebt, ein führendes Kryptowährungsunternehmen mit einem diversifizierten Portfolio an Investitionen und Kryptowährungsbetrieben im gesamten Ökosystem digitaler Aktiva zu sein, einschließlich Bitcoin-Mining, Token, Proof of Stake-Kryptowährungen, dezentralisierter Finanzen (DeFi) sowie damit in Zusammenhang stehender Blockchain-Technologien.

FÜR DAS BOARD

Cale Moodie, President und CEO

Neptune Digital Assets Corp.

1-800-545-0941

www.neptunedigitalassets.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen können im Allgemeinen durch die Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe identifiziert werden, wie etwa könnte, wird, erwarten, beabsichtigen, schätzen, prognostizieren, glauben, fortsetzen, planen, vorschlagen oder ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf; die zukünftigen Einnahmen und Betriebskosten des Unternehmens; das zukünftige Wachstum der gesamten Vermögenswerte des Unternehmens; die Strategie des Unternehmens, Kryptowährungen zu erwerben und sein Kryptowährungsportfolio zu optimieren; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Anschaffungskosten für Kryptowährungen effektiv zu mitteln; und die zukünftigen Aussichten des Kryptowährungsmarkts im Allgemeinen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen basieren auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von Beträgen, die noch nicht bestimmbar sind, und Annahmen, die beträchtlichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbezogenen Ungewissheiten und Eventualitäten unterliegen, auch wenn sie vom Management als vernünftig erachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen unterliegen unterschiedlichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, von denen viele vom Unternehmen nicht kontrolliert oder vorhergesagt werden können, wodurch sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von jenen unterscheiden könnten, die darin explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden und auf Annahmen hinsichtlich solcher Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren basieren, die hierin beschrieben werden. Dazu gehören unter anderem die Risiken in Zusammenhang mit den Kryptowährungs- und allgemeinen Wertpapiermärkten; die Fähigkeit des Unternehmens zum erfolgreichen Mining von digitalen Währungen; die Möglichkeit, dass die Umsätze des Unternehmens nicht wie zurzeit erwartet oder überhaupt steigen; ein Rückgang der Preise von digitalen Währungen, der sich äußerst negativ auf die Betriebe des Unternehmens auswirken könnte; die Volatilität der Preise von digitalen Währungen; Ungewissheiten in Zusammenhang mit der Verfügbarkeit und den Kosten von in Zukunft benötigten Finanzierungen; die Ungewissheit von Produktions- und Kostenschätzungen sowie das Potenzial für unerwartete Kosten und Ausgaben; Währungsschwankungen; behördliche Einschränkungen; Verbindlichkeiten; Wettbewerb; der Verlust von Schlüsselpersonal; sowie andere damit in Zusammenhang stehende Risiken und Ungewissheiten. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren – es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Ansichten des Managements anhand der zurzeit verfügbaren Informationen wider. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Garantie dar und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse könnten sich erheblich von diesen unterscheiden. Die Leser sollten sich daher bei ihren Investitionen nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen.

